Valve met fin au Valve Index dans la foulée de l’annonce du Steam Frame

Valve a officiellement confirmé qu’elle cessait la production du casque Valve Index, son célèbre casque de réalité virtuelle lancé en 2019. Cette décision marque la fin d’une ère pour la firme de Gabe Newell, qui souhaite désormais concentrer ses efforts sur une nouvelle génération de matériel VR plus accessible et autonome, dont le Steam Frame est le premier représentant.

L’Index sacrifié au profit d’un casque VR plug-and-play

Présenté cette semaine aux côtés d’un nouveau Steam Controller et d’une nouvelle version de la Steam Machine, le Steam Frame symbolise la volonté de Valve de démocratiser la VR, contrairement à un Valve l’Index qui reposait sur un système de capteurs de mouvements externes et nécessitait une connexion filaire. Au diable donc les specs de pointe, le Valve Index est sacrifié sur l’autel d’un modèle plug-and-play qui ne devrait pas être beaucoup plus cher qu’un Meta Quest 3 512 Go.

Le Steam Frame, un casque VR autonome et connecté

Pour rappel, le Steam Frame embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 3, 16 Go de RAM et peut streamer des jeux PC ou de la Steam Machine via un adaptateur sans fil dédié à 6 GHz. Le casque prend également en charge les jeux Android, un choix stratégique qui permettra sans doute d’attirer nombre de développeurs de la plateforme Meta Quest vers l’écosystème Steam.