Android Auto : la nouvelle interface est disponible, avec d’autres nouveautés à venir

Google annonce que sa nouvelle version d’Android Auto est désormais disponible pour l’ensemble des utilisateurs. Nous avions eu le droit à un aperçu l’an dernier et la phase de bêta publique avait commencé en novembre.

Disponibilité de la nouvelle version d’Android Auto

Les principaux changements de cette nouvelle version d’Android Auto sont la navigation avec Google Maps en plein écran et les contrôles de médias façon Material You qui correspondent visuellement à Android 13 avec une liste de suggestions « Pour vous » disponibles en glissant vers la gauche.

Cela est disponible à travers une interface utilisateur à base de cartes et à écran partagé pour un meilleur multitâche, avec une prise en charge des écrans larges et en mode portrait. Selon l’orientation, la position de la barre des tâches diffère. Il y a les icônes d’état (connexion cellulaire, batterie et heure), un compteur de notifications qui peut être touché, un raccourci micro de Google Assistant et un bouton de navigation qui ouvre la liste des applications ou permet de revenir au tableau de bord dans sa version côte à côte.

Les applications récentes apparaissent au centre pour un multitâche rapide, en commençant par Google Maps, puis les applications de médias et de communication. Les rails verticaux n’affichent que trois applications, mais ceux de navigation horizontaux peuvent en accueillir une quatrième.

Google fait savoir que les cartes contextuelles constituent un élément clé du multitâche dans cette nouvelle version. Il s’agit notamment d’une carte pour les messages et les appels manqués avec des réponses intelligentes proposées, d’une carte que vous pouvez utiliser pour partager rapidement les heures d’arrivée avec vos contacts, et d’une liste de lieux récents pour démarrer rapidement la navigation.

Les améliorations à venir incluent une barre de progression pour la musique et les podcasts. Il sera également bientôt possible de passer des appels WhatsApp avec Android Auto lorsque des téléphones Samsung (Galaxy) ou Google (Pixel) sont reliés.