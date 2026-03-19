Spotify déploie le « Mode exclusif » sur Windows pour offrir une lecture bit-perfect aux utilisateurs les plus attentifs à la qualité sonore. La fonction cible en priorité les audiophiles ayant les configurations avec un DAC ou une interface audio. Le support sur Mac se fera plus tard, sans date précise.

Un « Mode exclusif » pour une excellente qualité

Au lieu de présenter cette nouveauté comme un simple réglage, Spotify la positionne comme un moyen d’empêcher le PC de modifier le signal audio avant sa sortie. Sans le « Mode exclusif », l’ordinateur peut rééchantillonner le son, y mélanger les sons système ou encore en changer le volume avant qu’il n’atteigne le DAC.

Avec le « Mode exclusif » activé, Spotify prend le contrôle des paramètres de la sortie audio du PC Windows pour livrer une lecture bit-perfect. Le service de streaming résume la promesse ainsi : la musique est restituée « exactement comme elle a été masterisée » avec une lecture bit-perfect.

Ce positionnement vise un public précis plutôt que l’ensemble des abonnés. Spotify explique que ce mode convient surtout à ceux qui utilisent un DAC ou une interface audio et qui veulent « le son le plus pur possible ».

Pour l’activer, il faut mettre à jour l’application Spotify sur Windows, puis aller dans Préférences > Lecture > Sortie audio et sélectionner son périphérique audio externe. L’option « Mode exclusif » apparaît alors dans ce menu et doit être activée manuellement.

Quelques limites malgré tout

Cette fonction ne couvre pas tous les contenus du service. Spotify précise que son nouveau mode ne fonctionne pas avec les vidéos musicales ni avec les podcasts, et la plateforme ne dit rien de clair sur les livres audio.

Le mode change aussi le comportement du PC pendant l’écoute. Une fois activé, les autres services ne peuvent plus envoyer de son vers le périphérique sélectionné, ce qui le rend surtout pertinent pour une session musicale dédiée, sans d’autres tâches audio en parallèle.

Spotify recommande en plus de couper plusieurs traitements internes pour tirer le meilleur de cette lecture directe. Les réglages à désactiver sont le mix automatique, le fondu enchaîné, l’égaliseur et la normalisation du volume, tous accessibles dans Préférences > Lecture.