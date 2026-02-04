TENDANCES
KultureGeek Internet Spotify améliore les paroles avec la traduction, un mode hors ligne et l’aperçu
Spotify améliore les paroles avec la traduction, un mode hors ligne et l’aperçu

2 min.
4 Fév. 2026 • 21:08
0

Spotify annonce trois nouveautés pour améliorer l’interaction avec les paroles de chansons. Le service de streaming active dès aujourd’hui la traduction globale, un mode hors ligne et un mode aperçu.

Spotify Logo Icone

Trois nouveautés pour les paroles sur Spotify

L’interface de lecture place désormais les paroles au centre de l’attention visuelle. Grâce au système d’aperçu, le texte défile directement sous la pochette de l’album ou la boucle vidéo Canvas durant l’écoute. Les tests menés par Spotify confirment que cet agencement incite les utilisateurs à mieux s’imprégner des morceaux découverts.

Spotify Apercu Paroles

Ce changement visuel s’accompagne d’options de contrôle sur mobile et tablette. Les utilisateurs gratuits et Premium peuvent désactiver ces aperçus à tout moment via le menu à trois points en sélectionnant « Paroles désactivées ». Le partage des citations favorites vers les réseaux sociaux reste par ailleurs accessible depuis la vue de lecture en cours.

D’autre part, l’accès aux paroles ne dépend plus de la couverture réseau pour les abonnés payants. Le téléchargement d’une piste pour une écoute hors ligne entraîne désormais la sauvegarde automatique des paroles associées. Que l’utilisateur soit dans un tunnel ou en vol à haute altitude, les paroles restent disponibles sans réseau actif. Ce déploiement concerne exclusivement les membres Premium à travers le monde.

Enfin, la compréhension des musiques étrangères se simplifie également avec l’extension de l’outil de traduction. Initiée en 2022 et étendue à 25 marchés l’an dernier, cette fonction couvre maintenant le monde entier pour tous les utilisateurs. Il suffit d’appuyer sur l’icône de traduction pour voir apparaître le sens des phrases dans la langue de l’appareil, juste sous le texte original.

