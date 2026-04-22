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KultureGeek Internet HexDex, le hacker derrière plein de piratages en France, a été interpellé
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HexDex, le hacker derrière plein de piratages en France, a été interpellé

3 min.
22 Avr. 2026 • 22:50
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Le hacker avec le pseudo « HexDex » a été interpellé en Vendée dans une enquête portant sur une centaine de signalements de piratages depuis le 19 décembre 2025. Le dossier mêle fédérations sportives, services publics, syndicats et bases sensibles, dont le fichier des détenteurs d’armes et des données de l’Éducation nationale.

Hack Lignes de Code

L’affaire ne se limite pas à quelques sites isolés. Les enquêteurs relient le même pseudo à une série de fuites visant des structures très différentes, des fédérations françaises jusqu’à des organismes publics comme l’ANCT, le portail e-campus, « Choisir le service public », ainsi que des syndicats, des banques alimentaires, des chaînes hôtelières, la Philharmonie de Paris et la préfecture de Moselle.

De nombreux piratages, dont des bases sensibles

Parmi les ensembles visés, les fédérations sportives occupent une place centrale. Le parquet cite notamment des organisations liées à la voile, à l’athlétisme, au sport automobile, à la gymnastique, au ski, au rugby à XIII, à l’aïkido, au sport universitaire, à la montagne et à l’escalade ou encore au handisport.

Il y a aussi des systèmes bien plus sensibles. C’est le cas du SIA (Système d’information sur les armes) qui recense les particuliers détenteurs d’armes, mais aussi de la base Compas du ministère de l’Éducation nationale, un logiciel de ressources humaines utilisé pour gérer les stagiaires du premier et du second degré.

Dans ce dernier cas, le ministère avait révélé mi-mars qu’environ 243 000 agents, principalement des enseignants, étaient concernés. Les données compromises comprenaient les noms, prénoms, adresses postales, numéros de téléphone et périodes d’absence sans mention du motif, ainsi que les noms, prénoms et lignes fixes professionnelles des tuteurs.

Une arrestation avant de nouvelles publications

Le parquet de Paris indique que le jeune homme de 21 ans a été arrêté lundi alors qu’il s’apprêtait à publier d’autres données piratées. Il a reconnu l’usage du pseudo HexDex, sous lequel les prises étaient revendiquées puis diffusées sur BreachForum et Darkforum.

L’enquête entre désormais dans une phase plus technique. Le compte Darkforum attribué au suspect a été saisi, de même que son matériel informatique qui doit encore être exploité pour établir l’étendue exacte des intrusions et des fuites.

Le profil du suspect s’inscrit dans une tendance déjà observée par la justice parisienne ces derniers mois. Fin janvier 2026, deux pirates présumés de 17 et 20 ans avaient déjà été mis en examen dans d’autres affaires liées notamment aux interfaces d’académies comme celles de La Réunion, Reims et Clermont-Ferrand.

Au début de l’année 2026, un autre jeune majeur né en 2007 avait aussi été mis en examen dans le dossier du piratage de la Fédération française de tir, dont les données avaient servi à voler des armes. Quelques semaines plus tôt, en décembre 2025, un homme de 22 ans avait été mis en examen à Paris puis écroué dans une affaire d’intrusion présumée dans des serveurs du ministère de l’Intérieur.

SOURCEAFP

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