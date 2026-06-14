Microsoft envisage de restructurer Xbox en une filiale

Alors que Microsoft étudie une scission, une coentreprise ou basculer sa division Xbox en une filiale détenue à 100 %, la nouvelle patronne Asha Sharma prépare des licenciements massifs et un recentrage brutal sur les franchises historiques, marquant la fin d’une décennie d’acquisitions tous azimuts sous Phil Spencer.

Xbox pourrait devenir une filiale de Microsoft détenue à 100 %

Le pari de Microsoft sur les abonnements et le cloud gaming n’a pas compensé le déclin des ventes de consoles ni l’absence de titres capables de peser lors des Game Awards. Cinq ans après Halo Infinite, Xbox n’a produit cette année que Halo : Campaign Evolved, un remake du contenu solo du premier jeu. The Elder Scrolls VI ne sortira pas avant plusieurs années et Fallout 5 ne sortira pas avant encore plus longtemps. C’est dans ce contexte que Satya Nadella, patron de Microsoft, et la directrice financière Amy Hood ont validé le redéploiement des ressources d’Asha Sharma pour l’exercice fiscal débutant en juillet, sans exclure une restructuration complète.

Selon The Information, trois options sont sur la table chez Microsoft : une scission de la division Xbox, sa restructuration en filiale à part entière sur le modèle de LinkedIn et GitHub ou la création d’une coentreprise avec des partenaires extérieurs. Chacune de ces configurations faciliterait une éventuelle cession de la division. Aucune décision n’est imminente, mais la direction n’a fermé aucune porte.

La fin de l’ère Spencer au prix de licenciements

La nouvelle patronne de Xbox a un mandat clair : produire des succès commerciaux plus vite. Son plan consiste à sacrifier les studios et projets les moins performants pour concentrer les ressources sur Halo, Fallout et The Elder Scrolls. Le budget de développement global restera stable en 2027, mais avec des transferts internes significatifs. Asha Sharma entend aussi investir davantage dans Minecraft qui accuse un retard croissant face à Roblox.

Cette stratégie sonne le glas de la politique menée sous Phil Spencer, qui avait bâti un catalogue délibérément diversifié pour alimenter un service d’abonnement de type Netflix avec le Game Pass. Les studios rachetés pendant cette décennie d’acquisitions pourraient être les premières victimes des coupes à venir. Le remake de The Elder Scrolls IV, sorti l’an dernier, a surpassé nombre de nouvelles sorties, confirmant que les franchises établies restent le principal atout commercial de la division. Mais accélérer leur développement dans un contexte de budgets en explosion reste un problème que Microsoft n’a pas encore résolu.