Test Mammotion Spino E1 : un robot piscine sans fil efficace et abordable ?

Quand l’été et ses canicules battent leur plein, il est fort agréable de piquer quelques têtes dans sa piscine… Au détail près de la tâche ingrate du nettoyage. Les industriels l’ont compris et rivalisent d’ingéniosité et autres innovations pour proposer des robots piscine toujours plus autonomes, plus performants tout en essayant de les rendre le plus accessibles financièrement. C’est l’objectif affiché par Mammotion, spécialisé dans les robots tondeuses, qui se jette à l’eau avec le Mammotion Spino E1 (499€ sur Amazon), son robot piscine sans fil !

La bête…

Accusant près de 10 kilos à la pesée, le Spino E1 est un joli bébé disposant de trois moteurs, pouvant opérer dans des piscines jusqu’à 3 mètres de profondeur, ayant une puissance d’aspiration de 5800 GPH (Gallons par Heure), donc environ 22 m3/h, ce qui est très séduisant sur le papier. Mais attention, car ce chiffre indique surtout le débit maximal de circulation/aspiration, pas forcément la qualité réelle du nettoyage. L’efficacité dépend également de la conception de la bouche d’aspiration, de la brosse, de la finesse du filtre, de la vitesse de déplacement, de la navigation et de la capacité à plaquer les saletés vers l’entrée d’aspiration. Le panier de 180 microns est plus que correct pour la plupart des intrus de votre piscine (feuilles, insectes, petits débris…), mais peut paraître un peu grossier pour de la poussière.

Côté accessoires, c’est le minimum syndical avec le très classique petit poster d’installation dérisoire, le chargeur, un crochet facilitant la récupération disposant d’un dispositif standard d’accroche à n’importe quel manche et… c’est tout. Bien que la mise en service soit simple, l’utilisation de l’application mobile maison (qui est la même que celle des robots tondeuses) reste un plus… si on n’est pas allergique à la phase obligatoire de création de compte. Ah ben quand on peut récupérer des leads, pourquoi s’en priver…

L’application n’est pas complètement obligatoire pour une utilisation classique car le bouton physique du robot permet de switcher entre les différents modes. Toutefois, celle-ci s’avère indispensable pour mettre à jour le robot, consulter l’historique des sessions, mettre à jour le micrologiciel du Spino E1 ou bien encore activer certaines fonctions encore en bêta comme le mode Turbo pour les piscines très sales, ou régler la vitesse de déplacement du robot, ce qui est judicieux et autorise une grande adaptation à tout type de piscine et d’entretien.

…et la belle

La belle en question est une piscine 8 x 4 avec escalier latéral en demi-lune et revêtue d’un liner. Sa profondeur moyenne de 1,5 mètre, soit environ 48 m3, est à rapprocher de la puissance d’aspiration de 22 m3/h de la bête, ce qui est un argument de poids… Composée d’un petit bassin et d’une pointe en diamant pour sa partie la plus profonde, elle constitue un bon test pour le Spino E1 afin d’évaluer le comportement de celui-ci sur de multiples parties incurvées et glissantes. Une petite marche périphérique afin de permettre de faire le tour de la piscine aisément est une autre difficulté pour les robots. Comme toutes les piscines Desjoyaux, celle-ci ne dispose pas de bonde de fond de piscine, ce qui rend l’utilisation d’un robot encore plus pertinente…

À la piscine tu t’adapteras et des modes de nettoyage tu proposeras

Le Spino E1 est présenté comme pouvant remplir son office dans des piscines enterrées ou hors sol. La forme de la piscine importe peu grâce à ses capteurs s’adaptant à toutes les fantaisies. Les types de revêtements gérés sont nombreux (fibre de verre, carrelage, galets, pierres, liner…). Quatre modes de nettoyage sont proposés : sol, parois, le « all inclusive » proposant sol, parois et ligne d’eau, et enfin la possibilité d’effectuer un entretien de 50 minutes tous les deux jours jusqu’à épuisement de la batterie. Ce dernier mode est d’ailleurs intéressant et très cohérent une fois un nettoyage en profondeur (sans jeu de mots… quoique…) effectué.

Et l’efficacité de nettoyage dans tout ça ?

Nous n’avons pas cherché à piéger le Spino E1 afin de rester dans des conditions réelles d’utilisation, mais nos sessions de tests ont représenté les cas de figure les plus usuels : piscine ayant besoin d’un léger entretien, d’un nettoyage « plus en profondeur » ou, plus courant, quelques jours sans entretien, ce qui a pour effet de déposer des poussières au fond de la piscine. Notre petit compagnon s’est acquitté de sa tâche avec application, le résultat avant/après étant plus que flagrant, le panier filtrant en attestant. À l’utilisation, on se surprend à jubiler en déposant le Spino E1 à la surface après avoir préalablement choisi le mode opératoire puis en le regardant s’enfoncer doucement dans l’eau afin qu’il puisse commencer son œuvre. La vue du trio balai/épuisette/aspirateur d’impuretés au chômage technique au bord de la piscine suscitant même un petit brin de nostalgie en repensant à toute cette huile de coude déversée dans la piscine à nettoyer, frotter, aspirer. Arrêtons là la séquence des violons, celle-ci ayant pour but de mettre en évidence l’objectif d’un robot tel que le Spino E1 : vous éviter de devoir passer un temps conséquent à une tâche rébarbative. Temps qui pourra être mis à profit… pour se baigner plus longtemps ! Pour en revenir à la piscine Desjoyaux ayant servi pour réaliser cet article, il a été remarqué un nettoyage de la fameuse chaussette moins fréquent (logique quand on aspire plus les saletés)… ce qui démontre encore un peu plus l’intérêt d’un tel dispositif. Et malgré les 180 microns du filtre, la poussière a été très largement aspirée.

La fin de cycle

Une fois son œuvre achevée, le Spino E1 remonte gentiment à la surface et attend d’être récupéré… mais pour ce faire, il utilise une énergie conséquente durant 15 minutes. Passé ce délai, il faudra aller à la pêche au canard au fond de la piscine avec le crochet. Outre l’indéniable aspect ludique de la chose, il faut bien reconnaître que l’opération est assez facile et, au bout de 2/3 essais lors des premières utilisations, cela ne pose aucun problème. Ce petit goodies est donc sympathique si vous êtes dans les parages une fois le cycle achevé… donc statistiquement assez rare. On va donc plutôt parler d’une fonction gadget, même si qui peut le plus peut le moins.

L’escalier… Encore une marche à franchir…

Étant donné la typologie de l’escalier, rappelons-le en demi-lune, nous avions certains doutes quant aux performances de notre petit compagnon, d’autant plus que les marches ne sont pas plus larges que ce qu’il faut. Et même si le Spino E1 est un appareil compact, la mission semblait périlleuse. Force est de constater que nos doutes étaient fondés. Notre courageux petit robot a tenté plusieurs fois de gravir les marches, mais ce fut au final mission impossible et le Spino E1 a finalement abdiqué devant l’obstacle. Très honnêtement… cela est tout à fait compréhensible.

Autonomie du Spino E1 : près de trois heures en mode sol

Sur le papier, le Spino E1 arbore fièrement une surface de 150 m2 et plus de trois heures de fonctionnement. Dans les faits… Notre « piscine test » d’environ 70 m2 de surface est venue à bout de notre nettoyeur des profondeurs en 170 minutes en mode sol (quasi 3h). Alors pari tenu ? Pas vraiment car le mode sol est le moins énergivore et les 70 m2 de notre piscine représentent à peine la moitié de la surface annoncée. Avec ses 2h30 de charge nécessaires pour retrouver son plein potentiel, vous verrez souvent la prise électrique… Mais pour une piscine aux dimensions assez standards comme celle du test, le Spino E1 fait quand même bien le job. Il n’y a donc pas de quoi crier au scandale…

Mises à jour fréquentes : un robot piscine qui évolue

Un aspect intéressant, et rassurant, concerne le système de mise à jour du Spino E1. L’application propose des mises à jour régulières, de même que des versions du micrologiciel du robot. C’est somme toute assez compréhensible étant donné la relative jeunesse du produit (2025), mais il est agréable de constater que pour l’heure, le suivi est là…

Face à l’Aiper Scuba V3 : deux visions du robot piscine sans fil

Le Spino E1 arrive aussi sur un marché où la concurrence s’agite fortement. Parmi les modèles les plus intéressants de cet été, difficile de ne pas citer l’Aiper Scuba V3, que nous avons également testé. Ce dernier mise davantage sur l’intelligence artificielle, avec une navigation plus évoluée et une approche plus premium du nettoyage de piscine. Le Mammotion Spino E1 joue une carte différente : moins spectaculaire technologiquement, mais plus accessible financièrement, tout en conservant l’essentiel attendu d’un robot piscine sans fil, à savoir le nettoyage du fond, des parois et de la ligne d’eau. Le choix entre les deux dépendra donc surtout du budget et du niveau d’automatisation recherché : le Scuba V3 vise ceux qui veulent un robot plus intelligent et plus complet, tandis que le Spino E1 cherche à proposer un rapport efficacité/prix plus agressif.

Prix du Mammotion Spino E1 : un positionnement tarifaire agressif

Avec un prix constaté de 499 € (sur Amazon) , le positionnement du Spino E1 est judicieux. Car si les robots bas de gamme sont moins onéreux, ils sont évidemment nettement moins performants et se contentent le plus souvent du fond de votre piscine. Le segment de prix dans lequel il se situe, bien que très concurrentiel, place le Spino E1 en bonne position vis-à-vis de ses concurrents les plus proches et bien en deçà des ténors de la catégorie. En phase de pénétration de marché et d’acquisition, cette approche tarifaire agressive est pertinente. 500 € reste une somme plus que coquette… mais pour qui veut disposer d’un robot piscine sans fil, l’argument prix penche clairement en faveur du Spino E1 au regard de ses caractéristiques et son efficacité.

Verdict : notre avis sur le Mammotion Spino E1

Mammotion a-t-il bu la tasse avec son premier robot piscine ou le roi de la coupe de gazon a-t-il réussi sa diversification ? Force est de constater que malgré une application simpliste et une autonomie qui gagnerait à être un peu plus conséquente, le Spino E1 est un choix pertinent pour qui n’a pas besoin ou envie de dépenser des sommes folles pour bénéficier du plus high-tech des robots dopés à l’IA, ou tout simplement pour la très grande majorité des piscines classiques. À noter également les nombreuses pièces détachées disponibles, qui sont un gage de durabilité supplémentaire. Reste à savoir si le Spino E1 vieillira bien, chose difficile à estimer à l’écriture de ces lignes étant donné la jeunesse du produit. Mais Mammotion n’est pas une marque inconnue. Elle a su acquérir des lettres de noblesse dans les robots tondeuses (lire notre sur le MAMMOTION LUBA 3). On peut donc considérer, sans tomber dans un optimisme béat, que le Spino E1 est un produit bien né qui saura prendre soin de votre piscine sur la durée…