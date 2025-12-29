Samsung perd de l’argent à chaque vente de Galaxy Z TriFold

Samsung perd de l’argent sur chaque exemplaire vendu de son nouveau Galaxy Z TriFold, le coût de fabrication du smartphone pliable dépassant son prix de vente fixé à 3 594 000 wons (environ 2 133 euros). Selon The Bell, le constructeur coréen subit un déficit structurel sur ce modèle ultra-premium, une situation paradoxale pour le smartphone le plus onéreux jamais commercialisé par la marque.

Galaxy Z TriFold coûte cher pour les clients… et Samsung

Lim Sung-taek, cadre chez Samsung, a reconnu lors du lancement que la tarification avait été un défi majeur. « Il s’agit d’une édition spéciale, donc plutôt que de la vendre en masse, nous l’avons préparée pour que ceux qui le souhaitent puissent l’essayer », a-t-il déclaré. Il évoquait une « grande décision » prise pour réduire le prix final malgré l’inflation de certains composants comme la mémoire, confirmant implicitement la pression sur les marges.

Cette approche explique pourquoi la distribution reste confidentielle. Le Galaxy Z TriFold n’est disponible que dans une poignée de pays : Corée du Sud, États-Unis, Émirats arabes unis, Chine, Singapour et Taïwan. Un lancement mondial aurait nécessité des investissements colossaux en marketing et en capacités de production, des dépenses impossibles à rentabiliser vu l’équation économique actuelle du produit.

La pénurie organisée fonctionne en tout cas : le smartphone pliable est en rupture de stock partout où il est sorti. Samsung ne l’a produit qu’en très petites quantités, avec seulement 3 000 à 4 000 unités écoulées à ce jour et un objectif total modeste de 30 000 exemplaires. Le constructeur savait probablement dès le départ qu’il ne pourrait pas atteindre les volumes nécessaires pour être dans le vert à ce stade.

Autre anomalie relevée : la disparité tarifaire extrême selon les régions. Si le prix tourne autour de 2 500 dollars en Corée du Sud, il dépasse les 3 000 dollars aux Émirats arabes unis. Bien que les taxes et taux de change justifient souvent des variations, des écarts d’une telle ampleur demeurent inhabituels. Face à ce premier modèle non rentable, la question du coût d’un éventuel successeur reste entière.