YouTube va utiliser l’IA pour passer les vieilles vidéos SD en HD

YouTube dévoile une nouvelle fonctionnalité de mise à l’échelle des vidéos s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour passer les vieilles vidéos en qualité standard (SD) en haute définition (HD) sur les téléviseurs. Il y a aussi d’autres nouveautés au programme.

YouTube mise sur l’IA pour tout convertir en HD

La pièce maîtresse de cette nouvelle stratégie est un système de mise à l’échelle par IA, avec YouTube qui parle de « super résolution ». Cette technologie améliorera automatiquement la résolution des vidéos initialement mises en ligne en qualité standard (de 240p à 720p) pour les afficher en haute définition. L’objectif à terme est de pouvoir proposer ces améliorations jusqu’à la résolution 4K, offrant ainsi une seconde vie aux anciens contenus.

YouTube insiste sur le contrôle total laissé aux utilisateurs. Les créateurs pourront désactiver cette fonctionnalité depuis leur compte s’ils le souhaitent et les fichiers originaux seront conservés. De leur côté, les utilisateurs auront toujours la possibilité de sélectionner la résolution d’origine car la version améliorée par l’IA sera clairement identifiée dans les paramètres.

Cependant, le succès de cette technologie n’est pas garanti. La plateforme cherche à aligner son expérience TV sur celle de ses concurrents, mais Netflix s’était déjà heurté à des difficultés en tentant une approche similaire. L’upscaling de séries anciennes comme Campus Show avait produit des résultats jugés insatisfaisants, notamment des visages déformés, un élément que YouTube devra éviter.

Plusieurs nouveautés : de la découverte de contenu au shopping intégré

Au-delà de la résolution, YouTube rehausse la qualité visuelle globale en augmentant la limite de taille des miniatures de 2 Mo à 50 Mo. Ce changement permettra aux créateurs de proposer des visuels en 4K, beaucoup plus percutants sur les téléviseurs. Des tests sont également en cours pour autoriser l’envoi de fichiers vidéo plus volumineux, favorisant une meilleure qualité d’origine.

La manière de trouver du contenu est aussi repensée. La page d’accueil présentera des aperçus immersifs pour naviguer plus facilement entre ses chaînes favorites. Surtout, la recherche devient contextuelle : une recherche lancée depuis la page d’un créateur priorisera désormais les vidéos de cette chaîne au lieu de les noyer dans les résultats généraux de la plateforme.

Enfin, capitalisant sur les 35 milliards d’heures de vidéos de shopping visionnées ces 12 derniers mois, YouTube déploie de nouveaux outils de monétisation. Les utilisateurs pourront scanner un QR Code sur certaines vidéos pour ouvrir une page produit sur leur smartphone. La plateforme expérimente même une fonction permettant d’afficher des produits à des moments spécifiques et chronométrés au sein des vidéos, rendant l’expérience d’achat encore plus directe.