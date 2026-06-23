Test Insta360 Flow 2 Pro : le stabilisateur smartphone le plus complet pour filmer avec un iPhone ou Android ? (+ grosse promo Prime Days)

L’Insta360 Flow 2 Pro arrive sur un marché où le smartphone est devenu une vraie caméra de production. Les derniers iPhone, les modèles Android haut de gamme et les applications vidéo avancées permettent déjà de filmer en 4K, en HDR, en Log ou avec des réglages manuels très poussés. Pourtant, même avec une excellente stabilisation logicielle, il reste une limite physique : dès que l’on marche, que l’on suit un sujet, que l’on filme à bout de bras ou que l’on cherche un mouvement fluide, le stabilisateur mécanique garde une vraie utilité.

C’est précisément le rôle de l’Insta360 Flow 2 Pro : transformer un smartphone en caméra mobile plus stable, plus autonome et plus intelligente. Ce stabilisateur 3 axes ne se contente pas de lisser les mouvements. Il intègre une perche à selfie, un trépied, une batterie d’appoint, un suivi automatique du sujet, une compatibilité poussée avec l’iPhone via Apple DockKit, un contrôle à distance, un téléprompteur dans l’application Insta360 et, avec l’accessoire Traqueur IA, un suivi utilisable dans davantage d’applications, y compris sur Android.

Sur le papier, le produit coche donc énormément de cases. Reste à savoir si ces fonctions changent vraiment l’expérience au quotidien ou si l’on se retrouve face à une évolution plus mesurée par rapport au Flow 2. Après analyse, l’Insta360 Flow 2 Pro apparaît moins comme une révolution que comme une version nettement mieux aboutie : plus confortable en main, plus fiable en suivi, plus souple dans les mouvements et mieux pensée pour les créateurs qui travaillent seuls.

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Un format compact, mais plus sérieux qu’un simple gadget

La première force du Flow 2 Pro tient à son format. Une fois plié, il mesure 97,9 x 178,4 x 36,7 mm. Déplié, il passe à 121,1 x 282,1 x 54 mm. Son poids est de 357 g, auquel il faut ajouter environ 25 g pour la pince magnétique. Ce n’est pas invisible dans un sac, mais cela reste suffisamment compact pour accompagner un smartphone sans transformer une sortie en tournage lourd.

La conception donne une impression plus mature que sur la génération précédente. La poignée est plus longue, plus agréable à tenir, et son revêtement texturé améliore l’adhérence. C’est un détail important : un stabilisateur peut être excellent techniquement, mais s’il devient fatigant à utiliser ou glissant au bout de quelques minutes, il finit souvent au fond du sac. Ici, la prise en main est plus naturelle, notamment pour le vlog, les plans de marche ou les plans à une main.

Le mécanisme d’ouverture a lui aussi été pensé pour rester simple et rapide. Là où certains stabilisateurs concurrents demandent encore plusieurs manipulations avant d’être prêts à filmer, le Flow 2 Pro mise sur une mise en route directe : on déplie, on fixe le smartphone, l’appairage se fait rapidement, et l’ensemble est opérationnel en quelques secondes. C’est exactement le genre d’amélioration d’usage qui ne se voit pas forcément dans une fiche technique, mais qui rend le produit beaucoup plus agréable sur le terrain.

Le trépied intégré est également plus convaincant. Ses pieds sont plus robustes, plus faciles à sortir et offrent une meilleure stabilité lorsque le Flow 2 Pro est posé sur une table, un muret ou une surface légèrement irrégulière. Il ne remplace évidemment pas un vrai trépied de tournage, surtout en extérieur avec du vent, mais il devient assez fiable pour des face caméra, des timelapses, des prises de groupe ou des vidéos courtes sans assistant.

La perche intégrée de 21 cm reste l’un des grands avantages de la gamme Flow. Elle permet de prendre du recul en selfie, de filmer un groupe, de varier les angles ou de créer un plan plus dynamique sans accessoire supplémentaire. Combinée au petit miroir à selfie placé à l’arrière, elle encourage à utiliser le capteur principal du smartphone plutôt que la caméra frontale. C’est important, car le module arrière d’un iPhone ou d’un smartphone Android haut de gamme offre généralement une meilleure qualité d’image, une meilleure dynamique et de meilleures performances en basse lumière.

Des commandes plus précises et une mise en route rapide

Le Flow 2 Pro progresse aussi sur les commandes. Le joystick est plus large et plus précis, ce qui facilite les ajustements de cadrage. La roue tactile permet de changer de mode ou de contrôler certains réglages avec un retour plus lisible. La molette de zoom est plus fluide, même si son placement peut demander un petit temps d’adaptation. Pour zoomer très précisément, on aura parfois tendance à utiliser deux doigts plutôt que le pouce seul.

Les modes principaux restent faciles à comprendre. Le mode Follow suit les mouvements de panoramique et d’inclinaison tout en stabilisant le roulis. Le mode Pan Follow se concentre sur le panoramique, utile pour des mouvements horizontaux propres. Le mode FPV libère davantage les axes pour obtenir des mouvements plus immersifs ou créatifs. Enfin, le mode automatique ajuste le comportement du stabilisateur selon la situation, ce qui convient très bien à ceux qui ne veulent pas passer leur temps à modifier les réglages.

La gâchette située à l’arrière conserve son rôle central. Une pression peut activer ou désactiver le suivi, une double pression recentre le smartphone, et une triple pression permet de basculer rapidement l’orientation. Ces raccourcis sont précieux lorsque l’on filme seul, car ils évitent de toucher l’écran en permanence.

L’appairage se fait en Bluetooth 5.0, avec une aide au démarrage via NFC. Dans la pratique, l’installation est simple : on fixe le smartphone dans la pince magnétique, on déplie le stabilisateur, on lance l’application ou l’appareil photo compatible, et l’ensemble est prêt à filmer. Insta360 conserve ici l’un des points forts de ses produits : le Flow 2 Pro donne l’impression d’être un accessoire que l’on peut utiliser spontanément, et non un appareil qu’il faut préparer longuement avant chaque prise.

Une stabilisation très efficace en marche, en vlog et en plans dynamiques

La stabilisation reste le cœur du produit, et le Flow 2 Pro remplit très bien sa mission. En marche, sur des déplacements légers ou lors de suivis de sujets, les mouvements deviennent nettement plus fluides qu’à main levée. Les micro-tremblements sont atténués, les panoramiques sont plus propres et les transitions entre deux cadrages paraissent plus maîtrisées.

Un stabilisateur smartphone ne fait pas de miracle : si l’on court brutalement, si l’on descend des escaliers trop vite ou si l’on effectue des mouvements désordonnés, l’image peut encore trahir les secousses. Mais en usage réaliste — vlog, voyage, tournage de produit, interview en mouvement, plans de rue, événements, vidéos verticales pour réseaux sociaux — le gain est très visible.

La nouveauté la plus intéressante est le mode d’inclinaison libre. Il donne plus de souplesse dans les mouvements verticaux et permet de créer des plans en plongée ou en contre-plongée avec moins de rigidité. C’est particulièrement utile pour filmer un objet sur une table, suivre une personne qui monte un escalier, passer d’un plan au ras du sol à un sujet debout, ou donner un aspect plus naturel à une séquence en mouvement.

Le panoramique à 360° en continu constitue un autre atout. Il permet au stabilisateur de suivre un sujet qui se déplace autour de lui, mais aussi de créer des effets plus créatifs : rotation complète, transition circulaire, timelapse panoramique ou plan immersif façon caméra autonome. C’est une fonction que les créateurs de contenu apprécieront, car elle permet d’obtenir rapidement des mouvements difficiles à reproduire proprement à la main.

Deep Track 4.0 : le suivi automatique devient vraiment utile

Le Flow 2 Pro mise beaucoup sur Deep Track 4.0, la dernière génération du suivi intelligent d’Insta360. Ce système est capable de reconnaître un sujet, de le garder dans le cadre et de déplacer automatiquement le stabilisateur pour suivre ses mouvements. Le résultat est particulièrement convaincant pour les personnes qui se filment seules : face caméra, tutoriels, démonstrations, vidéos de sport, interviews ou directs.

Le suivi est plus réactif que sur les générations précédentes. Lorsqu’un sujet se déplace latéralement, s’approche, s’éloigne ou sort brièvement du cadre, le stabilisateur tente de le retrouver rapidement. Cette capacité de réacquisition est importante, car dans une vraie scène, le sujet peut être masqué par un objet, croiser une autre personne ou quitter partiellement l’image.

Le suivi multi-personnes est également l’une des nouveautés les plus utiles. Le Flow 2 Pro peut ajuster son cadrage pour garder plusieurs personnes dans l’image. Dans un vlog de groupe, une interview à deux ou une scène familiale, le stabilisateur évite ainsi de se concentrer trop brutalement sur une seule personne au détriment des autres. Il conserve une priorité sur le sujet principal lorsque c’est nécessaire, mais la gestion de groupe devient plus naturelle.

Le suivi d’animaux est aussi pertinent pour certains usages. Filmer un chien, un chat ou un animal en mouvement reste plus compliqué que suivre une personne, car les trajectoires sont moins prévisibles, mais le Flow 2 Pro s’en sort mieux qu’un cadrage manuel approximatif. Pour des vidéos courtes, des contenus sociaux ou des plans de démonstration, cela peut vraiment faire la différence.

L’Active Zoom Tracking, avec un suivi possible en zoom jusqu’à 15x via l’application Insta360, ouvre des possibilités intéressantes pour suivre un sujet à distance, par exemple lors d’une activité sportive, d’un spectacle ou d’une scène où l’on ne peut pas se rapprocher. La grande mise à jour de printemps renforce encore cet usage : sur iOS comme sur Android, il devient possible d’utiliser plus facilement le zoom et le suivi avec l’appareil photo natif ou les objectifs du smartphone, tout en conservant davantage les qualités du zoom optique lorsque l’appareil le permet, au lieu de dépendre uniquement d’un zoom numérique. C’est un point important, car la qualité finale reste fortement liée au smartphone utilisé. Sur un iPhone récent ou un Android haut de gamme doté d’un vrai téléobjectif, le résultat peut être très propre. Sur un modèle plus modeste, il faudra simplement rester raisonnable sur le niveau de zoom.

Apple DockKit : le vrai avantage pour les utilisateurs d’iPhone

L’un des arguments majeurs du Flow 2 Pro est sa compatibilité avec Apple DockKit. Cette technologie permet à un support motorisé compatible de suivre automatiquement un sujet depuis iOS, sans forcément passer par l’application du fabricant. Concrètement, avec un iPhone compatible, le Flow 2 Pro peut fonctionner avec l’application Appareil Photo d’Apple, FaceTime, Blackmagic Camera, TikTok et de nombreuses autres applications compatibles.

C’est un avantage énorme pour les créateurs iPhone. Beaucoup préfèrent filmer avec une application précise pour conserver leur flux de travail : application native pour la simplicité, Blackmagic Camera pour les réglages avancés, TikTok ou Instagram pour publier rapidement, FaceTime pour les appels vidéo. Avec DockKit, le stabilisateur devient plus transparent : il accompagne l’iPhone dans plusieurs contextes au lieu d’être limité à l’application Insta360.

Cette intégration est particulièrement intéressante si vous utilisez déjà l’iPhone comme outil de tournage avancé, notamment avec des formats comme le ProRes, le HDR ou les profils Log sur les modèles compatibles. D’ailleurs, si vous suivez l’actualité Apple, le sujet rejoint directement l’évolution des iPhone récents, qui cherchent de plus en plus à séduire les vidéastes mobiles.

Pour Android, l’expérience est différente. Sans équivalent direct à DockKit au niveau du système, le suivi automatique dépend davantage de l’application Insta360 ou de l’accessoire Traqueur IA. Cela ne rend pas le Flow 2 Pro mauvais sur Android, loin de là, mais l’expérience est plus complète et plus fluide sur iPhone si l’on veut profiter du suivi dans de nombreuses applications tierces.

Le Traqueur IA : l’accessoire qui change surtout l’expérience Android

Le Traqueur IA Flow 2 Pro est un petit module vendu séparément ou intégré dans certains packs. Son intérêt est simple : il permet d’avoir un suivi intelligent indépendant de l’application utilisée. Il peut donc servir pour des appels vidéo, du streaming, des lives, des réunions en ligne ou des applications qui ne prennent pas directement en charge le suivi du stabilisateur.

Pour les utilisateurs Android, c’est probablement l’accessoire le plus important. Il permet de dépasser la limite logicielle liée à l’absence de DockKit. Pour les utilisateurs iPhone, il peut aussi avoir un intérêt dans certains cas spécifiques, notamment avec des applications qui ne gèrent pas bien le suivi ou pour un usage plus universel.

Le Traqueur IA ajoute aussi une lumière d’appoint intégrée, avec trois niveaux de luminosité et trois températures de couleur. Ce n’est pas une lampe professionnelle, mais pour un face caméra en intérieur, une vidéo en basse lumière ou un vlog de nuit, c’est un vrai plus. L’éclairage reste souvent le point faible des vidéos tournées au smartphone, et ce petit appoint peut rendre une image plus propre, surtout si l’on filme avec la caméra arrière.

Faut-il absolument acheter le pack avec Traqueur IA ? Sur iPhone, pas forcément, car DockKit couvre déjà beaucoup d’usages. Sur Android, la réponse est plus clairement oui si le suivi automatique fait partie de vos priorités. Sans cet accessoire, le Flow 2 Pro reste un excellent stabilisateur, mais il perd une partie de sa promesse “universelle”.

Une application Insta360 très riche, parfois indispensable

L’application Insta360 est l’un des grands points forts de l’écosystème. Elle ne sert pas uniquement à connecter le stabilisateur : elle transforme le Flow 2 Pro en véritable mini-studio de tournage. On y retrouve les modes classiques de capture, le suivi intelligent, les réglages de cadrage, le contrôle de la molette, les modes créatifs et des outils très utiles pour les créateurs solo.

Le téléprompteur intégré est l’une des fonctions les plus pratiques. Il permet d’afficher un texte directement sur l’écran du smartphone pendant l’enregistrement. Pour un créateur YouTube, un formateur, un journaliste, un entrepreneur ou toute personne qui tourne des vidéos face caméra, c’est un gain de temps considérable. Plus besoin de mémoriser un script complet ou de multiplier les prises pour retrouver le fil.

Les modes créatifs sont nombreux : Timelapse, Motion Timelapse, Hyperlapse, Dolly Zoom, panorama 180°, 240°, 360° ou grille 3 x 3. Certains effets resteront occasionnels, mais ils permettent de produire rapidement des séquences plus dynamiques pour les réseaux sociaux. Le mode Dolly Zoom, par exemple, peut donner un effet dramatique intéressant si le sujet et l’arrière-plan s’y prêtent.

La grille de cadrage Pro permet de positionner le sujet plus précisément dans le cadre. Ce n’est pas seulement une aide esthétique : dans une vidéo verticale, un mauvais cadrage peut rapidement couper un visage, trop centrer un sujet ou laisser trop d’espace inutile. Cette grille aide à composer une image plus propre, notamment pour les formats destinés à TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts ou aux vidéos corporate.

Le contrôle à distance est un autre vrai atout. Le Flow 2 Pro peut être contrôlé depuis une Apple Watch ou un second smartphone. Pour les créateurs qui tournent seuls, cela permet de lancer l’enregistrement, ajuster le cadrage ou contrôler certains mouvements sans revenir constamment derrière le téléphone. C’est particulièrement utile pour des plans fixes, des démonstrations produit, des tutoriels ou des prises en extérieur.

Autonomie : 10 heures et une fonction batterie externe bienvenue

Insta360 annonce jusqu’à 10 heures d’autonomie. En usage réel, l’endurance dépendra du poids du smartphone, de l’intensité du suivi, du nombre de mouvements motorisés et de l’utilisation éventuelle de la recharge du téléphone. Mais dans l’ensemble, le Flow 2 Pro tient largement une journée classique de création de contenu.

La recharge se fait en USB-C, avec un temps complet d’environ deux heures selon le chargeur utilisé. Le stabilisateur peut également servir de batterie externe pour le smartphone. Cette fonction ne remplace pas une vraie power bank, mais elle peut sauver une session lorsque l’iPhone ou le smartphone Android commence à faiblir en plein tournage.

Sur le terrain, cette fonction est plus utile qu’elle n’y paraît. Filmer en 4K, avec luminosité élevée, Bluetooth actif, application caméra ouverte et suivi automatique consomme rapidement la batterie d’un smartphone. Pouvoir récupérer un peu d’énergie depuis le stabilisateur évite parfois d’interrompre une prise ou de chercher une prise de courant.

Compatibilité, accessoires et limites à connaître

Le Flow 2 Pro accepte les smartphones de 64 à 84 mm de largeur, de 6,9 à 10 mm d’épaisseur et de 130 à 300 g. La plupart des iPhone et smartphones Android récents entrent dans cette plage, mais il faut faire attention aux très grands modèles avec coque épaisse, accessoires MagSafe, modules photo imposants ou protections renforcées.

Comme toujours avec les stabilisateurs, l’équilibrage et le poids du téléphone jouent sur le confort d’utilisation. Un smartphone très lourd reste utilisable, mais les moteurs travaillent davantage et l’autonomie peut légèrement baisser. Une coque trop volumineuse peut aussi gêner la pince magnétique ou déséquilibrer l’ensemble.

Un autre point intéressant concerne l’écosystème d’accessoires. Le Flow 2 Pro ne se limite pas à un usage fermé autour du stabilisateur seul : il peut s’intégrer dans une configuration plus large avec des micros externes, des récepteurs USB-C, des accessoires MagSafe ou encore des solutions audio compatibles avec le smartphone utilisé. C’est un avantage pour les créateurs qui veulent améliorer progressivement leur setup, par exemple en ajoutant un micro sans-fil pour du vlog, une interview ou une vidéo face caméra.

Cette ouverture reste toutefois à nuancer. La compatibilité dépend à la fois du smartphone, de l’accessoire utilisé et de la manière dont il se connecte. Il faut donc vérifier les appareils pris en charge avant achat, notamment pour les micros, les coques épaisses ou les accessoires qui ajoutent du poids au téléphone.

Enfin, même si le Flow 2 Pro améliore considérablement la stabilité, il ne remplace pas une vraie caméra professionnelle sur gimbal lourd. Il reste pensé pour le smartphone, avec les avantages et les contraintes de ce format : capteurs plus petits, gestion de la basse lumière variable, dépendance aux applications et aux traitements logiciels.

Insta360 Flow 2 Pro face à la concurrence : DJI, Hohem et Zhiyun

Le marché des stabilisateurs pour smartphone est aujourd’hui dominé par quelques marques bien installées. Insta360 fait face à DJI, Hohem ou encore Zhiyun, avec des produits qui poursuivent tous le même objectif : stabiliser efficacement un smartphone tout en simplifiant la création de contenu. Mais dans les faits, leurs approches sont assez différentes.

Face aux modèles DJI Osmo Mobile, le Flow 2 Pro se distingue surtout par sa compacité, sa perche intégrée, son trépied directement logé dans la poignée, son miroir selfie et son intégration poussée avec Apple DockKit. DJI reste une référence en matière de stabilisation et d’ergonomie, mais Insta360 propose ici un produit plus orienté créateur solo, avec davantage de fonctions réunies dans un seul accessoire.

Les stabilisateurs Hohem, souvent bien placés en prix, misent de leur côté sur un bon rapport fonctionnalités/prix, parfois avec un module de suivi IA intégré ou une lumière d’appoint. Ils peuvent être intéressants pour un usage occasionnel ou pour un créateur au budget plus serré. En revanche, l’écosystème logiciel d’Insta360 reste plus complet, notamment pour le téléprompteur, les modes créatifs, la grille de cadrage, le suivi avancé et le contrôle à distance.

Zhiyun propose également des stabilisateurs smartphone sérieux, avec une bonne qualité de fabrication et des solutions pensées pour les vidéastes mobiles. La marque peut séduire ceux qui cherchent un produit plus classique, parfois plus orienté réglages manuels. Mais le Flow 2 Pro garde l’avantage sur la simplicité d’utilisation et la rapidité de mise en route.

La vraie force de l’Insta360 Flow 2 Pro est donc son équilibre. Il n’est pas seulement bon en stabilisation : il combine stabilisateur 3 axes, perche à selfie, trépied, suivi intelligent, compatibilité DockKit, téléprompteur, batterie externe et modes créatifs dans un format compact. C’est ce positionnement tout-en-un qui lui permet de se démarquer face aux concurrents.

Pour un utilisateur iPhone, l’intégration DockKit donne clairement un avantage au Flow 2 Pro, car le suivi peut fonctionner dans de nombreuses applications sans dépendre uniquement de l’application Insta360. Pour un utilisateur Android, la concurrence est plus ouverte, mais le pack avec Traqueur IA permet au Flow 2 Pro de rester très compétitif.

En clair, DJI reste une valeur sûre, Hohem peut séduire par le prix, Zhiyun par son approche plus classique de la vidéo mobile, mais l’Insta360 Flow 2 Pro est probablement le choix le plus complet pour un créateur qui veut filmer seul, rapidement, avec un maximum d’outils intégrés.

Pour qui l’Insta360 Flow 2 Pro est-il fait ?

Le Flow 2 Pro s’adresse d’abord aux créateurs de contenu qui filment souvent avec leur smartphone. Si vous publiez sur YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn ou un site média, il peut améliorer rapidement la qualité perçue de vos vidéos. Une image stable, un cadrage propre et un suivi fiable donnent immédiatement un rendu plus professionnel.

Il convient aussi très bien aux vlogueurs, voyageurs, journalistes mobiles, formateurs, indépendants, vendeurs en ligne ou créateurs UGC. Tout ce qui demande de se filmer seul, de montrer un produit, de marcher en parlant ou de capturer une scène sans cadreur entre dans son domaine.

Les utilisateurs iPhone sont clairement les mieux servis grâce à DockKit. Le Flow 2 Pro s’intègre mieux à l’écosystème iOS et permet d’exploiter plusieurs applications sans se sentir enfermé. Les utilisateurs Android devront davantage réfléchir au pack avec Traqueur IA pour obtenir une expérience de suivi aussi flexible.

En revanche, le Flow 2 Pro n’est pas indispensable pour tout le monde. Si vous filmez seulement quelques vidéos occasionnelles à main levée, si vous faites surtout des photos ou si vous n’utilisez jamais le suivi automatique, un stabilisateur moins cher peut suffire. De même, si vous possédez déjà un Insta360 Flow 2 et que vous êtes satisfait de son ergonomie, la mise à niveau n’est justifiée que si les nouveautés vous parlent vraiment : suivi multi-personnes, inclinaison libre, trépied renforcé, meilleure prise en main, miroir selfie, intégration plus poussée et compatibilité étendue avec certaines fonctions de zoom.

Verdict : une évolution très complète, surtout pour l’iPhone

L’Insta360 Flow 2 Pro n’est pas une rupture totale, mais c’est sans doute l’un des stabilisateurs smartphone les plus aboutis du moment. Sa stabilisation est efficace, son design est plus ergonomique, son trépied intégré est plus rassurant, son suivi Deep Track 4.0 est plus intelligent et son intégration avec Apple DockKit en fait un accessoire particulièrement pertinent pour les utilisateurs d’iPhone.

Ce qui convainc le plus, c’est sa capacité à réunir plusieurs usages dans un seul objet. Il stabilise, cadre, suit un sujet, sert de perche, se transforme en trépied, recharge le smartphone, affiche un téléprompteur via l’application, accepte un contrôle à distance et peut même recevoir un Traqueur IA pour étendre ses possibilités. Pour un créateur solo, c’est exactement le type d’outil qui simplifie une session de tournage.

Tout n’est pas parfait. La molette de zoom pourrait être plus accessible et le Traqueur IA aurait mérité d’être inclus dans le pack standard. Sur Android, l’expérience dépend aussi davantage des applications, des modèles compatibles et de l’accessoire Traqueur IA pour retrouver une liberté proche de celle offerte par DockKit sur iPhone. Mais ces limites ne remettent pas en cause la qualité globale du produit.

Si vous cherchez un stabilisateur smartphone compact, puissant et polyvalent, le Flow 2 Pro est un excellent choix. Pour l’iPhone, il fait partie des options les plus recommandables grâce à DockKit. Pour Android, il devient vraiment intéressant avec le pack Traqueur IA. Dans les deux cas, il s’adresse à ceux qui veulent donner à leurs vidéos mobiles un rendu plus propre, plus fluide et plus professionnel, sans passer à une configuration lourde.

En résumé, l’Insta360 Flow 2 Pro est une évolution intelligente d’un produit déjà solide. Il ne cherche pas seulement à stabiliser un smartphone : il veut devenir l’assistant de tournage de poche des créateurs mobiles. Et sur ce point, il réussit largement son pari.

Prix et packs disponibles

L’Insta360 Flow 2 Pro est généralement proposé autour de 169,99€ en pack standard. Ce pack comprend le stabilisateur, la pince magnétique, un câble de charge et une pochette de protection. C’est la formule la plus logique si vous utilisez principalement un iPhone et que DockKit couvre déjà vos besoins.

Le pack avec Traqueur IA tourne autour de 199,99 €. C’est probablement le meilleur choix pour les utilisateurs Android ou pour ceux qui veulent un suivi plus universel, utilisable dans davantage d’applications. Le Traqueur IA est aussi disponible séparément, généralement autour de 49,99 €.

Le pack Créateur ajoute des accessoires destinés aux vidéastes mobiles, notamment selon les configurations un support magnétique compatible MagSafe pour les iPhone récents ou un module d’éclairage. Le pack Vlog vise davantage les créateurs qui filment en déplacement avec des accessoires de fixation supplémentaires.

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