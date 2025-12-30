TENDANCES
KultureGeek Internet YouTube est envahi par les vidéos générées par IA (jusqu’à 33 %)
Internet

YouTube est envahi par les vidéos générées par IA (jusqu’à 33 %)

30 Déc. 2025 • 20:47
0

Si vous avez l’impression que YouTube est saturé de vidéos de piètre qualité générées par intelligence artificielle, votre intuition est bonne. Une étude menée par le service de montage vidéo Kapwing confirme que plus de 20 % des vidéos sur YouTube Shorts sont désormais générées par IA. On retrouve des vidéos négligées dans l’unique but de gonfler les vues et les abonnements. Pire encore, 33 % du contenu correspond à du « brain rot », ce contenu compulsif et insensé.

YouTube Logo

Toujours plus de vidéos par IA sur YouTube

L’analyse géographique de Kapwing, basée sur les 100 chaînes qui sont le plus dans les tendances de chaque pays, dresse un constat surprenant sur l’appétit mondial pour ces productions IA. L’Espagne se hisse à la première place, comptabilisant plus de 20 millions d’abonnés aux chaînes IA populaires. Elle est suivie par l’Égypte, tandis que les États-Unis complètent le podium. La France se classe quant à elle au 16e rang.

Ce marché s’avère extrêmement lucratif pour les créateurs. L’étude cite l’exemple de Bandar Apna Dost, une chaîne indienne identifiée comme la plus populaire du genre qui cumule 2,07 milliards de vues et génère un chiffre d’affaires annuel estimé à 4,25 millions de dollars.

L’expérience d’un nouveau compte : 1 vidéo sur 5 est artificielle

Pour mesurer l’ampleur du phénomène, Kapwing a créé un nouveau compte YouTube, théoriquement exempt de recommandations personnalisées. Le résultat est le suivant :

  • Il a fallu visionner seulement 16 YouTube Shorts avant de tomber sur la première vidéo générée par IA.
  • Sur les 500 premiers contenus proposés, 104 étaient des créations IA de basse qualité (21 %).
  • 165 vidéos entraient dans la catégorie « brain rot » (33 %).

Cette prolifération s’explique par une équation économique simple. Les outils d’IA pour générer des vidéos permettent aux créateurs de produire du contenu à un coût quasi nul. Tant que les utilisateurs consomment ces vidéos et que YouTube les met en avant via ses recommandations, l’incitation financière demeure puissante.

Bien que des plateformes comme Meta (Facebook, Instagram, Threads) et Pinterest commencent à étiqueter ces contenus, et que des IA comme Gemini soient capables de détecter les vidéos artificielles, la tendance ne faiblit pas. L’algorithme de YouTube favorisant ce qui est populaire et engageant, cela pousse la production massive de ce type de contenus. Sans changement dans les habitudes de consommation des utilisateurs, ni les créateurs ni les plateformes n’ont d’intérêt réel à endiguer ce type de contenus. Le terme souvent employé sur Internet est l’« AI slop ».

