Mate XT : Huawei annonce son smartphone pliable en trois

Peu de temps après les iPhone 16 d’Apple, Huawei dévoile le Mate XT, son nouveau smartphone pliable. Il change des modèles habituels, puisqu’il est ici possible de le plier en trois.

Le Huawei Mate XT se plie en trois

L’écran OLED traverse un appareil qui peut ouvrir son écran deux fois pour révéler un grand écran de 10,2 pouces au format 16:11. Il est également possible d’utiliser davantage l’appareil au format livre traditionnel avec une seule partie dépliée atteignant 7,9 pouces.

Une fois replié, le Huawei Mate XT ressemble à un smartphone classique avec un écran de 6,4 pouces et une épaisseur seulement de 12,8 mm, bien qu’il s’agisse d’un appareil à trois volets. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 6 de Samsung a une épaisseur de 12,1 mm et ne se plie qu’une seule fois. Lorsqu’il est entièrement déplié, le modèle de Huawei ne fait que 3,6 mm d’épaisseur à son point le plus fin, une partie du téléphone étant légèrement plus épaisse pour faire de la place au port USB-C.

Côté caractéristiques techniques, Huawei propose 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To d’espace de stockage, la possibilité de se connecter aux satellites et trois capteurs photo (50 mégapixels pour le capteur principal, 12 mégapixels pour l’ultra grand-angle et 12 mégapixels pour le téléobjectif proposant un zoom optique x5.5)

Il y a également une batterie de 5 600 mAh qui supporte la charge rapide en USB-C à 66 W et sans fil jusqu’à 50 W. Qu’en est-il du processeur ? Huawei ne le dit pas pour le moment, mais les fuites ont suggéré qu’il s’agit du Kirin 9010.

Le Huawei Mate XT concerne pour l’instant la Chine et débute à 19 999 yuans (2 547 euros). Il n’y a pas encore d’informations pour une potentielle sortie à l’international.