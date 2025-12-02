Galaxy Z TriFold : Samsung officialise son smartphone pliable de 10 pouces

Samsung a levé le voile sur le Galaxy Z TriFold, son smartphone avec trois écrans au total. Ce nouveau venu dans la gamme des smartphones pliables se distingue par une architecture à double charnière et une fiche technique haut de gamme, bien que sa disponibilité mondiale s’annonce progressive.

Une tablette ? Non, un smartphone de 10 pouces

La principale particularité du Galaxy Z TriFold réside dans sa conception mécanique inédite. L’intégration d’une seconde charnière permet au smartphone de se déployer tel un livre pour offrir un écran intérieur massif de 10 pouces. Une fois refermé, l’utilisateur interagit avec une dalle extérieure de 6,5 pouces. Ce format de trois écrans rappelle le Mate XT de Huawei.

La luminosité de l’écran de 10 pouces est de 1 600 nits. Celui-ci a une définition de 2 160 x 1 584 pixels et un taux de rafraichissement variable de 1 à 120 Hz. Pour ce qui est de l’écran de 6,5 pouces, sa définition est de 2 520 x 1 080 pixels et la luminosité monte à 2 600 nits. Lui aussi propose un taux de rafraichissement variable de 1 à 120 Hz.

Sous le capot, Samsung n’a fait aucun compromis sur la puissance. L’appareil embarque le processeur Snapdragon 8 Elite, épaulé par 16 Go de mémoire vive. Il fonctionnera sous Android 16 dès sa sortie de boîte.

Le volet photographique s’aligne sur les standards premium actuels chez Samsung :

Un capteur principal arrière de 200 mégapixels

Un ultra grand-angle de 12 mégapixels

Un téléobjectif de 10 mégapixels

Deux caméras selfies de 10 mégapixels (une pour chaque écran)

L’autonomie devrait être au rendez-vous grâce à une batterie de 5 600 mAh, une capacité nettement supérieure aux 4 400 mAh du Galaxy Z Fold 7. Cela étant dit, la surface d’affichage n’est pas la même, il est donc difficile de faire une comparaison précise.

Un modèle très fin

Le défi majeur de ce format qui se plie en trois fois concernait l’épaisseur du châssis, une équation que Samsung semble avoir résolue avec brio. Déplié, le Galaxy Z TriFold affiche une finesse de seulement 3,9 mm pour la section écran, 4,0 mm pour la partie avec capteur d’empreintes et 4,2 mm pour le segment central.

Une fois replié, l’appareil ne mesure que 12,9 mm d’épaisseur. C’est une performance notable, puisque ce modèle à trois volets s’avère plus fin que le Galaxy Z Fold 5 sorti il y a deux ans. Il bénéficie par ailleurs d’une certification IP48 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Cependant, cette densité technologique a un impact direct sur la balance. Le Galaxy Z TriFold pèse 309 grammes, ce qui représente une surcharge importante face aux 215 grammes du Galaxy Z Fold 7.

Parmi les autres éléments, nous pouvons noter la présence de Samsung DeX. Vous pouvez ainsi connecter le smartphone à un écran externe et profiter d’une interface adaptée, ce qui rappelle l’usage d’un ordinateur.

Une disponibilité progressive

La commercialisation du Galaxy Z TriFold débutera en Corée du Sud le 12 décembre. D’autres pays comme la Chine, Taïwan, Singapour et les Émirats arabes unis suivront dans la foulée. Pour les États-Unis et les autres pays (dont ceux de l’Europe normalement), il faudra patienter jusqu’au premier trimestre de 2026.

Côté tarif, il y a quatre chiffres. Le prix annoncé pour la Corée du Sud est de 3 594 000 Wons, ce qui correspond à 2 108 € après conversion.