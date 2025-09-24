TENDANCES
Spotify rétablit le support pour les applications de DJ comme Djay
Logiciels

Spotify rétablit le support pour les applications de DJ comme Djay

24 Sep. 2025 • 16:51
1

Les DJ utilisant Spotify peuvent désormais retrouver leurs playlists directement dans leurs logiciels favoris. Cette réintégration marque un tournant après cinq années d’absence forcée du géant du streaming.

Spotify DJ Djay

Un retour après des années d’indisponibilité

Spotify rétablit ses connexions avec les applications de DJ. Les utilisateurs avec un compte Premium accèdent maintenant à leurs bibliothèques via Djay, ainsi que Rekordbox et Serato sur Mac et PC.

En l’état, l’intégration demeure exclusivement sur ordinateur. Spotify garde le silence concernant une éventuelle extension vers les applications mobiles, laissant les DJ nomades sur leur faim.

Pour rappel, Spotify a brutalement l’accès aux applications tierces en 2020, invoquant des complications de licence. Les conditions d’utilisation empêchaient explicitement le mixage de contenus venant du service de streaming musical, créant une impasse juridique.

Cette interdiction frappait particulièrement les utilisateurs de Djay, un logiciel populaire chez les DJ. Les DJ professionnels se trouvaient contraints de migrer vers d’autres services de streaming.

L’adaptation forcée de l’écosystème DJ

Pendant cette période d’exclusion, Algoriddim, l’éditeur de Djay, a diversifié ses partenariats. L’éditeur a intégré successivement Tidal, SoundCloud et Apple Music, offrant des alternatives viables aux DJ. Cette stratégie a permis de maintenir l’attractivité du logiciel malgré l’absence de Spotify.

Les DJ ont depuis adopté majoritairement ces plateformes concurrentes. Rekordbox et Serato, qui ont une popularité dans le secteur du mixage, bénéficient également de cette réintégration de Spotify, élargissant les possibilités créatives.

L’intégration fonctionne même avec les versions gratuites de djay, démocratisant l’accès au streaming pour les débutants. Les abonnés Pro conservent leurs avantages : contrôle matériel, effets avancés et fonctionnalités professionnelles spécialisées.

Spotify fait savoir que le support pour les applications de DJ est disponible dans 51 pays.

