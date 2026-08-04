Warhammer 40,000 : Amazon prépare une série animée avec Henry Cavill

L’univers de Warhammer 40,000 va encore s’étendre sur Prime Video. Amazon MGM Studios développe une nouvelle série animée en collaboration avec Games Workshop et Blur Studios, déjà à l’œuvre sur l’anthologie Secret Level. Henry Cavill participera au projet en tant que producteur exécutif.

Une suite spirituelle à l’épisode Warhammer de Secret Level

La série prolongera directement le travail réalisé autour de l’épisode Warhammer 40,000 de Secret Level. Dave Wilson, qui avait mis en scène ce segment et supervisé l’anthologie, revient comme réalisateur et co-créateur du nouveau programme.

Blur Studios, fondé notamment par Tim Miller, assurera également la production. Le studio possède une solide expérience de l’animation numérique, notamment grâce à Love, Death & Robots et Secret Level.

Henry Cavill toujours au cœur de l’univers Warhammer d’Amazon

Grand amateur revendiqué de Warhammer, Henry Cavill restera impliqué dans cette adaptation animée tout en poursuivant le développement des films et séries en prises de vues réelles préparés par Amazon et Games Workshop. L’acteur avait rejoint le projet dès l’accord initial annoncé en 2022.

Selon les premières informations, l’intrigue de cette série animée devrait notamment mettre en scène la Deathwatch, une force d’élite composée de Space Marines spécialisés dans la lutte contre les menaces extraterrestres. Les détails concernant l’histoire, le nombre d’épisodes et la distribution vocale restent encore confidentiels.

Amazon bâtit progressivement sa franchise Warhammer 40,000

Le projet animé avancera parallèlement à l’adaptation live-action, dont le développement reste relativement lent. Games Workshop avait déjà confirmé qu’Amazon disposait des droits pour produire plusieurs contenus Warhammer 40,000.

Aucune date de sortie n’est encore annoncée.