Dumpsec : 7 hackers arrêtés en France après de nombreux piratages

L’Office anticybercriminalité (OFAC) a annoncé le démantèlement du groupe de hackers Dumpsec et l’interpellation de sept suspects, mineurs ou jeunes majeurs, responsables du vol de plusieurs dizaines de millions de données ciblant plus de 1 500 entités françaises publiques et privées.

Dumpsec a été responsable de plusieurs fuites de données

L’étendue des cibles illustre l’absence de limite dans les ambitions du groupe de pirates. Parmi les victimes figurent l’Assemblée nationale, l’enseigne de bricolage Leroy Merlin, des fédérations sportives et des sites médicaux. Dumpsec ne distinguait pas entre acteurs publics et privés : tout organisme détenant des données exploitables constituait une cible.

La commissaire Julie Benoit, cheffe du pôle des enquêtes cyber à l’OFAC, a livré à l’AFP un portrait sans ambiguïté des interpellés : « Ce sont de jeunes hackers français en quête de notoriété et se croyant hors d’atteinte ». Elle les décrit comme « des mineurs ou des jeunes majeurs », « souvent des autodidactes » et « totalement décomplexés ».

Ce côté décomplexé s’est retourné contre eux. Les cyberattaques avaient été revendiquées publiquement dans les médias et les données volées mises en vente sur BreachForums, un forum spécialisé dans le commerce de données pirates. Cette exposition volontaire a fourni aux enquêteurs des éléments d’identification précieux.

L’OFAC a ouvert l’enquête en novembre 2025 à la suite d’une attaque informatique visant une entreprise basée à Rennes. C’est l’antenne rennaise de l’Office qui a piloté les investigations. Les interpellations ont ensuite mobilisé simultanément les antennes de Lille, Marseille, Strasbourg, Poitiers, Bordeaux et Limoges, couvrant l’ensemble du territoire national.

La commissaire Julie Benoit a résumé la doctrine appliquée : « On a une stratégie qui est claire : recouper, identifier, neutraliser ».

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi plusieurs supports numériques, actuellement en cours d’analyse. L’enquête reste ouverte, laissant entendre que le périmètre exact des victimes et l’étendue réelle des données compromises ne sont pas encore établis définitivement.