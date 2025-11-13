TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Valve met fin au Valve Index dans la foulée de l’annonce du Steam Frame
Matériel et Accessoires

Valve met fin au Valve Index dans la foulée de l’annonce du Steam Frame

13 Nov. 2025 • 18:25
0

Valve a officiellement confirmé qu’elle cessait la production du casque Valve Index, son célèbre casque de réalité virtuelle lancé en 2019. Cette décision marque la fin d’une ère pour la firme de Gabe Newell, qui souhaite désormais concentrer ses efforts sur une nouvelle génération de matériel VR plus accessible et autonome, dont le Steam Frame est le premier représentant.

Valve Index

L’Index sacrifié au profit d’un casque VR plug-and-play

Présenté cette semaine aux côtés d’un nouveau Steam Controller et d’une nouvelle version de la Steam Machine, le Steam Frame symbolise la volonté de Valve de démocratiser la VR, contrairement à un Valve l’Index qui reposait sur un système de capteurs de mouvements externes et nécessitait une connexion filaire. Au diable donc les specs de pointe, le Valve Index est sacrifié sur l’autel d’un modèle plug-and-play qui ne devrait pas être beaucoup plus cher qu’un Meta Quest 3 512 Go.

Le Steam Frame, un casque VR autonome et connecté

Pour rappel, le Steam Frame embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 3, 16 Go de RAM et peut streamer des jeux PC ou de la Steam Machine via un adaptateur sans fil dédié à 6 GHz. Le casque  prend également en charge les jeux Android, un choix stratégique qui permettra sans doute d’attirer nombre de développeurs de la plateforme Meta Quest vers l’écosystème Steam.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Steam Frame Casque VR Realite Virtuelle Valve Matériel

Steam Frame : Valve annonce son casque de réalité virtuelle

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

PSG OM Football Joueurs

Streaming sportif : Google est forcé par l’Arcep de bloquer plus de 300 sites pirates

13 Nov. 2025 • 19:46
0 Internet

Dans une offensive contre le streaming sportif illégal, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et...

Moteur énergie spatiale

Des chercheurs créent un moteur capable de puiser son énergie… dans l’espace profond

13 Nov. 2025 • 19:13
1 Science

Des ingénieurs de l’Université de Californie à Davis ont dévoilé un moteur expérimental d’un genre...

OnePlus 15 Arriere

Le OnePlus 15 est officialisé en France avec un prix en baisse

13 Nov. 2025 • 17:32
0 Mobiles / Tablettes

OnePlus a officiellement lancé le OnePlus 15 à l’international, après une récente présentation pour la Chine....

Firefox Logo

Firefox 145 ajoute des nouveautés, dont des protections contre le pistage

13 Nov. 2025 • 16:12
0 Logiciels

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 145 avec plusieurs nouveautés au programme. C’est...

Claude Logo

IA : Anthropic (Claude) va investir 50 milliards de dollars dans des data centers

13 Nov. 2025 • 14:10
0 Hors-Sujet

Anthropic, le créateur du chatbot Claude, passe à la vitesse supérieure dans la course à l’intelligence artificielle. La...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple annonce un programme pour les mini-applications et mini-jeux

Apple annonce un programme pour les mini-applications et mini-jeux

13 Nov. 2025 • 18:46

image de l'article Tesla prépare le support d’Apple CarPlay pour ses voitures

Tesla prépare le support d’Apple CarPlay pour ses voitures

13 Nov. 2025 • 17:49

image de l'article Monarch Legacy of Monsters (Apple TV) : un trailer, une date… et King Kong pour la saison 2

Monarch Legacy of Monsters (Apple TV) : un trailer, une date… et King Kong pour la saison 2

13 Nov. 2025 • 17:06

image de l'article App Store et monopole : Apple se voit refuser son appel par la justice au Royaume-Uni

App Store et monopole : Apple se voit refuser son appel par la justice au Royaume-Uni

13 Nov. 2025 • 16:26

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site