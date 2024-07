Une panne informatique mondiale liée à Windows bloque de nombreux secteurs

Des milliers de machines tournant sous Windows font l’objet d’une importante panne mondiale à cause de la suite de cybersécurité CrowdStrike. Cela touche de nombreux secteurs : banques, télévisions, bourses, aviations et plus encore.

Grosse panne informatique mondiale en cours

Le problème chez CrowdStrike a mis hors ligne les PC et les serveurs sous Windows, les forçant à entrer dans une boucle de démarrage de récupération, de sorte que les machines ne peuvent pas démarrer correctement. On parle alors de l’écran bleu de la mort (BSOD). CrowdStrike est largement utilisé par de nombreuses entreprises dans le monde pour gérer la sécurité des PC et des serveurs Windows.

Des chaînes de télévision, comme Canal+ et Sky News, n’ont pas été en mesure de diffuser leurs programmes. Du côté des compagnies aériennes, Air France et Ryanair ont évoqué des problèmes pour le départ des vols. Il y a aussi des soucis au niveau des institutions financières (bourse de Londres par exemple), des opérateurs (Telstra en Australie) et des magasins (comme la Fnac et Darty).

CrowdStrike a reconnu un problème dans la distribution d’une mise à jour de sécurité. George Kurtz, le dirigeant de l’entreprise, a déclaré :