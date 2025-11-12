TENDANCES
Matériel et Accessoires

Steam Frame : Valve annonce son casque de réalité virtuelle
Matériel et Accessoires

Steam Frame : Valve annonce son casque de réalité virtuelle

12 Nov. 2025 • 20:40
1

Fort du succès du Steam Deck, Valve revient en force sur le marché de la réalité virtuelle avec l’annonce du Steam Frame. Ce nouveau casque VR, connu jusqu’à présent sous le nom de code Deckard, fait partie d’un trio d’appareils (avec Steam Machine et la manette Steam Controller) prévus pour début 2026. Il cherche à combiner le meilleur du jeu PC et de l’autonomie.

Steam Frame Casque VR Realite Virtuelle Valve

Le meilleur des deux mondes : PC et autonome

La principale force du Steam Frame est sa double nature. Il est d’abord conçu comme un casque misant sur le streaming, capable de recevoir sans fil un flux de haute qualité depuis un PC grâce à un adaptateur 6 GHz utilisable facilement. Cet adaptateur utilise une double radio pour dédier une bande passante exclusive au flux audio/vidéo, minimisant ainsi les interférences. Le casque peut ainsi faire tourner aussi bien des jeux VR que des jeux classiques sur un écran virtuel.

Mais là où Valve rend le produit intéressant, c’est que le Steam Frame est aussi un appareil entièrement autonome. Équipé d’une puce Snapdragon 8 Gen 3, de 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage, il peut faire tourner des jeux sans être connecté à un PC, à l’instar des casques Meta Quest. Cette polyvalence le positionne comme une solution capable de s’adapter à tous les usages.

Steam Frame Casque VR Realite Virtuelle Valve 1

Des fonctions pour l’immersion et le confort

Pour se démarquer sur un marché concurrentiel, Valve a intégré plusieurs technologies dans un design pensé pour le confort. Loin d’être une simple liste de composants, ces choix techniques visent à résoudre des problèmes concrets de la réalité virtuelle.

  • Transmission fovéale optimisée : grâce à un suivi oculaire à faible latence, le casque concentre la puissance de rendu là où votre regard se pose. Valve promet une amélioration de l’ordre de 10x de la qualité d’image perçue, une technologie qui fonctionne avec toute la bibliothèque Steam.
  • Conception équilibrée : avec un poids total de 440 grammes et une batterie de 21,6 Wh intégrée à l’arrière du serre-tête interchangeable, le Steam Frame est conçu pour de longues sessions de jeu sans fatigue excessive.
  • Affichage haute-fidélité : le casque embarque deux écrans LCD de 2 160 x 2 160 pixels chacun, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Ses lentilles « pancake » personnalisées assurent une netteté d’un bord à l’autre de l’image.
  • Suivi et audio immersifs : le suivi de position est assuré par quatre caméras et renforcé par des LED infrarouges pour le jeu dans l’obscurité. Les haut-parleurs, quant à eux, sont conçus pour annuler leurs propres vibrations, afin de ne pas perturber le système de suivi.

Avec cette proposition, Valve s’appuie sur son expérience acquise avec le Valve Index et le HTC Vive pour livrer ce qui pourrait être le nouveau standard du jeu VR pour les gamers. Le prix reste la grande inconnue, mais la sortie se fera en 2026.

