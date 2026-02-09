Spotify ajoute une fonction pour avoir les histoires de chaque musique

Spotify déploie « About the Song » (à propos de la chanson), un système de cartes narratives défilantes racontant la genèse des morceaux. Cette nouveauté absente des plateformes concurrentes comme Apple Music vise à renforcer le lien entre les utilisateurs et les artistes.

Les utilisateurs accèdent à ces informations depuis l’écran de lecture en cours en faisant défiler vers le bas pour trouver la carte « About the Song » sur les morceaux compatibles. Ils peuvent ensuite faire un balayage sur l’écran pour explorer l’histoire derrière le titre et évaluer chaque anecdote avec un pouce levé ou baissé. Ces histoires condensées s’appuient sur des sources tierces pour mettre en lumière des détails intrigants et des moments de création.

« Les passionnés de musique connaissent cette sensation : un morceau vous arrête net et vous voulez immédiatement en savoir plus », explique Spotify. « Qu’est-ce qui l’a inspiré et quelle est sa signification profonde ? Nous pensons que comprendre le processus créatif et le contexte d’une chanson peut approfondir votre connexion à la musique que vous aimez ».

Un déploiement qui exclut la majorité des utilisateurs

La fonctionnalité se limite pour l’instant à une version bêta mobile en anglais réservée aux abonnés premium aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Les autres pays devront patienter sans calendrier précis. Cette restriction géographique et tarifaire prive dont la majorité de la base utilisateurs mondiale de Spotify de cette nouveauté.

Cette stratégie de déploiement progressif permet à Spotify de tester l’engagement avant d’investir dans la traduction de contenus pour des dizaines de pays. Le système de notation par pouces oriente également l’algorithme vers les anecdotes plébiscitées par les auditeurs.

About the Song s’inscrit dans une salve de nouveautés récentes. Spotify a récemment annoncé que les utilisateurs américains et britanniques pourront acheter des livres papier, et ce directement via l’application. La fonctionnalité Page Match permet quant elle de scanner une page d’un livre papier pour basculer instantanément vers ce passage dans le live audio, et inversement.

Par ailleurs, la société a rendu les traductions de paroles disponibles mondialement et propose la consultation des paroles hors ligne pour tous les utilisateurs, pas uniquement les abonnés premium.