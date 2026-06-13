Test du Tineco Floor One S9 Scientist : l’aspirateur laveur premium qui vise le sans-faute

Le Tineco Floor One S9 Scientist (799,99€ sur Amazon) arrive sur un segment déjà très disputé : celui des aspirateurs laveurs haut de gamme capables d’aspirer les déchets secs, de laver les sols durs et de limiter au maximum l’entretien après usage. Avec un prix de lancement proche des 800 euros, l’appareil ne joue clairement pas la carte de l’achat impulsif. Il s’adresse plutôt à ceux qui veulent remplacer le combo aspirateur, serpillière et seau par une solution plus moderne, plus rapide et surtout plus confortable au quotidien.

La promesse est ambitieuse : un lavage puissant, une détection intelligente de la saleté, une propulsion assistée, une brosse pensée pour éviter l’emmêlement des cheveux, un système de raclette StreakFree censé laisser le sol presque sec, une station avec auto-nettoyage et séchage à air chaud, ainsi qu’un jet d’eau HydroBurst destiné aux taches plus résistantes. Sur le papier, le Tineco Floor One S9 Scientist coche pratiquement toutes les cases attendues sur un aspirateur laveur premium en 2026.

Mais un appareil à ce tarif doit faire plus que multiplier les technologies. Il doit surtout nettoyer mieux, se montrer agréable à manipuler, limiter les contraintes d’entretien et justifier son positionnement face à des modèles déjà très convaincants. C’est là que le S9 Scientist devient intéressant : il ne révolutionne pas forcément la catégorie, mais il affine une formule déjà très mature, avec quelques excellentes idées et quelques limites à connaître avant l’achat.

Un design assumé, massif et très techno

Le Tineco Floor One S9 Scientist ne cherche pas à se faire discret. Là où certains aspirateurs laveurs adoptent des lignes arrondies et relativement classiques, ce modèle affiche une silhouette plus anguleuse, presque industrielle. Le choix esthétique ne plaira pas à tout le monde, mais il donne immédiatement une identité forte à l’appareil. On sent que Tineco veut positionner ce S9 Scientist comme un produit premium, visible, technologique, presque démonstratif.



La façade attire particulièrement l’attention avec un affichage composé de gros pixels lumineux. Il peut afficher différentes icônes selon l’état de l’appareil, comme une batterie lorsqu’il est posé sur sa station ou une goutte pendant le lavage. Dans les faits, cette animation n’est pas indispensable. Elle ne transforme pas l’expérience d’utilisation et ne donne pas autant d’informations que l’écran principal situé sur la poignée. En revanche, elle participe au caractère distinctif du produit et renforce son côté futuriste.

La qualité de fabrication inspire confiance. Les plastiques semblent solides, les assemblages sont propres et l’ensemble donne une impression de robustesse. Comme souvent avec ce type d’appareil brillant et massif, on peut toutefois s’attendre à voir apparaître des micro-rayures après plusieurs mois d’utilisation, notamment sur les zones les plus exposées. Rien d’anormal pour un aspirateur laveur destiné à être déplacé, posé sur une base, manipulé près des meubles et utilisé dans des conditions parfois salissantes.

Le revers de cette construction sérieuse, c’est le poids. Le S9 Scientist pèse près de 6 kg à vide, et davantage une fois le réservoir d’eau propre rempli. Ce n’est pas un détail anodin. Pour une personne jeune et en bonne condition physique, la propulsion assistée compense en partie cet embonpoint. Pour une personne âgée, fragile ou simplement peu à l’aise avec les appareils lourds, le gabarit peut devenir un vrai critère de choix. Il faut aussi tenir compte du moment où l’on soulève l’appareil de sa station ou lorsqu’il faut le déplacer sans l’aide de la motorisation.

Une prise en main globalement réussie, malgré un poids bien présent

Une fois en marche, le Tineco Floor One S9 Scientist profite d’un système de traction automatique vers l’avant et vers l’arrière. C’est indispensable sur un appareil de ce poids. La motorisation accompagne le mouvement et réduit l’effort nécessaire pour nettoyer une pièce complète. Le guidage est fluide, mais pas aussi léger que sur certains modèles plus compacts. On sent toujours que l’on manipule une machine imposante.

La tête de nettoyage est large, ce qui permet de couvrir rapidement une bonne surface. Elle intègre une rampe de LED frontales particulièrement utile. Cette lumière n’est pas un gadget : elle aide réellement à repérer les poussières, les traces, les gouttelettes et les zones mal nettoyées, notamment sous une table, près d’un meuble ou sur un sol sombre. Dans un usage quotidien, cet éclairage frontal se révèle bien plus utile que les animations lumineuses de la façade.

Le S9 Scientist peut également s’incliner très bas pour passer sous certains meubles. C’est un avantage appréciable, même si la taille de la tête et le volume général de l’appareil empêchent parfois d’atteindre les zones les plus étroites. La position parking est stable et l’appareil s’arrête automatiquement lorsqu’il est redressé. Ce comportement est pratique lorsque l’on doit déplacer un objet, changer de pièce ou interrompre brièvement le nettoyage.

Les commandes sont simples. On retrouve un bouton marche/arrêt, un bouton de changement de mode, une commande dédiée à l’auto-nettoyage lorsque l’appareil est sur sa station et une touche pour activer le jet HydroBurst. L’écran principal affiche les informations essentielles : niveau de batterie, mode utilisé, alertes éventuelles et état de connexion. L’ensemble reste lisible et ne demande pas de long apprentissage.

L’application mobile ajoute quelques réglages supplémentaires. Elle permet notamment d’ajuster certains paramètres, de consulter le manuel ou de modifier les alertes vocales. Ce n’est pas une fonction indispensable pour profiter de l’appareil, mais elle complète bien l’expérience pour ceux qui aiment personnaliser leur matériel. Dans le même esprit, les annonces vocales peuvent être pratiques, même si leur rendu sonore n’est pas toujours très élégant.

Lavage et aspiration : le vrai point fort du S9 Scientist

Sur le terrain, le Tineco Floor One S9 Scientist se montre redoutablement efficace. C’est son principal argument. L’appareil aspire et lave en même temps avec une grande maîtrise, ce qui permet de traiter en un seul passage la plupart des saletés du quotidien : poussières, miettes, traces de pas, gouttes de boisson, petites projections de cuisine ou résidus collants encore frais.

Le mode automatique est particulièrement bien calibré. Il ajuste la puissance et le débit d’eau selon le niveau de saleté détecté, sans donner l’impression de surconsommer inutilement en permanence. Pour la majorité des usages, c’est le mode à privilégier. Il évite de jongler entre plusieurs réglages et offre un bon équilibre entre efficacité, autonomie et niveau sonore.

Face à des taches classiques, le S9 Scientist confirme son statut haut de gamme. L’huile, le vin, le soda ou le ketchup sont retirés rapidement, avec un nombre de passages réduit. Les saletés mixtes, combinant liquide et éléments solides, sont également bien gérées. Un bol de céréales renversé, par exemple, ne pose pas de difficulté particulière : l’appareil aspire les morceaux, lave la surface et récupère l’eau sale dans son bac dédié.

Les déchets plus complexes peuvent toutefois lui résister davantage. Les coquilles d’œuf, par exemple, demandent plusieurs passages avant d’être correctement avalées. Ce n’est pas catastrophique, mais cela rappelle que même un aspirateur laveur premium n’est pas un broyeur universel. Les éléments légers, irréguliers ou coupants peuvent parfois être repoussés ou mal captés par la brosse lors du premier passage.

La brosse profite d’un système anti-emmêlement baptisé DualBlock. Pour les foyers avec cheveux longs ou animaux, c’est un vrai atout. Les cheveux ne disparaissent pas par magie, mais ils ont beaucoup moins tendance à s’enrouler massivement autour du rouleau. Cela limite l’entretien manuel et permet de conserver de bonnes performances dans le temps.

Le mode aspiration seule peut aussi rendre service lorsque le sol ne nécessite pas de lavage. Il ne remplace pas forcément un aspirateur balai dédié pour tous les usages, mais il permet de ramasser rapidement des poussières ou des miettes sans humidifier la surface. Le mode silencieux, lui, convient aux saletés légères et aux nettoyages rapides, lorsque l’on veut limiter le bruit.

StreakFree : la raclette qui change vraiment l’expérience

La technologie la plus convaincante du Tineco Floor One S9 Scientist n’est pas forcément la plus spectaculaire. Il s’agit de la raclette intelligente StreakFree, intégrée à l’avant de la tête de nettoyage. Son principe est simple : lorsqu’on pousse l’appareil vers l’avant, la raclette se relève pour laisser entrer les déchets et permettre à la brosse de travailler. Lorsqu’on tire l’appareil vers soi, elle s’abaisse pour racler l’excédent d’eau et le diriger vers l’aspiration.

Le résultat est très réussi. Après le passage du S9 Scientist, le sol reste nettement moins humide qu’avec certains aspirateurs laveurs concurrents. Ce point est important, car un mauvais appareil peut laisser une surface trop mouillée, parfois glissante, avec des traces visibles une fois le sol sec. Ici, le système StreakFree donne une impression de finition plus propre. Le sol sèche rapidement et l’on peut marcher dessus assez vite.

Cette raclette est aussi utile pour éviter les petites flaques lorsque l’on insiste sur une tache ou que l’on utilise davantage d’eau. Elle participe beaucoup à la sensation de maîtrise laissée par l’appareil. Dans un salon, une cuisine ou une entrée, on a moins l’impression de déplacer de l’eau sale et davantage celle de laver puis récupérer immédiatement l’humidité.

Pour un aspirateur laveur, c’est probablement l’une des fonctions les plus pertinentes. Elle n’a rien d’un argument marketing vide : on en voit le bénéfice à chaque session de nettoyage. C’est d’autant plus appréciable sur les sols délicats ou foncés, où les traces de séchage peuvent vite se remarquer.

HydroBurst : une bonne idée, mais pas une révolution

Le Tineco Floor One S9 Scientist met beaucoup en avant son système HydroBurst. Cette fonction projette un jet d’eau haute pression à l’avant de la tête pour aider à décoller les taches avant le passage de la brosse. Sur le papier, l’idée est excellente. Dans la pratique, elle est utile, mais moins impressionnante que ce que l’on pourrait attendre d’une fonction aussi mise en avant.

Sur des taches fraîches ou légèrement collantes, HydroBurst apporte un petit coup de pouce. Le jet humidifie la zone, commence à ramollir les résidus et permet au rouleau de faire son travail plus efficacement. C’est pratique après une éclaboussure en cuisine, une trace de sauce ou une boisson sucrée tombée au sol.

En revanche, il ne faut pas s’attendre à un miracle sur les taches anciennes, sèches ou très incrustées. HydroBurst projette de l’eau, pas une solution détergente puissante. Il aide, mais ne remplace pas l’action mécanique répétée, ni un nettoyage manuel ciblé sur certaines saletés anciennes. Dans quelques cas, plusieurs passages restent nécessaires. Pour les taches très installées, le S9 Scientist finit souvent par améliorer la situation, mais pas toujours par tout effacer immédiatement.

Nous avons eu du mal a retirer cette tache de ketchup séchée

C’est là que l’on peut nuancer le positionnement du produit. Le S9 Scientist est un excellent aspirateur laveur, mais sa nouveauté la plus visible n’est pas forcément celle qui justifie à elle seule l’écart de prix avec d’autres modèles haut de gamme. HydroBurst est un bonus intéressant, pas une révolution. La vraie force de l’appareil reste son efficacité globale, son mode automatique, sa raclette StreakFree et son entretien simplifié.

Autonomie : très confortable pour un usage domestique

Tineco annonce une autonomie pouvant dépasser l’heure selon les conditions d’utilisation. Dans les faits, le S9 Scientist se montre largement capable de nettoyer un logement de taille classique sans obliger à repasser par la case recharge. En mode automatique, l’autonomie mesurée par certains tests atteint environ une heure, tandis que d’autres usages plus intensifs ou plus réalistes au quotidien tournent plutôt autour de 30 à 40 minutes selon le mode choisi, le débit d’eau et le type de sol.

Il faut donc interpréter l’autonomie avec prudence. Sur une session continue en mode automatique bien maîtrisé, le S9 Scientist peut tenir longtemps. En usage réel, avec des arrêts, des relances, des zones plus sales et éventuellement HydroBurst, la durée utile peut baisser. Cela reste suffisant pour un appartement ou une maison de taille moyenne, surtout si l’on nettoie régulièrement plutôt que d’attendre que les sols soient très encrassés.

La recharge complète demande plusieurs heures. Selon les conditions, il faut compter environ trois heures à plus de quatre heures pour retrouver une batterie pleine. Ce n’est pas gênant si l’appareil retourne sur sa station après chaque utilisation. En revanche, pour un très grand nettoyage en plusieurs sessions rapprochées, il faudra anticiper.

Les réservoirs imposent aussi leur rythme. Le réservoir d’eau propre offre une capacité généreuse, mais l’appareil peut consommer beaucoup d’eau, surtout en mode automatique sur sol sale ou lorsque l’on utilise souvent HydroBurst. Le bac d’eau sale se remplit logiquement au fil du nettoyage et doit être vidé régulièrement. Rien d’inhabituel pour cette catégorie, mais les grandes surfaces demanderont parfois une pause pour remplir ou vider les bacs.

Entretien : la station simplifie vraiment la vie

L’entretien est l’un des grands points forts du Tineco Floor One S9 Scientist. Après une session de nettoyage, il suffit de replacer l’appareil sur sa station et de lancer le cycle d’auto-nettoyage. La brosse est rincée, les résidus sont évacués et le système termine par un séchage à air chaud. C’est exactement ce que l’on attend d’un aspirateur laveur haut de gamme : réduire au maximum le contact avec la saleté et éviter les odeurs d’humidité.

Station du Tienco Flone One S9 Scientist

Le séchage à air chaud est particulièrement important. Sur les aspirateurs laveurs moins avancés, une brosse mal séchée peut rapidement devenir désagréable, avec une odeur de serpillière humide. Ici, la brosse ressort propre et sèche, prête pour la prochaine utilisation. Pour ceux qui veulent utiliser l’appareil plusieurs fois par semaine, c’est un confort majeur.

Mode séchage

L’auto-nettoyage n’est toutefois pas totalement silencieux. Le cycle reste audible, et il vaut mieux éviter de le lancer dans une pièce de vie pendant une sieste ou une soirée calme. Le bruit n’est pas nécessairement excessif, mais il se remarque. Heureusement, il ne dure pas indéfiniment et reste le prix à payer pour un entretien automatisé efficace.

Le bac d’eau sale est bien conçu. Il se retire facilement, et la séparation des déchets solides facilite le vidage. Les résidus peuvent être jetés à la poubelle, tandis que l’eau sale part dans l’évier ou les toilettes. Cette séparation évite de transformer chaque vidage en opération pénible. C’est un détail, mais c’est précisément ce genre de détail qui fait la différence sur un appareil utilisé régulièrement.

La brosse se démonte sans outil, le filtre est accessible et les manipulations courantes ne demandent pas d’effort particulier. On regrette seulement que certaines informations pratiques, comme la compatibilité lave-vaisselle de certaines pièces ou la réparabilité détaillée de l’appareil, ne soient pas toujours mises en avant aussi clairement qu’on le souhaiterait. À près de 800 euros, la durabilité et la disponibilité des pièces détachées sont des sujets importants.

Niveau sonore : discret en lavage, moins pendant l’entretien

En fonctionnement, le Tineco Floor One S9 Scientist se montre plutôt bien maîtrisé sur le plan sonore. Le mode automatique reste suffisamment contenu pour ne pas donner l’impression d’utiliser une machine industrielle. Il est évidemment audible, mais il ne devient pas agressif. Le mode silencieux réduit encore davantage la nuisance, à condition de l’utiliser sur des saletés simples.

Le contraste est plus marqué avec l’auto-nettoyage. La station fait bien son travail, mais elle n’est pas totalement discrète. Le rinçage, l’aspiration des résidus et le séchage produisent un bruit plus présent. Ce n’est pas rédhibitoire, mais c’est à prendre en compte si la station est installée dans une pièce ouverte, près du salon ou dans un appartement peu isolé.

Les annonces vocales peuvent aussi diviser. Elles guident l’utilisateur et signalent certaines actions, mais leur qualité sonore n’est pas le point le plus raffiné de l’appareil. Heureusement, les réglages permettent de limiter cette gêne pour ceux qui préfèrent une expérience plus discrète.

Face à la concurrence : un excellent modèle, mais pas le seul choix pertinent

Le marché des solutions de nettoyage des sols a beaucoup évolué ces dernières années. Les aspirateurs laveurs ne sont plus de simples appareils d’appoint : certains peuvent réellement remplacer une serpillière pour l’entretien régulier d’un logement. Sur KultureGeek, nous avons par exemple déjà testé le Tineco Floor One S7 Pro, un modèle qui montrait déjà les ambitions de la marque sur le haut de gamme.

Le S9 Scientist va plus loin en matière de finition, de séchage, de gestion de l’eau et de confort après passage. Il se distingue surtout par sa raclette StreakFree, très convaincante, et par une impression générale de maîtrise. Il n’est pas seulement puissant : il laisse le sol propre, peu humide et agréable à retrouver quelques minutes après le nettoyage.

Face aux robots aspirateurs laveurs, la comparaison est différente. Un robot comme le Deebot X8 Pro Omni ou le Deebot X11 OmniCyclone mise sur l’automatisation : il nettoie seul, retourne à sa station et demande moins d’intervention pendant la session. Le Tineco, lui, demande d’être manipulé, mais il offre un contrôle immédiat et une action souvent plus directe sur une tache localisée.

Il ne faut donc pas forcément opposer frontalement les deux catégories. Un robot laveur est idéal pour l’entretien programmé et régulier. Un aspirateur laveur comme le S9 Scientist est plus pertinent pour reprendre rapidement une cuisine après le repas, nettoyer une entrée boueuse, traiter une tache fraîche ou obtenir un résultat plus ciblé. Ceux qui veulent une maison entretenue sans effort privilégieront peut-être un robot. Ceux qui veulent un nettoyage rapide, précis et puissant garderont un vrai intérêt pour le format balai.

On peut aussi le comparer à des appareils hybrides plus polyvalents, comme l’Ecovacs Deebot T30S Combo Complete, qui combine plusieurs usages autour d’une station très complète. Là encore, le choix dépend surtout des habitudes. Le S9 Scientist ne cherche pas à tout faire automatiquement, mais il fait très bien ce pour quoi il a été conçu : laver efficacement les sols durs avec un minimum de traces et un entretien réduit.

Faut-il acheter le Tineco Floor One S9 Scientist ?

Le Tineco Floor One S9 Scientist est l’un des meilleurs aspirateurs laveurs premium du moment. Il lave très bien, aspire efficacement, gère intelligemment la puissance, laisse les sols relativement secs et simplifie l’entretien grâce à sa station d’auto-nettoyage avec séchage à air chaud. Sa raclette StreakFree est une vraie réussite, probablement plus importante au quotidien que le très mis en avant HydroBurst.

Ce dernier n’est pas inutile, mais il ne faut pas l’acheter uniquement pour cette fonction. Le jet d’eau aide sur les taches fraîches ou moyennement incrustées, mais il ne transforme pas l’appareil en nettoyeur miracle. Les taches anciennes et très sèches peuvent encore demander plusieurs passages, voire une intervention manuelle. À ce niveau de prix, c’est une nuance importante.

Le poids est l’autre limite majeure. Le S9 Scientist est lourd, et même si la propulsion assistée facilite les mouvements, tout le monde ne le trouvera pas agréable à manipuler. Il faut aussi accepter une consommation d’eau parfois élevée, un auto-nettoyage audible et un tarif clairement premium.

Pour ceux qui possèdent déjà un modèle très récent et performant, notamment un ancien haut de gamme Tineco, le passage au S9 Scientist n’est pas forcément indispensable. Les nouveautés améliorent l’expérience, mais ne justifient pas toujours de remplacer un appareil encore efficace. En revanche, pour un premier achat haut de gamme ou pour remplacer une solution plus ancienne, le S9 Scientist est un choix très solide.

Il s’adresse avant tout aux utilisateurs qui lavent souvent leurs sols, qui veulent gagner du temps, qui ont des enfants, des animaux ou une cuisine régulièrement sollicitée, et qui acceptent de payer cher pour un appareil complet. Dans ce cadre, le Tineco Floor One S9 Scientist convainc largement. Il n’est pas parfait, mais il donne la sensation d’un produit abouti, puissant et bien pensé.

Conclusion

Le Tineco Floor One S9 Scientist confirme le savoir-faire de la marque dans les aspirateurs laveurs haut de gamme. Il ne bouleverse pas totalement la catégorie, mais il améliore plusieurs points essentiels : le confort de lavage, la récupération de l’eau, le séchage du sol, l’entretien de la brosse et la simplicité d’utilisation. Sa raclette StreakFree est une vraie bonne idée, son mode automatique est fiable et sa station réduit fortement les contraintes après usage.

Tout n’est pas parfait pour autant. Le poids élevé pourra freiner certains utilisateurs, le prix le réserve à ceux qui veulent vraiment un appareil premium, et HydroBurst ne mérite pas à lui seul de parler de révolution. Mais si l’on juge le S9 Scientist sur sa mission principale, à savoir aspirer et laver efficacement les sols durs tout en laissant une surface propre et rapidement praticable, le bilan est excellent.

Le Tineco Floor One S9 Scientist est donc un aspirateur laveur très recommandable pour les foyers exigeants. Il coûte cher, mais il offre une expérience cohérente avec son positionnement : puissante, pratique, moderne et largement au-dessus de la moyenne. Pour ceux qui veulent réduire le temps passé à nettoyer sans sacrifier le résultat, c’est l’une des références les plus convaincantes du moment.

Le Tineco Floor One S9 Scientistest disponible au prix de 799,99€ sur Amazon.