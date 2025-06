M3GAN 2.0 réalise un carton en salles, et forcément, un troisième opus est déjà prévu. Mais avant M3GAN 3.0, il y aura SOULM8TE, le spin-off de M3GAN et aussi incidemment une relecture nettement plus adulte de la thématique du robot humanoïde. Lors d’une interview, le producteur James Wan ainsi qu’Allison Williams (actrice dans M3GAN et productrice exécutive de SOULM8TE) ont révélé la tonalité nettement plus « sexy » de ce spin-off : « On vous offrira un personnage différent, une histoire différente et un univers classé R pour le raconter. Laissez M3GAN être M3GAN, elle n’a rien à voir ici », a ainsi déclaré Williams dans les colonnes d’Entertainment Weekly. « Il nous semblait irrésistible de se dire que si une M3GAN existait dans notre monde, quelqu’un utiliserait cette technologie pour créer une entité féminine dont le seul but serait de satisfaire une personne. Et on extrapole à partir de là. »



Lily sullivan incarnera la robotte sexy et tueuse dans SOULM8TE

James Wan met alors les pieds dans le plat et confirme que SOULM8TE contiendra son lot de scènes chaudes entre humains et « robottes » humanoïdes, le film « se déroulant dans le même univers IA, mais vu sous un angle plus adulte, qui s’inspire des grands thrillers érotiques des années 90. C’est un peu Liaison Fatale, mais avec des robots.» Voilà qui a de quoi titiller notre attention, si l’on peut dire. Pour rappel, SOULM8TE est réalisé par Kate Dolan (You Are Not My Mother), Lily Sullivan (Evil Dead Rise) jouant le rôle de la belle et inquiétante humanoïde. Le tournage est terminé et le film sortira en salles le 2 janvier 2026.