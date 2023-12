Games Workshop confirme qu’Amazon Prime Video prépare des contenus Warhammer 40,000

Ce qui était annoncé comme un simple accord de principe il y a un an est désormais totalement officialisé : Games Workshop a donc confirmé qu’Amazon Prime Video disposait des droits pleins et entiers pour faire des films et des séries à partir de la célèbre franchise Warhammer 40 000. « Tout ce que nous pouvons vous dire pour l’instant, c’est qu’un groupe d’élite de scénaristes, chacun avec sa propre passion pour Warhammer, est en train d’être réuni pour vous aider à porter à l’écran le lore et les personnages que vous aimez. » affirme le communiqué de Games Workshop. Déjà adapté en jeu vidéo, la licence de jeux de miniatures Warhammer 40 000 se déclinera désormais sur la plateforme de streaming.

Games Workshop insiste sur le fait qu’il va falloir être patient : « La production télévisuelle et cinématographique est une entreprise gigantesque. Il n’est pas rare qu’un projet prenne deux à trois ans avant que quelque chose n’arrive à l’écran. » Les velléités du géant du wargame à adapter son univers sur écran ne datent pas d’aujourd’hui : en 2019 déjà, Games Workshop, l’éditeur avait révélé qu’il travaillait sur un projeté de série avec Spotnitz Productions autour du personnage de Gregor Eisenhorn, un inquisiteur de l’ordre de l’Imperium. Depuis, plus aucune information n’avait fuité. L’accord avec Amazon Prime Vidéo a t-il encore quelque chose à voir avec cet ancien projet ? Difficile à dire.



Il se murmure aussi que l’acteur Henry Cavill, énorme geek et grand fan de Warhammer 40 000 devant l’éternel, pourrait participer au projet d’une façon ou d’une autre. Voilà qui commence à être diablement intéressant…