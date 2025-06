Microsoft annonce la fin de l’écran bleu de la mort sur Windows

Après près de 40 ans de bons et loyaux services, l’emblématique écran bleu de la mort (BSOD) s’apprête à tirer sa révérence. Microsoft a confirmé que Windows 11 adoptera prochainement un nouvel écran d’erreur entièrement noir, marquant la fin d’une époque pour les utilisateurs de PC.

Au revoir cher écran bleu de la mort

Cette transformation majeure abandonne les codes visuels traditionnels du BSOD : fini la couleur bleue caractéristique, l’émoticône triste et le QR code. Microsoft privilégie désormais un design épuré avec un écran noir simplifié.

Le nouvel écran d’erreur ressemble davantage aux écrans noirs affichés lors des mises à jour de Windows. Cependant, il conserve des informations cruciales souvent absentes lors des plantages : le code d’arrêt et le pilote système défaillant apparaissent clairement à l’écran.

Cette évolution représente un gain de temps considérable pour les administrateurs informatiques. Ils n’auront plus besoin d’extraire certains fichiers des PC défaillants ni d’utiliser des outils spécialisés pour analyser les causes des dysfonctionnements. Les informations essentielles seront directement visibles sur l’écran d’erreur.

Microsoft prévoit de déployer cette nouvelle interface plus tard cet été via une mise à jour de Windows 11. Cette modification s’accompagnera de la fonctionnalité de récupération rapide de la machine, conçue pour restaurer rapidement les PC incapables de démarrer normalement.

Ces changements s’inscrivent dans une démarche plus large visant à renforcer la robustesse de Windows. Cette initiative fait suite à l’incident CrowdStrike de l’année dernière, qui avait provoqué des pannes massives et laissé des millions d’ordinateurs Windows bloqués sur l’écran bleu de la mort. L’entreprise cherche ainsi à éviter qu’une telle situation ne se reproduise et à faciliter la résolution des problèmes techniques.