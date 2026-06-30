Test V2C Trydan : une borne de recharge complète, intelligente et taillée pour le solaire

La V2C Trydan fait partie des bornes de recharge domestiques les plus complètes du marché. Là où certains modèles se contentent d’alimenter une voiture électrique à puissance fixe, cette wallbox espagnole va beaucoup plus loin : délestage dynamique, recharge solaire, programmation horaire, suivi de consommation, contrôle d’accès, compatibilité OCPP, intégration Home Assistant et pilotage depuis une application mobile. Sur le papier, elle coche presque toutes les cases. Mais une borne de recharge ne se juge pas uniquement à sa fiche technique. Ce qui compte, c’est sa capacité à simplifier la recharge au quotidien, à s’adapter à l’installation électrique du logement et à rester fiable dans le temps.

Avec la Trydan, V2C vise clairement le haut du panier des bornes résidentielles. Le produit s’adresse autant aux particuliers qui veulent une recharge rapide et sûre qu’aux utilisateurs plus avancés, notamment ceux qui disposent de panneaux solaires ou qui souhaitent intégrer leur borne dans un écosystème domotique. C’est précisément ce positionnement qui rend ce modèle intéressant : il ne s’agit pas seulement d’une prise murale améliorée, mais d’un véritable équipement de gestion énergétique.

Dans ce test, nous faisons le point sur les qualités et les limites de la V2C Trydan, son intérêt face à une prise renforcée ou à une borne plus basique, ses fonctions intelligentes, son ergonomie et son rapport qualité-prix. L’objectif est simple : déterminer si cette borne mérite sa réputation de wallbox premium particulièrement bien équipée pour voiture électrique.

Une borne de recharge est-elle vraiment indispensable ?

Avant même de choisir une borne, il faut se poser une question simple : avez-vous réellement besoin d’une wallbox ? Pour certains conducteurs, la réponse peut être non. Une prise renforcée, associée à un chargeur mobile, permet déjà de récupérer plusieurs dizaines de kilomètres d’autonomie pendant la nuit. Pour un usage urbain, des trajets courts ou une voiture qui reste souvent stationnée à domicile, cette solution économique peut suffire.

Mais ses limites apparaissent rapidement. La puissance reste faible, généralement autour de 3,2 à 3,7 kW. La recharge est donc plus lente, la programmation dépend souvent du véhicule lui-même, le suivi de consommation est limité et il n’y a pas de véritable intelligence énergétique. Dès que l’on roule régulièrement, que l’on possède une batterie de grande capacité ou que l’on veut profiter pleinement des heures creuses, la borne de recharge devient beaucoup plus confortable.

Une wallbox apporte surtout de la sérénité. Le câble est toujours prêt, la puissance est plus élevée, la recharge peut être pilotée, et l’installation est pensée pour supporter un usage intensif sur plusieurs heures. C’est encore plus vrai avec un modèle comme la V2C Trydan, qui ne se contente pas d’accélérer la charge : elle l’adapte à la consommation réelle de la maison et, si besoin, à la production des panneaux solaires.

V2C Trydan : une fiche technique très solide

La V2C Trydan existe en plusieurs configurations. En monophasé, elle peut délivrer jusqu’à 7,4 kW, ce qui correspond à 32 A sur une phase. En triphasé, elle peut atteindre 22 kW, à condition que l’installation électrique et le véhicule soient compatibles. Dans la plupart des maisons françaises, la version monophasée sera la plus logique. Elle suffit largement pour recharger une voiture électrique pendant la nuit, surtout lorsque l’on branche le véhicule régulièrement.

Le courant est réglable de 6 à 32 A par phase, ce qui permet d’adapter la puissance de charge à la réalité de l’installation. C’est un point essentiel, car toutes les habitations ne peuvent pas encaisser une recharge à pleine puissance en même temps que les autres usages électriques du foyer. La Trydan peut ainsi être configurée de manière assez fine, soit pour exploiter au maximum la puissance disponible, soit pour rester plus prudente.

Puissance maximale 7,4 kW en monophasé ou 22 kW en triphasé selon la version Courant réglable De 6 à 32 A par phase Connecteur Type 2, en prise ou câble attaché selon configuration Longueur de câble 5 ou 10 mètres selon version Connectivité Wi-Fi et Bluetooth Délestage dynamique Oui, via module de mesure compatible, ControlBox ou compteur compatible selon installation Compatibilité solaire Oui, avec modes dédiés à l’autoconsommation photovoltaïque Programmation Oui, par plages horaires et jours de la semaine Protocole OCPP 1.6 JSON Domotique Home Assistant, API ouverte, Modbus selon configuration Contrôle d’accès RFID selon version ou accessoires Protection IP54 / IK10 Fabrication Espagne

La borne peut être choisie avec une simple prise Type 2 ou avec un câble attaché. Pour un usage domestique, le câble attaché est clairement le choix le plus confortable. Il évite de sortir à chaque fois le câble du coffre, de le manipuler sous la pluie ou de le ranger sale après une recharge. On déroule, on branche, et la borne applique les règles définies dans l’application.

Autre point important pour le marché français : la Trydan peut être proposée avec un connecteur Type 2 équipé d’un obturateur, ce qui permet de respecter les exigences locales sur les versions à câble attaché. C’est un détail à vérifier au moment de l’achat, mais c’est aussi l’un des arguments de ce modèle face à certaines bornes importées qui ne sont pas toujours parfaitement adaptées aux règles françaises.

Design et fabrication : sobre, robuste et pratique

La V2C Trydan adopte un design assez compact, avec une façade noire brillante, un petit écran LCD et un logo lumineux RGB. L’ensemble reste sobre, sans excès. On n’est pas face à une borne qui cherche à ressembler à un objet de décoration, mais plutôt à un équipement électrique moderne, conçu pour être utilisé tous les jours.

Le boîtier en polycarbonate MVR inspire confiance. Avec son indice IP54 et sa résistance IK10, la borne peut être installée en extérieur, sous réserve de respecter les recommandations de pose. Elle peut prendre place sur un mur, dans un garage, sous un carport ou sur un support dédié. Son poids raisonnable facilite l’installation, et le gabarit fourni aide à positionner correctement les fixations.

Le rangement du câble autour de la borne est un vrai plus. C’est le genre de détail qui compte au quotidien. Une borne avec câble attaché peut vite devenir désordonnée si rien n’est prévu pour enrouler proprement le câble ou ranger le connecteur. Ici, l’intégration est plutôt bien pensée. Le support du pistolet peut toutefois demander un geste un peu ferme selon les situations. Les utilisateurs les plus exigeants préféreront peut-être ajouter un support mural indépendant, plus naturel à manipuler.

Le petit écran LCD affiche les informations essentielles : état de charge, puissance, énergie délivrée, messages de fonctionnement. Il n’est pas spectaculaire, mais il remplit sa mission. Le logo lumineux permet de comprendre rapidement l’état de la borne grâce à un code couleur. Depuis l’application, il est possible de réduire ou de désactiver l’éclairage, ce qui est appréciable si la borne est installée dans un endroit visible depuis une pièce de vie.

Installation : un point à ne pas prendre à la légère

Une borne de recharge de 7,4 kW ou plus ne s’installe pas comme une simple prise extérieure. Une voiture électrique peut demander une puissance élevée pendant plusieurs heures, parfois toutes les nuits. L’installation doit donc être dimensionnée correctement : section de câble, protections au tableau, différentiel adapté, disjoncteur dédié, qualité du raccordement et conformité générale.

Il y a surtout un point essentiel que beaucoup d’utilisateurs découvrent au moment de se renseigner : en France, l’installation d’une borne de recharge d’une puissance supérieure à 3,7 kW doit être réalisée par un professionnel qualifié IRVE, c’est-à-dire formé à l’installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Faire appel à un simple électricien ne suffit donc pas forcément. Il faut vérifier que l’entreprise possède bien la qualification adaptée à ce type de travaux.

Ce point n’est pas seulement administratif. Il peut aussi avoir des conséquences en cas de problème. De notre côté, nous avons contacté notre assurance afin de vérifier ce qu’il en était. La réponse a été claire : si l’installation n’est pas réalisée par un professionnel certifié IRVE, la prise en charge peut devenir problématique en cas de sinistre lié à la borne ou à son installation. Nous avons également eu un échange assez révélateur avec un électricien contacté au départ pour le chantier. Il n’était pas au courant de cette exigence. Après avoir interrogé sa propre assurance professionnelle, il nous a confirmé que celle-ci validait également ce point.

Autrement dit, il ne faut pas seulement chercher un « bon électricien », il faut chercher un installateur IRVE. La nuance est importante. Une borne mal installée peut entraîner des échauffements, des coupures répétées, une usure prématurée du matériel ou des risques plus sérieux. Et même si l’installation semble fonctionner correctement au départ, l’absence de qualification peut compliquer les choses si un incident survient plus tard.

La Trydan est une borne bien conçue, mais elle doit être intégrée dans une installation électrique saine et correctement protégée. La borne facilite tout de même la pose grâce à un bornier à ressorts de type Wago, pratique pour le raccordement. Selon la configuration choisie, il faudra également prévoir le module de mesure nécessaire au délestage ou à la gestion solaire. Ce point doit être anticipé dès le départ, car il peut impliquer l’ajout d’une pince ampèremétrique, d’une ControlBox, d’un compteur compatible ou d’une communication avec un onduleur photovoltaïque.

La connexion Internet passe par le Wi-Fi, avec un appairage initial en Bluetooth. Il faut donc s’assurer que le signal est suffisamment bon à l’emplacement de la borne. Dans un garage éloigné de la box ou à l’extérieur d’une maison aux murs épais, un répéteur Wi-Fi peut devenir nécessaire. Sans connexion stable, la recharge reste possible, mais les fonctions connectées perdent une partie de leur intérêt.

Pourquoi nous sommes passés par Sorel Énergies pour l’installation

Après nos recherches, nous avons finalement choisi de passer par Sorel Énergies pour l’installation de la borne V2C Trydan. L’entreprise propose justement cette borne à son catalogue, aux côtés d’autres modèles de fabricants connus, dont Tesla. C’était un point rassurant, car installer une borne que l’installateur connaît déjà permet d’éviter les mauvaises surprises au moment de la configuration, du délestage ou de la mise en service.

En toute transparence, nous avons d’abord payé la prestation comme n’importe quel client. Ce n’est qu’ensuite que nous avons proposé à Sorel Énergies la mise en place d’un partenariat avec KultureGeek. L’échange a pris une tournure assez amusante : l’un des dirigeants de Sorel Énergies nous a expliqué être un lecteur assidu de KultureGeek depuis plus de dix ans. L’entreprise nous a alors proposé d’offrir l’installation de la borne. Nous les remercions pour ce geste, et nous avons depuis mis en place un partenariat pour la communauté.

Les lecteurs de KultureGeek peuvent désormais utiliser le code KULTUREGEEK pour bénéficier de 50 € de réduction sur l’installation d’une borne de recharge électrique. Le même code permet également d’obtenir 250 € de réduction sur les projets de panneaux solaires et batteries. L’inscription se fait via ce lien : demander une installation avec Sorel Énergies.

Cette précision nous semble importante, car l’installation est souvent la partie la moins visible lors de l’achat d’une borne de recharge, alors qu’elle conditionne directement la sécurité, la conformité et la fiabilité du système. Une bonne borne mal installée reste une mauvaise installation. À l’inverse, une borne bien dimensionnée, correctement protégée et posée par un professionnel IRVE devient un équipement beaucoup plus serein à utiliser au quotidien.

Le délestage dynamique : la fonction indispensable

Le délestage dynamique est probablement la fonction la plus importante de la V2C Trydan. Son rôle est d’éviter que la consommation totale de la maison dépasse la puissance souscrite. Sans cette fonction, une borne de 7,4 kW peut rapidement poser problème. Si la voiture charge à pleine puissance pendant que le four, les plaques, le chauffe-eau ou la pompe à chaleur fonctionnent, le compteur peut couper.

Avec le délestage, la borne surveille la consommation du logement et ajuste automatiquement la puissance envoyée à la voiture. Si la maison consomme peu, la voiture peut charger fort. Si plusieurs appareils se mettent en route, la borne réduit temporairement l’intensité. Lorsque la consommation redescend, la charge remonte. L’utilisateur n’a rien à gérer manuellement.

C’est cette intelligence qui rend la Trydan beaucoup plus confortable qu’une borne basique. Elle permet de profiter d’une puissance élevée sans forcément augmenter exagérément son abonnement électrique. Bien sûr, le délestage ne crée pas de puissance supplémentaire : avec un abonnement trop faible, la charge sera souvent bridée. Mais dans une maison équipée d’un abonnement 9 ou 12 kVA, il peut faire toute la différence.

Cette fonction devient particulièrement utile en hiver, lorsque la consommation électrique du foyer augmente. Chauffage, ballon d’eau chaude, cuisson, éclairage et recharge de la voiture peuvent se cumuler. Une borne sans délestage oblige parfois à surveiller les usages. La Trydan, elle, arbitre automatiquement et laisse la priorité à la maison.

Recharge solaire : un vrai atout pour l’autoconsommation

La compatibilité solaire est l’autre grande force de cette borne. Une installation photovoltaïque produit souvent plus que ce que la maison consomme instantanément, notamment en milieu de journée. Sans batterie ni pilotage intelligent, le surplus part sur le réseau, parfois avec une rémunération faible. Utiliser cette énergie pour recharger une voiture électrique est donc l’un des meilleurs moyens d’améliorer son autoconsommation.

La V2C Trydan peut adapter la recharge à la production solaire grâce à un module de mesure, un compteur compatible ou une communication directe avec certains onduleurs. Elle peut ainsi privilégier les surplus photovoltaïques et limiter le recours au réseau. C’est une fonction très intéressante pour ceux qui possèdent déjà des panneaux solaires ou qui envisagent d’en installer.

Plusieurs stratégies sont possibles. Le mode solaire pur consiste à charger uniquement avec l’énergie excédentaire disponible. C’est la solution la plus vertueuse, mais elle demande une production suffisante et stable. La plupart des véhicules ont besoin d’une puissance minimale pour accepter la charge. Si le surplus est trop faible, la recharge peut ne pas démarrer ou s’interrompre régulièrement.

Le mode mixte est souvent plus adapté à la réalité d’une maison. Il permet d’utiliser le solaire en priorité tout en complétant avec une part limitée du réseau. Cela évite d’attendre une production parfaite et permet de récupérer de l’autonomie même avec une installation photovoltaïque modeste. Pour une installation de 3 kWc, cette approche est souvent plus pertinente qu’un solaire pur trop restrictif. Avec une installation plus puissante, la recharge solaire devient évidemment plus confortable.

La fonction sera moins indispensable si la maison possède déjà une batterie domestique capable d’absorber presque tous les surplus. Dans ce cas, la borne solaire reste utile, mais le gain est plus limité. En revanche, pour une installation photovoltaïque sans stockage, la Trydan peut réellement améliorer l’usage de l’énergie produite sur place.

Application V2C : beaucoup de possibilités, parfois trop de menus

L’application V2C est indispensable pour exploiter pleinement la borne. C’est elle qui permet de régler la puissance maximale, le délestage, les plages horaires, les modes solaires, l’éclairage, le verrouillage, les statistiques et les intégrations avancées. L’appairage s’effectue d’abord en Bluetooth, puis la borne rejoint le réseau Wi-Fi pour permettre le contrôle à distance.

L’application est très complète. On peut programmer précisément les jours et les horaires de charge, limiter l’intensité, suivre l’énergie consommée, verrouiller la borne, activer ou désactiver certaines fonctions et consulter l’historique. Pour un contrat heures pleines/heures creuses, le réglage est simple : on définit la plage de charge, et la voiture attend le bon créneau.

Les choses se compliquent un peu avec les contrats plus sophistiqués. Certaines offres françaises, notamment celles qui multiplient les tarifs selon les jours ou les couleurs, ne sont pas toujours parfaitement prises en charge de manière automatique. Il est possible de renseigner des prix, mais l’expérience gagnerait à être plus simple. Une intégration plus fine des fournisseurs français et de leurs offres serait un vrai progrès.

L’ergonomie est le principal point perfectible de la Trydan. L’application propose beaucoup d’options, mais certains réglages techniques manquent d’explications. Les utilisateurs habitués à manipuler des notions comme l’intensité, les seuils de production solaire ou le délestage s’en sortiront rapidement. Les autres devront prendre un peu de temps pour comprendre la logique des menus.

Une fois la configuration réalisée, l’usage quotidien devient en revanche très simple. On branche la voiture, la borne applique les règles, et l’application sert surtout à vérifier l’état de la charge ou à consulter les consommations. La complexité est surtout présente au départ, pas à chaque utilisation.

Suivi de consommation : pratique pour les particuliers comme pour les professionnels

La V2C Trydan permet de suivre l’énergie délivrée au véhicule. C’est utile pour connaître le coût réel des recharges, comparer les périodes, mesurer l’impact des heures creuses ou suivre l’usage d’un véhicule professionnel. Pour un particulier, cela permet de mieux comprendre sa consommation. Pour un indépendant ou un salarié qui recharge une voiture de société à domicile, c’est encore plus intéressant.

Les données peuvent présenter de légers écarts avec un compteur dédié installé au tableau, mais elles restent pertinentes pour un suivi courant. L’objectif n’est pas forcément d’obtenir une mesure de laboratoire, mais d’avoir une vision fiable des volumes rechargés. Sur plusieurs mois, ces statistiques permettent d’estimer assez précisément le coût d’usage du véhicule électrique.

Combinée au contrôle d’accès RFID ou à l’OCPP, cette fonction prend aussi du sens dans un parking partagé, une copropriété ou une petite entreprise. La borne peut alors participer à une gestion plus structurée des utilisateurs et des consommations.

OCPP, RFID, Home Assistant : une borne ouverte et évolutive

La Trydan se distingue aussi par son ouverture. La compatibilité OCPP 1.6 JSON permet de la connecter à des plateformes de supervision ou de gestion de recharge. C’est un point important pour les usages professionnels, la refacturation, les flottes ou les environnements où plusieurs utilisateurs doivent accéder à la même infrastructure.

Le contrôle par badge RFID est également utile dès que la borne n’est pas installée dans un espace totalement privé. Dans une cour accessible, un parking partagé ou une entreprise, il permet d’éviter les usages non autorisés. À domicile, cette fonction peut sembler secondaire, mais elle devient vite pertinente si la borne est visible ou accessible depuis l’extérieur.

Les amateurs de domotique apprécieront l’intégration Home Assistant, l’API ouverte et les possibilités offertes par Modbus selon les configurations. Cela permet d’aller plus loin que les réglages de base : déclencher une charge selon la production solaire, suspendre la recharge en cas de forte consommation, prioriser certains usages de la maison ou créer des scénarios liés au prix de l’électricité.

La compatibilité avec Alexa et Google Assistant complète l’ensemble. Le pilotage vocal n’est pas la fonction la plus essentielle, mais il confirme que V2C a conçu une borne connectée plutôt ouverte, et pas un produit enfermé dans une seule application.

Performances de charge : suffisantes pour la majorité des usages

En version monophasée, la puissance maximale de 7,4 kW permet déjà de couvrir l’immense majorité des besoins domestiques. Une nuit de charge suffit généralement à récupérer une quantité importante d’autonomie. Avec une batterie de 50 à 60 kWh, la recharge complète est envisageable sur une longue nuit. Avec une batterie plus grande, il faudra davantage de temps, mais on recharge rarement de 0 à 100 % à domicile.

La puissance réellement observée dépendra du véhicule, de la tension du réseau, du réglage d’intensité et du délestage. Certaines voitures plafonnent légèrement sous la valeur théorique, autour de 7 kW. Ce n’est pas problématique dans la plupart des cas. La différence entre 7,1 et 7,4 kW reste faible sur une recharge nocturne.

La version triphasée 22 kW peut être intéressante pour ceux qui disposent d’une installation adaptée et d’un véhicule capable d’accepter cette puissance en courant alternatif. Mais il faut vérifier ce point avant l’achat. Beaucoup de voitures électriques se limitent à 11 kW en AC triphasé, voire à 7,4 kW. Une borne 22 kW ne sert donc à rien si le chargeur embarqué du véhicule ne suit pas.

Face aux bornes concurrentes, la Trydan se démarque par ses fonctions

La V2C Trydan n’est pas la borne la moins chère du marché. On trouve des modèles plus simples, parfois autour de 400 ou 500 euros, capables de charger correctement une voiture électrique et de programmer des plages horaires. Pour un utilisateur qui veut simplement charger la nuit, ces alternatives peuvent suffire.

La Trydan justifie son positionnement par sa polyvalence. Délestage dynamique, gestion solaire, compatibilité OCPP, contrôle RFID, Home Assistant, API ouverte, application complète, câble attaché, suivi de consommation : l’ensemble est rarement réuni à ce niveau dans une seule borne domestique. C’est cette accumulation de fonctions qui fait son intérêt.

Face à une prise renforcée, l’écart est encore plus net. La prise renforcée reste économique, mais elle ne joue pas dans la même catégorie. Elle est adaptée aux petits besoins, tandis que la Trydan vise une recharge plus rapide, plus sûre, plus intelligente et plus évolutive. Le choix dépendra donc du profil de l’utilisateur.

Pour qui la V2C Trydan est-elle recommandée ?

La V2C Trydan est particulièrement adaptée aux utilisateurs qui rechargent souvent à domicile et qui veulent une solution fiable, puissante et intelligente. Elle est aussi très pertinente pour les maisons équipées de panneaux solaires, car elle permet de mieux exploiter la production locale. Ceux qui souhaitent éviter les coupures de compteur sans augmenter inutilement leur abonnement y trouveront également un intérêt évident grâce au délestage dynamique.

Elle conviendra aussi aux profils plus avancés : amateurs de domotique, utilisateurs de Home Assistant, propriétaires de plusieurs véhicules, indépendants, salariés rechargeant une voiture de société à domicile ou petites structures souhaitant suivre les consommations. Dans ces cas, les fonctions OCPP, RFID et statistiques deviennent de vrais arguments.

En revanche, elle sera probablement surdimensionnée pour un conducteur qui roule peu, ne possède pas de panneaux solaires et cherche simplement une solution bon marché pour récupérer un peu d’autonomie pendant la nuit. Une prise renforcée ou une borne plus simple sera alors plus rationnelle.

Notre avis sur la V2C Trydan

La V2C Trydan est l’une des bornes de recharge domestiques les plus complètes du moment. Elle ne se contente pas de charger vite : elle charge intelligemment. Son délestage dynamique évite les mauvaises surprises avec le compteur, sa gestion solaire permet d’optimiser l’autoconsommation, son application offre de nombreux réglages et son ouverture vers OCPP ou Home Assistant lui donne une vraie dimension évolutive.

Elle n’est pas parfaite. L’interface de l’application pourrait être plus claire, certains paramètres mériteraient davantage d’explications, et l’intégration des contrats d’électricité français pourrait être meilleure. Son prix la place aussi au-dessus des bornes les plus simples. Mais ces limites ne remettent pas en cause l’essentiel : la Trydan est une borne sérieuse, robuste et très bien équipée.

Pour un particulier qui veut une borne durable, pour une maison équipée en solaire ou pour un utilisateur qui souhaite une recharge vraiment pilotée, la V2C Trydan fait partie des meilleurs choix. Elle demande un peu de temps au départ pour être correctement configurée, mais elle se fait ensuite oublier. Et c’est exactement ce que l’on attend d’une bonne borne de recharge : brancher la voiture, laisser le système gérer, et retrouver une batterie prête au bon moment.

Notre verdict est donc très positif. La V2C Trydan n’est pas la solution la plus économique pour tous les profils, mais elle offre un excellent équilibre entre puissance, intelligence, compatibilité solaire, connectivité et évolutivité. Si vous cherchez une borne de recharge complète pour accompagner durablement votre voiture électrique, elle mérite clairement de figurer en haut de votre liste.

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