Windows 11 Pro et Office 2024 ensemble pour 28,25 € : pourquoi les utilisateurs sautent sur l’offre

Mettre à niveau les logiciels de son PC peut vite coûter cher. Entre un nouveau système d’exploitation et une suite de productivité moderne, la facture totale peut rapidement décourager de nombreux utilisateurs.

C’est justement ce qui rend la dernière Godeal24 Mid-Year Crazy Sale aussi intéressante. Pendant une durée limitée, il est possible d’obtenir le bundle Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus pour seulement 28,25 € avec le code promo SGO62.

Mais ce pack n’est pas la seule offre à considérer. Que vous souhaitiez rafraîchir entièrement votre PC ou simplement obtenir une nouvelle licence Office, plusieurs options intéressantes sont disponibles.

La meilleure offre pour une mise à niveau complète du PC

Si vous utilisez encore une ancienne version de Windows et que vous n’avez pas mis Office à jour depuis des années, ce bundle est clairement l’offre la plus convaincante.

Il combine :

Le tout pour seulement 28,25 € après application du code promo SGO62.

Windows 11 Pro apporte une sécurité renforcée, un meilleur multitâche, la prise en charge du matériel moderne et des fonctions de productivité comme Snap Layouts et les bureaux virtuels. Associé à Office 2024, il forme un environnement logiciel complet pour le travail, les études et l’usage quotidien.

Déjà sous Windows 11 ? Office 2024 seul peut suffire

Tout le monde n’a pas besoin d’un nouveau système d’exploitation. Si votre PC fonctionne déjà sous Windows 11 ou si votre installation actuelle vous convient, vous pouvez acheter Office 2024 Professional Plus séparément pour 16,99 €. La suite inclut Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote.

Contrairement aux alternatives sur abonnement, Office 2024 s’achète en une seule fois, ce qui en fait une option intéressante pour ceux qui veulent les derniers outils de productivité Microsoft sans frais mensuels récurrents.

Pour beaucoup, c’est peut-être même le meilleur rapport qualité-prix de toute la vente.

Vous préférez une expérience Office éprouvée et familière ?

Certains utilisateurs ne cherchent pas forcément la toute dernière version : ils veulent surtout une suite stable et déjà connue. Dans ce cas, Office 2021 Professional Plus est disponible pour 28,28 €. Elle inclut toujours les applications essentielles d’Office et reste un choix populaire pour ceux qui préfèrent une plateforme mature, sans devoir s’adapter à de nouvelles fonctionnalités ou à des changements d’interface.

Les utilisateurs Mac ne sont pas oubliés

Les utilisateurs Windows ne sont pas les seuls à profiter de la promotion. Pour les utilisateurs Apple, Office 2021 Home & Business pour Mac est actuellement proposé à 44,99 €. Cette version offre l’expérience Microsoft Office familière, optimisée pour macOS, et reste une solution pratique pour les professionnels, indépendants et étudiants qui travaillent dans l’écosystème Apple.

Quelle offre choisir ?

Tout dépend de vos besoins :

Vous avez besoin de Windows et d’Office ? Le bundle à 28,25 € offre le meilleur rapport qualité-prix global.

offre le meilleur rapport qualité-prix global. Vous avez déjà Windows 11 ? Office 2024 Professional Plus à 16,99 € est probablement le choix le plus économique.

est probablement le choix le plus économique. Vous préférez une version Office éprouvée ? Office 2021 Professional Plus reste une option solide.

reste une option solide. Vous utilisez un Mac ? Office 2021 Home & Business pour Mac est le choix évident.

La Mid-Year Crazy Sale de Godeal24 propose donc une offre adaptée à presque tous les profils.

Si le bundle Windows 11 Pro + Office 2024 Professional Plus à 28,25 € attirera logiquement le plus d’attention, les offres Office seules sont tout aussi intéressantes pour ceux qui n’ont besoin que d’une suite de productivité.

Quelle que soit l’option choisie, les remises actuelles représentent une bonne occasion de mettre à niveau vos logiciels sans payer les prix publics habituels.

Pourquoi choisir Godeal24 ?

Godeal24 se spécialise dans les licences logicielles garanties avec livraison numérique, donc sans frais d’expédition. En dehors de la clé de licence elle-même, aucun frais supplémentaire n’est à prévoir. Des conseils gratuits sont également proposés par l’équipe de service client, que vous ayez une question avant l’achat ou besoin d’aide après. L’engagement de Godeal24 envers la satisfaction client se reflète dans des milliers d’avis authentiques et une excellente note Trustpilot de 4,8/5. Si vous cherchez une façon abordable d’activer durablement votre licence, Godeal24 est une option à considérer. Les clés sont présentées comme des produits Microsoft authentiques : commandez tant que le code promo est encore valide.

[Sponso]