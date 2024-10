Ecovacs Deebot T30S Combo Complete : l’aspirateur-robot combo qui frôle le zéro défaut

L’Ecovacs Deebot T30s Combo Complete est la dernière innovation de la marque dans le secteur des appareils de nettoyage multifonctions . Ce modèle polyvalent combine à la fois un robot aspirateur laveur et un aspirateur à main, qui peut être transformé en aspirateur-balai grâce à un manche long. Ce concept « tout-en-un » a pour objectif de simplifier l’entretien quotidien de la maison, en remplaçant deux appareils distincts par un seul dispositif. Sur le papier, c’est donc le combo parfait, mais qu’en est-il à l’usage ? Cet appareil est t-il véritablement capable de s’acquitter avec efficacité de sa tâche (ou plutôt ici de ses multiples tâches) ?

Une station de recharge à tout faire

L’une des premières caractéristiques qui frappent de prime abord est l’encombrement de la station d’accueil du Deebot T30s Combo Complete. Cette dernière est en effet particulièrement imposante, étant conçue pour accueillir le robot, les réservoirs d’eau, le sac à poussière, ainsi que l’aspirateur à main et ses accessoires. Bien que volumineuse, cette station se révèle finalement assez compacte au vu de ses multiples usages: cette dernière permet en effet de recharger et de vider à la fois le robot et l’aspirateur manuel dans un seul et même sac à poussière, minimisant ainsi la fréquence des interventions. L’appareil dispose aussi d’un bac d’eau propre et d’un bac d’eau sale, le tout étant là encore automatiquement géré dès lors que le robot est connecté à la borne (on ne gère donc que le remplissage du bac d’eau propre, et c’est tout). Le design du robot lui-même est des plus classique, mais l’essentiel est bien sûr au niveau des composants, avec pour commencer un dôme LiDAR pour la navigation et deux serpillières rotatives et mobiles capables de laver les sols en « profondeur ».

Une app sobre mais efficace

La mise en route du robot se déroule sans accrocs. C’est un point notable, sachant que sur les modèles plus anciens (et pour tout dire sur la plupart des modèles de sociétés chinoises), l’appairage du robot avec l’app et parfois simplement son activation nécessitaient plusieurs essais. L’application Ecovacs qui accompagne le T30S propose une interface sans chichis et permet d’accéder facilement aux principaux paramètres de nettoyage du robot et à la cartographie des différents espaces de la maison. Le point fort de l’app est sans aucun doute la possibilité de créer des scénarios de nettoyage personnalisés pour chaque pièce, mais l’on note tout de même dans les quelques points faibles un interface est un peu dépassée par rapport à certaines applications concurrentes. A noter que le robot est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant et que tout fonctionne parfaitement sur ce plan.

Globalement très efficace, mais pas sans accrocs

Une fois lancé dans l’un des multiples mode nettoyage reconfigurable à loisir – lavage, aspiration, lavage + aspiration, choix de l’intensité de l’aspiration ou du débit d’eau, choix des pièces à nettoyer ou d’un scénario de lavage – le T30S se montre intraitable, notamment grâce à sa puissance d’aspiration impressionnante de 11 000 Pa. Ce niveau de performance permet de nettoyer efficacement aussi bien les sols durs que les tapis, même en présence de saletés tenaces ou de poils d’animaux. Certains aspects de la navigation sont toutefois un peu moins efficaces, notamment la détection des petits obstacles, ce qui peut poser problème dans des espaces encombrés. Nous avons aussi noté lors de nos tests, quelques ratés sur la cartographie, comme un pièce ou une partie du sol oubliée, lorsque le robot doit passer d’une pièce à une autre ou lors de la détection de petits obstacles, mais la fréquence de ces petits bugs est tellement minime (moins d’un lavage sur vingt à la louche) que l’on ne se montrera pas trop sévère sur ce plan.

Le patin mobile permet d’aller nettoyer dans les angles et les recoins

Un mode lavage performant, mais attention aux taches incrustées

Le mode lavage est également très performant, avec des patins rotatifs et mobiles qui assurent un nettoyage en profondeur. De plus, la station d’accueil permet de laver les serpillières à l’eau chaude à 70°C, ce qui n’oblige pas à laver soi-même ces accessoires avant chaque séance de nettoyage. Pour les taches les plus tenaces, le mode de nettoyage lent associé à un débit d’eau élevé permet d’obtenir des résultats satisfaisants… mais pas parfaits : si la tache est bien incrustée au sol, il n’y aura pas de miracle.

Aspirateur à main : une très bonne surprise

L’aspirateur à main, quant à lui, se distingue par sa légèreté et sa maniabilité. Il s’avère particulièrement pratique pour nettoyer les surfaces que le robot ne peut pas atteindre, comme les canapés ou les coins difficiles d’accès. De plus, ce dernier ajuste automatiquement sa puissance d’aspiration en fonction de la saleté détectée, tout en permettant un réglage manuel si nécessaire. L’appareil est fourni avec plusieurs accessoires, notamment une brosse motorisée pour les sols et des embouts spécifiques pour le dépoussiérage ou le nettoyage des espaces restreints. A noter que ces différents accessoires se rangent directement dans la borne de recharge, via un espace dédié.

Facile à entretenir au quotidien

L’autre point fort du Deebot T30s Combo Complete est incontestablement sa facilité d’entretien. Grâce à la station unique qui permet de gérer à la fois le robot et l’aspirateur manuel, le nettoyage quotidien est largement simplifié. On note cependant que la brosse anti-enchevêtrement du T30S, qui embarque pourtant la technologie ZeroTangle, n’empêche pas toujours l’enchevêtrement avec des fils, cheveux ou autres à , ce qui nécessite malgré tout de devoir « checker » le robot après chaque lavage. Concernant enfin l’autonomie, cela dépendra vraiment du mode de lavage choisi ; avec tous les curseurs à fond (gros débit d’eau et de puissance d’aspiration), le robot sera un peu en bout de course à la fin du nettoyage. Cela a été suffisant pour notre espace de test (50 mètres carrés), mais pour les très grandes demeures, il se peut qu’il faille plutôt privilégier des modes de nettoyage un peu moins énergivores.

Conclusion : polyvalent et efficace

En conclusion, le Deebot T30s Combo Complete d’Ecovacs (1299€ sur Amazon) est un appareil polyvalent qui combine intelligemment plusieurs fonctionnalités pour simplifier l’entretien domestique. Bien qu’il ne soit pas sans petits défauts (cartographie, brosse anti-enchevêtrement), ses performances de nettoyage, son aspiration puissante et sa capacité à effectuer des tâches complexes en font un appareil à privilégier pour tous ceux qui cherchent à optimiser leurs tâches ménagères. Son prix de 1299 euros peut paraître certes paraitre élevé, mais il nous semble largement justifié par la grande polyvalence de l’ensemble.

Ecovas propose également le T30S Combo en promo à 899€ au lieu de 1199€ (avec un peu moins d’accessoires et en blanc) et la version T30s à 999€ (sans aspirateur à main).