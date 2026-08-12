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KultureGeek Matériel Steam Frame : Valve assouplit les critères du badge Verified pour les jeux VR
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Steam Frame : Valve assouplit les critères du badge Verified pour les jeux VR

2 min.
12 Août. 2026 • 13:40
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Valve revoit discrètement les règles de certification de son Steam Frame. Alors que les développeurs de jeux VR devaient initialement garantir 90 images par seconde pour obtenir le badge Steam Frame Verified, la barre est désormais fixée à 72 fps. En contrepartie, Valve impose une résolution minimale de 1 728 × 1 728 pixels par œil pendant une utilisation normale.

Un objectif plus accessible pour les studios VR

Le Steam Frame peut exécuter des jeux directement grâce à son Snapdragon 8 Gen 3, en plus du streaming depuis un PC. L’ancien seuil de 90 fps pouvait toutefois compliquer le portage de productions conçues pour des appareils comme le Meta Quest 3, dont l’écosystème utilise notamment (et principalement) le 72 Hz.

Steam Frame Casque VR Realite Virtuelle Valve

Avec cette nouvelle combinaison entre fluidité et définition, Valve évite également que les studios réduisent excessivement la résolution pour atteindre 90 fps. Les titres VR incapables de fournir au moins 1 440 × 1 440 pixels par œil recevront la mention Unsupported. Ils resteront néanmoins téléchargeables et exécutables sur le casque.

Valve mise davantage sur la reprojection

Le groupe encourage parallèlement les développeurs à transmettre les vecteurs de mouvement et les données de profondeur nécessaires aux techniques de reprojection. Celles-ci pourront permettre d’utiliser des fréquences d’affichage supérieures sans imposer un rendu natif aussi exigeant.

Le suivi oculaire du casque peut aussi servir au rendu fovéal afin de concentrer les ressources graphiques sur la zone observée. Après l’arrêt du Valve Index et alors que Valve prépare également sa nouvelle Steam Machine, cet assouplissement traduit surtout une priorité, soit faciliter l’arrivée d’un catalogue VR natif fourni sur Steam sans sacrifier inutilement la qualité visuelle.

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