[Test] Deebot X11 OmniCyclone : un robot qui change la station… sans changer vos habitudes

L’IFA 2025 a été l’édition des déclarations musclées chez les fabricants de robots ménagers. Certains ont tenté le grand écart technologique, jusqu’à la montée d’escaliers. Ecovacs, lui, a choisi un axe simple et très concret : supprimer les sacs jetables de la station tout-en-un. Le Deebot X11 OmniCyclone n’est pas seulement un nouveau flagship ; c’est un parti pris d’ingénierie qui touche exactement là où l’expérience se joue au quotidien : l’autonomie « réelle », l’hygiène et les coûts d’usage. Après plusieurs jours en conditions réelles, voici un retour argumenté, terrain à l’appui.

Station OmniCyclone sans sac (PureCyclone 2.0) : vidange automatique et entretien réduit

La grande nouveauté n’est pas sur le robot, mais dans son « écosystème ». La station OmniCyclone adopte une séparation cyclonique à deux étages et troque le sac à poussière pour un bac rigide de 1,6 L. Cela a trois implications directes :

Économie et écologie : vous ne rachetez plus de consommables, et vous évitez de jeter un sac à chaque cycle d’évacuation. Sur cinq ans d’usage, cela représente plusieurs dizaines de sacs en moins.

Performance constante : la séparation cyclonique limite la perte de débit d'air au fil des semaines. Le robot conserve une aspiration « plein poumon » entre deux entretiens, là où certaines stations à sac peuvent étouffer en fin de remplissage.

Rituel d'entretien simplifié : un vidage ponctuel du bac (annoncé jusqu'à 48 jours selon l'usage) et un rinçage ; pas de consumables à réinstaller, pas de poussière piégée dans du papier.

On reste néanmoins lucide : vider un bac, même bien conçu, crée toujours un risque de « nuage » de poussière si l’on s’y prend mal. Ici, Ecovacs compense par un dessin interne qui tasse les déchets et un capot à large ouverture.

Lavage à 75 °C et séchage du rouleau : hygiène renforcée entre chaque cycle

Le deuxième pilier invisible d’un robot « mains libres », c’est la remise en état de son outil de lavage. La station chauffe l’eau à 75 °C pour décoller graisses et résidus, puis sèche le rouleau par air chaud à 63 °C. Ce n’est pas un gadget : un rouleau tiède et sec inhibe le développement bactérien et évite l’odeur d’humidité du lendemain. Dans les faits, on récupère un rouleau propre et prêt à repartir, même après une cuisine très sollicitante. Et si la saleté est détectée comme tenace, la station lance d’elle‑même un second cycle de lavage plus appuyé, avec la bonne solution de nettoyage.

Autonomie PowerBoost : \+6 % en 3 min et jusqu’à 1 000 m² par session

Le troisième changement n’est pas une plus grosse batterie, mais un cerveau plus opportuniste. Pendant les pauses techniques (rinçage du rouleau et vidage), la technologie PowerBoost recharge le robot de 6 % en trois minutes. L’algorithme arbitre intelligemment les allers‑retours et l’effort à fournir pièce par pièce. Résultat : des cycles longs qui ne cassent pas le rythme, même en mode intensif sur de grandes surfaces. Sur un plateau familial, nous avons enchaîné zones carrelées et chambres en parquet sans « mur de batterie » ni nettoyage en deux jours. Le point clé : l’énergie est réinjectée pendant l’entretien, sans allonger la durée totale.

Aspiration BLAST 19 500 Pa (18 L/s) : performances sur sols durs et tapis

La fiche technique annonce 19 500 Pa et un débit d’air de 18 L/s via la plate‑forme BLAST. Ce qui fait la différence à l’usage n’est pas uniquement la valeur de crête ; c’est la stabilité du flux lorsque le robot passe d’un carrelage à un tapis épais, puis à un seuil. Ici, la montée en régime est rapide, sans yoyo de consigne audible. Sur tapis à poils mi‑longs, les miettes et granulés sont extraits en un seul passage sur la largeur utile de la buse. Sur litière agglomérée renversée, on observe peu de snow‑ploughing : les grains ne sont pas poussés, mais aspirés.

Côté filtration, l’absence de sac ne signifie pas absence d’hygiène. La chaîne cyclonique conserve une dépression élevée au fur et à mesure que le bac se remplit, et les particules fines ne « rebroussent » pas leur chemin tant que l’on respecte l’entretien recommandé (brossage des filtres, vidage raisonné). C’est un compromis technique sensé : constance de l’aspiration, économies de consommables, et une maintenance que l’on choisit quand la faire.

OZMO Roller 2.0 + TruEdge 3.0 : 200 tr/min et 3 800 Pa pour un lavage bord‑à‑bord

Le X11 abandonne le duo de disques pour un rouleau dense en nylon pressé à 3 800 Pa et animé à 200 tr/min. Cette architecture a trois vertus majeures :

Couverture de bord à bord : la technologie TruEdge 3.0 étend latéralement le rouleau d’environ 1,5 cm. Dans une cuisine où la poussière se réfugie le long des plinthes et des pieds de meubles, on récupère enfin le liseré qui échappait aux disques.

Hygiène de cycle : pendant le nettoyage, un flux d'eau continu alimente et rince le rouleau. Les saletés ne sont pas traînées d'une pièce à l'autre ; elles sont décrochées, capturées, rincées, puis envoyées vers les eaux usées de la station. La sensation sous le pied est nette : pas d'auréole, pas de film poisseux.

Tenue sur les taches grasses : sauce tomate sèche, café, traces de pas boueuses… avec une pression mécanique soutenue et une « mousse » régulière, on réduit le nombre d'allers‑retours, et surtout on évite de relustrer la tache.

ZeroTangle 3.0 : moins de nœuds de cheveux/poils — idéal avec des animaux

La combinaison d’une brosse principale anti‑enchevêtrement et d’une brosse latérale étudiée réduit clairement les nids de cheveux au niveau de l’axe. Ce n’est pas miraculeux (aucun système ne l’est sur des mues massives), mais on sort d’une semaine avec des nettoyages rapides au ciseau plutôt que de longs démontages de capot. Les foyers avec animaux y verront un gain très concret : moins d’arrêts, moins de messages d’erreur, et une aspiration qui ne s’étouffe pas à mi‑parcours.

Mobilité 4 roues motrices : franchit jusqu’à 4 cm et gère les seuils

Le X11 adopte une transmission intégrale à quatre roues motrices avec un mécanisme d’assistance mécanique. Concrètement, il franchit sans élan les seuils domestiques standards jusqu’à ~2,4 cm en obstacle isolé, et gère des discontinuités plus longues jusqu’à ~4 cm lorsqu’elles sont successives. La différence au quotidien ? Moins de micro‑zones oubliées entre séjour et entrée, et des transitions tapis/tapis gérées sans contorsion.

Par ailleurs, la géométrie reste basse : le robot passe sous des buffet bas et la majorité des canapés modernes. La seule vigilance concerne les rideaux très longs et les câbles : ils ne bloquent pas le robot, mais ils peuvent se coller au rouleau humide. Le bon réflexe : activer la reconnaissance renforcée des textiles dans les pièces « sensibles » et placer un repère virtuel si besoin.

Navigation AIVI 3D 3.0 : reconnaissance d’obstacles et cartographie précise

La suite AIVI 3D 3.0 Omni‑Approach fait deux choses bien : reconnaître vite et planifier sobre. Câbles de recharge, jouets, gamelles, litière : l’évitement est propre et les trajectoires restent méthodiques, même lorsqu’un enfant traverse le champ en plein cycle. La cartographie se met en place en un passage, les types de sol sont identifiés automatiquement, et le robot adopte la bonne intensité d’aspiration/lavage selon la pièce. Résultat : moins de micro‑gestion depuis l’app, plus de « lancer et oublier ».

L’assistant vocal YIKO progresse lui aussi. On n’est pas dans la simple commande « démarre/suspends ». YIKO guide l’installation à la voix, propose des routines d’entretien, alerte en cas de blocage et suggère des scénarios par pièce (« après le dîner », « avant le coucher », « retour maison »). Surtout, il apprend : si vous refusez systématiquement le mode intensif dans la chambre, il cesse de vous le reproposer. La promesse d’un agent qui « gère » le nettoyage à votre place n’est plus marketing ; elle devient crédible à l’échelle d’une semaine de vie réelle.

Application Ecovacs Home : réglages par pièce, scénarios et automatisations

Au‑delà des classiques (cartes multi‑niveaux, zones interdites, murs virtuels), l’app Ecovacs met l’accent sur des réglages contextuels : dosage d’eau indépendant par pièce, pression du rouleau, nombre de passages ciblés, intensité d’aspiration au pas de porte. Les scénarios « événements » (ex. : fin de repas, sortie des enfants, retour de promenade du chien) déclenchent des routines courtes, avec une logique de priorité des zones. Dans notre usage, cela évite de lancer un cycle global pour un incident localisé.

Gestion de l’eau : grands réservoirs et option Auto Refill & Drain

La station dispose de réservoirs d’eau claire et d’eaux usées généreux et facilement accessibles. Le remplissage est franc (goulots larges), le capteur de niveau est fiable et l’app alerte avant la panne sèche. Pour les très grands intérieurs ou une intégration en buanderie, la variante « Pro » (voir plus bas) existe avec une fonction Auto Refill & Drain qui branche la station sur l’arrivée et l’évacuation d’eau : vous oubliez complètement les bidons.

Résultats par surface : carrelage, parquet, tapis courts et épais

Carrelage et grès cérame : le rouleau imprime une pression régulière, enlève les micro‑salissures grasses de cuisine et laisse un toucher sec en un seul passage. Pas d’effet « laitance ».

Parquet verni : pas de traces, même en lumière rasante, à condition de limiter le débit d'eau. Le robot respecte les joints et ne « bourre » pas au niveau des seuils.

Tapis courts : les grains fins et les poils sont bien extraits. Le robot relève légèrement son module de lavage au contact pour éviter d'humidifier le textile (et vous pouvez interdire le lavage sur ces zones).

Tapis épais/à longues fibres : la traction 4×4 évite les patinages. Les cheveux s'enroulent moins que d'habitude, mais un contrôle hebdomadaire de la brosse reste recommandé.

Bruit & conso : niveau sonore de la station, usure du rouleau et énergie

À pleine aspiration, le X11 émet un souffle franc mais contenu ; la station, elle, fait davantage de bruit pendant l’extraction des poussières et le séchage à air chaud. Rien d’anormal pour une station « tout‑en‑un ». Côté consommation, les cycles de chauffe et de séchage sont ponctuels et lissés par l’algorithme d’autonomie : l’empreinte électrique reste dans la fourchette habituelle des stations premium. Concernant l’usure, le rouleau nylon supporte bien les nettoyages répétés à l’eau chaude grâce à sa densité élevée ; sur sols abrasifs, un remplacement annuel restera de bon sens.

Comparatif : X11 OmniCyclone vs X11 Pro Omni — différences clés et prix

Ecovacs décline sa plateforme en deux approches :

X11 OmniCyclone (testé ici) : la version la plus ambitieuse, sans sac à poussière, avec séparation cyclonique, lavage à l’eau chaude, séchage à air chaud et toutes les briques d’IA et de traction. C’est celle qui matérialise le mieux la promesse « mains libres » et la baisse de coût d’usage dans le temps.

X11 Pro Omni (à 999€) : une alternative plus accessible qui conserve aspiration puissante, rouleau OZMO ROLLER 2.0, IA AIVI 3D, traction 4×4 et lavage à l'eau chaude. Elle peut, selon la configuration choisie, s'appuyer sur un module Auto Refill & Drain pour le branchement direct eau/évacuation. Vous perdez la vidange sans sac, mais vous gardez l'essentiel de l'expérience.

Si vous nettoyez souvent (animaux, enfants, grande surface), la station sans sac est stratégiquement plus intéressante. Si votre priorité est d’alléger la manipulation des bidons, le Pro avec arrivée/évacuation restera extrêmement confortable au quotidien.

Limites du X11 : ce qu’il ne fait pas (et pourquoi ce n’est pas grave)

Le X11 ne grimpe pas des escaliers entiers, ne range pas les chaussettes et ne remplace pas un nettoyeur vapeur. Il choisit d’exceller dans trois domaines concrets : ramasser, laver et s’entretenir. En 2025, c’est probablement le meilleur arbitrage pour la majorité des foyers : vous gagnez un outil qui vous enlève vraiment des tâches, plutôt qu’un prototype spectaculaire qui vous en ajoute.

Points forts — pourquoi choisir le Deebot X11 OmniCyclone

Station sans sac à séparation cyclonique : fin des consommables, performance stable.

PowerBoost et gestion d'autonomie : cycles continus, grandes surfaces couvertes sans scinder le ménage.

OZMO ROLLER 2.0 + TruEdge 3.0 : meilleur lavage des bords, hygiène de cycle convaincante.

Traction 4×4 avec franchissement réaliste des seuils ; moins de zones « oubliées ».

IA AIVI 3D 3.0 et agent vocal YIKO : moins de micro‑gestion, plus d'automatisation utile.

Système ZeroTangle 3.0 : nettement moins d'enchevêtrements sur cheveux/poils.

Avis et verdict : pour qui le Deebot X11 OmniCyclone est‑il fait ?

Le Deebot X11 OmniCyclone coche toutes les cases du haut de gamme actuel, mais surtout il déplace intelligemment le sujet vers la station : moins de consommables, plus d’hygiène et une autonomie qui se ressent vraiment au quotidien. L’aspiration est robuste, le lavage est crédible (en particulier en cuisine), la navigation est sereine et l’assistant vocal commence à tenir la promesse d’un agent proactif. En 2025, c’est l’un des rares robots qui améliorent à la fois l’expérience d’usage et le coût total de possession. Si vous cherchez un appareil qui travaille souvent, bien et presque sans vous, c’est un excellent choix. Pour un budget un peu plus serré, le X11 Pro Omni capture l’essentiel de cette proposition, avec une station plus traditionnelle mais une base technologique identique.

Le DeebotX11 OmniCyclone sera conseillé pour les foyers exigeants (animaux, grande surface, cuisine vivante), le X11 Pro Omni si vous privilégiez le branchement eau/évacuation et un budget contenu.

Prix & disponibilité

Le Deebot X11 OmniCyclone est positionné à 1 299 € (999€ pendant le black friday), et le Deebot X11 Pro Omni à 999 € (799€ pendant le black Firday).