Android 13 est disponible en version finale

Google annonce aujourd’hui la disponibilité d’Android 13 en version finale, après plusieurs bêtas. Cela concerne au départ les Pixel, la mise à jour arrivera plus tard sur les téléphones des autres constructeurs.

Android 13 est disponible aujourd’hui sur les Pixel 4/4 XL, Pixel 4a/4a (5G), Pixel 5/5a, Pixel 6/6 Pro et Pixel 6a. Les anciens Pixel n’ont pas le droit à la mise à jour. Pour ce qui est des autres marques, Google fait savoir que la mise à jour sera disponible cette année sur les modèles de Samsung, Asus, HMD (Nokia), iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo, Xiaomi et plus encore. Attention toutefois : seulement quelques modèles auront la nouvelle version en 2022, d’autres devront attendre 2023.

Si vous avez un Pixel compatible, rendez-vous dans les paramètres du smartphone et faites une recherche manuelle. Sinon, vous pouvez attendre et la mise à jour se téléchargera automatiquement. Vous pourrez ainsi procéder à son installation dans la foulée.

Les nouveautés d’Android 13

Parmi les nouveautés d’Android 13, on retrouve des icônes d’applications à thème pour les applications autres que celles Google. Google demande aux développeurs d’apporter quelques modifications à leurs icônes existantes pour permettre la création de thèmes Material You, et travaille avec les fabricants de smartphones pour ajouter des thèmes d’icônes. Pour l’instant, il s’agit d’une fonctionnalité réservée aux Pixel.

Il est également possible de choisir une langue spécifique pour une ou plusieurs applications. Par exemple, il est possible d’avoir son téléphone configuré en français mais choisir d’avoir telle ou telle application en anglais (ou une autre langue).

Google propose aussi un nouveau sélecteur de photos et vidéos, ains qu’une API dédiée. L’idée est que le nouveau sélecteur vous permettra de partager des éléments sans qu’une application ait besoin de l’autorisation de visualiser tous vos médias. En réalité, cette fonctionnalité sera aussi bien disponible sur Android 11 et 12 parce que Google peut la proposer avec une mise à jour via le Google Play. Mais le groupe l’annonce aujourd’hui avec Android 13.

D’autre part, Google ajoute une nouvelle autorisation (bientôt obligatoire) liée au Wi-Fi qui permet aux appareils de découvrir et de se connecter aux appareils proches par Wi-Fi sans avoir besoin de l’autorisation de localisation. Le problème que cela résout est celui où une application veut se connecter au Wi-Fi à proximité, mais n’a pas réellement besoin de la localisation de l’appareil.