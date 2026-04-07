KFC France annonce un piratage, avec vol de données des clients

KFC France a envoyé un e-mail à ses clients pour leur informer que leurs données ont été volées à la suite d’un piratage. Cela s’ajoute la longue liste des entreprises qui ont connu une cyberattaque en France au cours des derniers mois.
L’e-mail de KFC France indique : « Nous vous contactons afin de vous informer que KFC France a été victime d’accès illégitimes à son système d’information, en lien avec son programme de fidélité Colonel Club ». La chaîne de fast-food assure avoir suspendu l’accès du hacker dès la détection. Mais celui-ci a pu collecter des données de clients :
« KFC France place la sécurité des clients comme une priorité et a, dès la connaissance de ces faits, immédiatement déployé l’ensemble des mesures techniques et juridiques nécessaires », assure le groupe. Il ajoute avoir déposé une plainte contre X auprès du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Nanterre. Il a également averti CNIL du piratage, comme l’exige la loi étant donné qu’il y a un vol de données de Français.
De plus, l’entreprise dit avoir renforcé la sécurité de ses systèmes d’information. Mais le mal est déjà fait : le hacker a déjà collecté les informations des clients.
Comme pour tous les piratages, il est important de faire attention aux prochains appels, messages et e-mails que vous recevrez. Certaines personnes mal intentionnées peuvent essayer de vous piéger pour se faire passer pour KFC France ou une autre entreprise afin de collecter encore plus d’informations à votre sujet. On parle alors de phishing (ou hameçonnage en bon français).
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