[Test] Deebot X8 Pro Omni : l’aspirateur-robot qui réinvente le lavage des sols

Les aspirateurs-robots ont considérablement évolué ces dernières années. Au-delà de la simple aspiration, ces appareils se sont dotés de fonctions de lavage toujours plus élaborées. La marque Ecovacs fait partie des acteurs majeurs du secteur et tente régulièrement d’innover pour améliorer l’efficacité et la simplicité d’utilisation de ses robots. Le Deebot X8 Pro Omni incarne cette volonté de changement, en introduisant un nouveau procédé de nettoyage : un rouleau rotatif qui rince et entretient lui-même sa surface en permanence. Ce système, nommé Ozmo Roller, a pour ambition de proposer une propreté plus homogène, de l’entrée jusqu’aux recoins les plus difficiles d’accès.

Si Ecovacs s’est déjà fait connaître avec ses gammes Deebot N ou T (lire notre test sur le T30S Combo Complete), la série X se positionne comme un fleuron destiné aux utilisateurs exigeants. Au premier regard, le X8 Pro Omni arbore un design plutôt sobre, typique des robots de la marque. Sa hauteur de 9,8 cm est légèrement plus importante que certains concurrents, en raison notamment de l’intégration d’un LiDAR à l’avant (plutôt que sur le dessus). Ce positionnement n’est pas anodin, car il permet d’optimiser la détection des obstacles à l’horizontale, tout en laissant davantage de place aux différentes technologies embarquées.

Que vaut réellement ce nouveau venu dans la famille Ecovacs ? Comment se démarque-t-il en matière de système de lavage, de navigation, de puissance d’aspiration, ou encore de station d’accueil et d’options de personnalisation ? Réponse dans notre test.

Un système de lavage repensé avec Ozmo Roller

Le Deebot X8 Pro Omni marque une évolution majeure dans le nettoyage des sols. Plutôt que d’utiliser des lingettes vibrantes ou des patins rotatifs, Ecovacs a repensé le concept en optant pour un rouleau cylindrique, baptisé Ozmo Roller, placé à l’arrière du robot pour assurer un contact permanent avec le sol. Ce rouleau tourne à environ 200 rotations par minute et se nettoie en temps réel grâce à 16 buses d’eau réparties sur son parcours.

À chaque rotation, le rouleau reçoit de l’eau propre, puis un grattoir intégré élimine les résidus et l’eau usée. Ce renouvellement continu garantit que la surface en contact avec le sol reste constamment humide et propre, limitant ainsi la dispersion des saletés d’une zone à l’autre. Par ailleurs, le rouleau peut se soulever et se décaler sur le côté, ce qui permet de nettoyer efficacement le long des murs et d’atteindre des zones souvent négligées, en complément de la brossette latérale qui capture les poussières fines dans les coins.

Le système se distingue également par son fonctionnement pratique : un petit réservoir d’eau intégré permet de limiter les allers-retours vers la station d’accueil, assurant une performance continue pendant les sessions de nettoyage. De plus, le rouleau est facilement démontable, facilitant ainsi un nettoyage manuel approfondi lorsque c’est nécessaire ou après une utilisation prolongée.

Ce système innovant offre plusieurs avantages techniques : la pression et la vitesse ultra-élevées exercées sur le sol, dues à une surface de contact réduite, facilitent l’élimination des taches rebelles, même dans les interstices des parquets ou sur des revêtements texturés. De plus, l’appareil module l’humidité du rouleau en fonction de la surface détectée – par exemple, il relève le rouleau sur un tapis pour éviter de mouiller les fibres – assurant ainsi un nettoyage adapté et efficace sur tous types de sols.

Puissance d’aspiration : un bond en avant ?

Outre la fonction de lavage, l’aspiration demeure une composante essentielle pour un aspirateur-robot. Ecovacs annonce une valeur autour de 13 000 Pa pour le Deebot X8 Pro Omni dans certaines sources, alors qu’on voit ailleurs un chiffre pouvant aller jusqu’à 18 000 Pa. Quoi qu’il en soit, ces puissances élevées le positionnent clairement parmi les robots plus performants du marché sur la question de l’aspiration.

Cependant, la course aux chiffres ne fait pas tout. Les débits d’air réels, la conception des brosses et l’étanchéité du circuit d’aspiration influent également grandement sur l’efficacité. Dans le cas présent, la brosse principale s’appuie sur la technologie ZeroTangle 2.0. La maque aussi mentionne un triple V : des poils en V à 45°, une forme hélicoïdale pour amener les poils ou cheveux vers le centre et un peigne qui les démêle dynamiquement. L’objectif est d’éviter l’accumulation de cheveux ou de poils, tout en gardant une aspiration efficace.

Le robot s’équipe aussi d’une brossette latérale. Associée à la capacité du rouleau à se décaler, ce qui augmente les chances d’une couverture quasi complète des bords. Les débris légers sont balayés vers la zone d’aspiration, tandis que les poussières collées au sol se détachent sous l’effet du rouleau nettoyeur. Ecovacs promet par ailleurs une reconnaissance automatique des tapis pour réguler la puissance d’aspiration et éviter l’intrusion d’eau sur les surfaces textiles.

Des capteurs de navigation multiples

Pour cartographier la maison et détecter les obstacles, Ecovacs mise sur une combinaison de technologies :

LiDAR : Intégré à l’avant, il scanne en continu l’environnement afin de modéliser les pièces sous forme de carte.

Intégré à l’avant, il scanne en continu l’environnement afin de modéliser les pièces sous forme de carte. Caméras et capteurs 3D : Une caméra frontale vient compléter le LiDAR pour analyser les objets, distinguer une paire de chaussures d’une chaise, ou même repérer des taches au sol qui nécessitent un second passage.

TruEdge 3D : Un capteur latéral dédié à l’optimisation du nettoyage le long des murs. Il calcule la distance exacte pour longer les plinthes, détecter les angles et éviter les collisions.

La technologie TruEdge 2.0 permet un “lavage adaptatif” des bords : le robot peut ajuster la trajectoire et la portée de sa brosse latérale pour mieux saisir la saleté dans les coins ou autour des meubles suspendus. Les capteurs analysent en temps réel la complexité de la zone à nettoyer pour limiter les collisions, maximiser la couverture et s’adapter aux angles intérieurs.

Station d’accueil tout-en-un : lavage à 75 °C et plus encore

Le X8 Pro Omni s’accompagne d’une station d’accueil redessinée, disponible en deux versions. L’une intègre deux réservoirs de 4 litres (eau propre et eau usée), l’autre peut se raccorder directement au réseau d’eau domestique. Dans les deux cas, la station va :

Vider automatiquement le collecteur de poussière du robot. Recharger la batterie. Laver et rincer le rouleau en utilisant une eau pouvant être chauffée jusqu’à 75 °C. Sécher le rouleau après chaque cycle de lavage, à une température d’environ 63 °C.

Avec la montée en température, Ecovacs entend dissoudre plus efficacement les résidus incrustés dans le rouleau. Le séchage à 63 °C prévient les odeurs de moisissure et empêche la prolifération de bactéries sur un matériau humide. Autre fonction notable : la station peut doser automatiquement un détergent spécifique, promesse d’un nettoyage plus hygiénique.

Il faut toutefois prévoir un peu d’espace pour héberger cette station, qui s’avère plus volumineuse que les anciennes. Néanmoins, Ecovacs précise avoir réduit la hauteur minimale à environ 39 cm sur la version raccordée au réseau, pour une intégration plus aisée sous certains meubles. Vous pouvez espacer les entretiens manuels : la station vide le réservoir interne du robot et recharge son réservoir d’eau propre. Finalement, le concept vise à minimiser les interventions quotidiennes de l’utilisateur, qui n’a plus qu’à gérer les réservoirs de la station (si c’est le modèle avec bacs) ou vérifier le niveau de détergent à l’occasion.

Caractéristiques techniques en bref

Hauteur de seuil : Le robot peut généralement franchir des barres de seuil d’environ 1 cm (certains concurrents montent à 2 cm).

Capteurs variés : LiDAR, caméra frontale, capteurs 3D et capteurs de vide pour les escaliers.

Système de lavage : Rouleau Ozmo Roller, pouvant se soulever et se décaler.

Station : Lavage du rouleau, séchage, aspiration du collecteur et remplissage en eau propre, sans oublié le réservoir pour le produit.

Fonctionnalités logicielles : Nettoyage par zone, exclusion de pièces, planification horaire, détection de tapis et de type de sol, gestion multi-étages.

Autonomie : Le X8 Pro Omni intègre une batterie de 6400 mAh, tandis que la version X8 Omni (non Pro) se limite à 5200 mAh.

Configuration et application mobile

Comme la plupart des aspirateurs-robots modernes, l’installation initiale du Deebot X8 Pro Omni s’effectue grâce à l’application Ecovacs Home. Après avoir connecté le robot au réseau Wi-Fi, une première cartographie est réalisée. Les capteurs LiDAR et la caméra scannent l’environnement pour générer un plan 2D (et même 3D dans certains cas). L’utilisateur peut alors diviser les pièces, nommer les zones et créer des barrières virtuelles.

L’interface offre la possibilité de :

Programmer des horaires de nettoyage (quotidiens, hebdomadaires, etc.).

de nettoyage (quotidiens, hebdomadaires, etc.). Sélectionner le niveau d’eau pour le lavage (faible, moyen ou fort).

pour le lavage (faible, moyen ou fort). Régler la puissance d’aspiration (éco, standard, max).

(éco, standard, max). Activer la reconnaissance de saletés : le robot insistera davantage sur une zone où il détecte une tache.

: le robot insistera davantage sur une zone où il détecte une tache. Contrôler le robot à distance : pour un nettoyage ciblé d’une zone précise.

Ecovacs propose aussi une fonctionnalité de vidéoconférence via la caméra intégrée, pouvant se prêter à la surveillance d’un animal de compagnie ou d’une pièce spécifique. L’implémentation de commandes vocales (compatible Amazon Alexa, Google Assistant) est évidemment au menu, et YIKO-GPT est mentionné comme assistant vocal avancé, permettant de réaliser des appels vidéo ou des vérifications ponctuelles. À noter que l’option de re-lavage instantané (lorsque le robot détecte une tache et décide de repasser immédiatement) serait propre à la version Pro, selon le tableau comparatif officiel.

Expérience d’utilisation et performances

Sur le terrain, le X8 Pro Omni se veut intuitif. Les utilisateurs cherchant la simplicité peuvent se contenter d’un lancement automatique quotidien. Ils auront un sol propre et un rouleau fraîchement lavé en rentrant chez eux. Ceux qui aiment personnaliser leur nettoyage y trouveront également un large éventail de réglages.

Le principal atout de ce modèle réside dans la constance de son efficacité de lavage. Contrairement à une simple lingette statique, le rouleau rotatif limite la dispersion des saletés d’une zone à l’autre, puisqu’il se rince en continu. Par ailleurs, la puissance d’aspiration soutenue permet de ramasser divers types de déchets, y compris des grosses miettes ou des poils longs. Les angles restent un défi pour la majorité des robots-aspirateurs, mais le X8 Pro Omni tente de s’en approcher via son système de rouleau coulissant et la brossette latérale.

En ce qui concerne la consommation d’eau, le robot sait ajuster la quantité d’eau distribuée selon le degré de saleté. Néanmoins, il est conseillé de s’assurer que les réservoirs de la station soient remplis d’eau propre pour éviter les recharges trop fréquentes. Enfin, le séchage à 63 °C se lance automatiquement après chaque cycle de lavage, ce qui peut entraîner un léger bruit de ventilation dans la base, à prendre en compte si vous l’installez dans une pièce de vie.

Autonomie et batterie

Avec ses 6400 mAh, la batterie du X8 Pro Omni promet des sessions de nettoyage d’environ deux heures en mode standard, un peu moins si vous activez la puissance maximale en continu. Nous avons abstenu quasiment les même chiffres dans nos divers tests. Lorsqu’il détecte que sa batterie s’épuise, le robot retourne de lui-même à la station de recharge, puis reprend là où il s’était interrompu. De sont coté, la version X8 Omni plus accessible, annoncée avec une batterie de 5200 mAh, offre une durée un peu réduite, mais reste suffisante pour la plupart des appartements ou des maisons de taille moyenne.

Sur des espaces de 100 à 150 m², le X8 Pro Omni se révèle capable de tout nettoyer en un seul passage, sauf dans les cas de sols très encombrés qui solliciteraient davantage son intelligence de navigation. La performance globale dépend néanmoins de la fréquence d’entretien souhaitée : un nettoyage quotidien rapide demandera moins de temps qu’un nettoyage hebdomadaire intensif.

Un design soigné avec des accents dorés

Le Deebot X8 Pro Omni arbore un look premium avec des accents dorés, à première vue métalliques, sur les boutons de l’aspirateur et les ouvertures des réservoirs de la station d’accueil. Bien qu’il s’agisse de plastique, ces finitions donnent au robot et à sa base une apparence raffinée, renforçant l’aspect haut de gamme de l’ensemble.

Comparaison avec d’autres aspirateurs-robots

Le marché des aspirateurs-robots s’est étoffé, avec des marques comme Roborock, Dreame, SwitchBot et Ecovacs qui rivalisent d’innovations. Le Deebot X8 Pro Omni se positionne face à des concurrents tels que :

SwitchBot S10 : Précurseur dans le lavage avec rouleau rotatif et station connectée à l’eau courante.

: Précurseur dans le lavage avec rouleau rotatif et station connectée à l’eau courante. Roborock QRevo Curv : Aspiration puissante (jusqu’à 18 500 Pa) et technologie de serpillières rotatives.

Ce qui distingue Ecovacs, c’est la combinaison du rouleau lavant, de la station chauffante et d’un ensemble complet de fonctionnalités (caméra, cartographie avancée, dosage de détergent). Son design un peu plus imposant peut freiner ceux qui manquent de place, mais il s’agit d’un compromis logique pour héberger la cuve d’eau chaude et le système de lavage complet. Sur le plan tarifaire, nous sommes autour de 1 300 €, dans la lignée des précédents hauts de gamme Ecovacs.

Conclusion

En introduisant le Deebot X8 Pro Omni, Ecovacs confirme son ambition d’offrir aux utilisateurs un aspirateur-robot ultra complet, capable de laver les sols avec une efficacité supérieure à la moyenne. Son rouleau Ozmo Roller, qui se rince en continu et se décale pour épouser le mur, représente une évolution intéressante du concept de serpillière. L’ajout d’une station capable de chauffer l’eau à 75 °C, de doser un détergent et de sécher le rouleau est un pas de plus vers l’autonomie totale, libérant l’utilisateur de nombreuses contraintes d’entretien.

Toutefois, ce concentré de technologies se répercute sur le prix et l’encombrement. La station, volumineuse, demande un espace dédié. Le robot, malgré un LiDAR placé à l’avant, ne s’affine pas au point de se glisser sous tous les meubles. Mais pour qui recherche un robot aspirateur-laveur réellement haut de gamme, capable de s’adapter à divers types de revêtements et d’agencer son nettoyage selon l’état des sols, le X8 Pro Omni se profile comme un choix sérieux.

En définitive, Ecovacs franchit une nouvelle étape dans l’automatisation du nettoyage, avec un système de lavage actif, un guidage intelligent et un entretien simplifié grâce à la station de lavage. Si vous êtes prêt à investir dans un appareil complet pour réduire les corvées du quotidien, ce modèle pourrait bien répondre à vos attentes. Disponible à partir d’aujourd’hui, et la version X8 Omni, un peu moins onéreuse mais dépourvue de certaines options (dont la batterie plus généreuse et la détection pointue des taches), devrait être proposée en parallèle. À surveiller donc, si vous souhaitez comparer le meilleur rapport qualité-prix selon vos besoins en aspiration, en lavage et en services connectés.

Le Deebot X8 Pro Omni d’Ecovacs est disponible sur le site d’Amazon au prix de 1299€. Et 1199€ pour la version X8 Omni Noir.