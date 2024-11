Microsoft annonce la fin prochaine des applications Mail et Calendrier de Windows

Microsoft annonce que ses applications Windows Mail, Calendrier et Personnes ne seront plus supportées à compter du 31 décembre 2024. Il ne sera plus possible de les utiliser, l’envoi et la réception d’e-mails ne fonctionneront plus après cette date.

Sur son site, Microsoft indique :

La prise en charge de Windows Mail, Calendrier et Personnes prendra fin le 31 décembre 2024. Nous sommes en train de déplacer des utilisateurs existants vers le nouvel Outlook pour Windows. Après le 31 décembre 2024, les utilisateurs ne pourront plus envoyer et recevoir des e-mails à l’aide de Windows Mail et du Calendrier. Les e-mails locaux, les événements de calendrier et les contacts stockés dans Courrier, Calendrier et Personnes restent exportables en suivant les étapes décrites dans Exporter des e-mails et des contacts à partir de Windows Mail ou de Personnes et les importer dans Outlook. Les utilisateurs continueront à avoir la possibilité de revenir à Courrier et Calendrier Windows via un bouton bascule dans Paramètres > Général > À propos d’Outlook, dans l’application Outlook pour Windows.

Microsoft déploie depuis des années la nouvelle application Outlook pour Windows, qui a officiellement atteint le stade de la disponibilité générale en août. La nouvelle version Web d’Outlook est conçue pour remplacer à terme la version complète d’Outlook sur Windows, et Microsoft prévoit de donner aux entreprises clientes un préavis de 12 mois avant de commencer à abandonner la version de Windows.

Les installations existantes d’Outlook classique par le biais de licences perpétuelles et d’abonnements continueront d’être prises en charge au moins jusqu’en 2029. Il faudra donc un certain temps à Microsoft pour faire passer tous les utilisateurs d’Outlook à cette nouvelle application.