Google Chrome va cesser de supporter d’anciens smartphones Android

Google a annoncé une mise à jour importante concernant son navigateur Chrome sur Android. À partir d’août 2025, Chrome ne prendra plus en charge les versions Android 8.0 (Oreo) et 9.0 (Pie). Cette décision impose désormais Android 10.0 comme version minimale requise pour utiliser le navigateur.

Une transition dès Chrome 139

À compter de la sortie de Chrome 139, prévue pour la première semaine d’août, les appareils fonctionnant sous Android 8.0 ou 9.0 ne recevront plus de mises à jour pour le navigateur. Bien que les versions actuelles de Chrome installées sur ces appareils continueront de fonctionner, elles ne bénéficieront plus de nouvelles fonctionnalités ni de correctifs de sécurité. Cette décision pourrait poser problème aux utilisateurs de smartphones ou tablettes plus anciens, incapables de passer à Android 10.0 ou supérieur.

Cependant, l’impact reste limité. Selon les données de distribution d’Android mises à jour en avril, Android 9.0 équipe environ 6 % des appareils, tandis qu’Android 8.0 et 8.1 réunis représentent environ 4 %. Ainsi, 10 % des utilisateurs Android sont concernés. Les versions plus récentes, comme Android 10 ou ultérieures, dominent largement le marché, ce qui atténue l’ampleur de ce changement.

Google justifie cette décision par la nécessité d’optimiser Chrome pour des systèmes plus récents, qui offrent de meilleures performances et une sécurité accrue. Pour les utilisateurs concernés, plusieurs options s’offrent : continuer à utiliser une version non mise à jour de Chrome, passer à un autre navigateur compatible (comme Firefox) ou envisager de mettre à niveau leur appareil vers une version plus récente d’Android, si possible.