Amazon et Games Workshop s’entendent sur plusieurs projets autour de Warhammer 40 000

Henry Cavill (Superman) dans un film ou une série Warhammer 40 000, ce n’est plus tout à fait un fantasme, mais il aura donc fallu attendre un an pour qu’un accord se concrétise. « À la suite de son annonce du 18 décembre 2023, Games Workshop est ravi d’annoncer qu’il a désormais convenu de lignes directrices créatives et conclu un accord final avec Amazon Content Services LLC, une filiale d’Amazon.com, Inc. (“Amazon”), pour l’adaptation de l’univers Warhammer 40,000 de Games Workshop en films et séries télévisées, ainsi que pour les droits de merchandising associés » précise l’éditeur la franchise Warhammer dans une longue note adressée aux investisseurs.

Selon les termes de cet accord, Amazon dispose des droits d’adaptation sur Warhammer 40,000 et dispose d’une option sur l’une des licences de Warhammer Fantasy. Plus fort encore, Games Workshop confirme disposer de synopsis et même d’une structure d » »histoires à raconter » ! « Quel plaisir de plonger dans l’immensité de l’univers de Warhammer 40,000, de débattre des personnages, des arcs narratifs et de la profondeur thématique qui le sous-tend. » On apprend en outre que l’un des projets de contenu est entré « dans une phase de développement actif » et qu’il ne manque plus que le scénario avant d’entrer dans la phase de pré-production.

Quant à Henry Cavill, véritable fan absolu de la franchise Warhammer, l’investissement est total, ainsi que l’a confirmé l’acteur sur son compte Instagram : « Mon équipe incroyable et moi-même, aux côtés des esprits brillants de Games Workshop, avons travaillé dans des salles de conception, explorant les approches possibles face à l’immensité et la grandeur du monde de Warhammer. Ensemble, nous avons passé en revue une multitude de personnages fascinants et plongé dans de vieux grimoires et textes anciens. Nos efforts combinés nous ont conduits à un point de départ fantastique pour notre univers, approuvé par les plus hautes instances d’Amazon et de Games Workshop. Ce point de départ restera, pour l’instant, un secret. »