Une série Warhammer 40,000 avec Henry Cavill sera diffusée sur Amazon

Games Workshop, la société de jeux de plateau et de figurines fantasy, annonce un accord avec Amazon en vue de réaliser des films et séries basés sur son univers Warhammer 40,000. Il y aura notamment une série avec Henry Cavill en tant qu’acteur principal et producteur exécutif. Aucun showrunner ou scénariste n’est encore attaché à l’adaptation de l’univers de science-fiction de la dark fantasy.

« J’aime Warhammer depuis que je suis enfant, ce qui rend ce moment vraiment spécial pour moi. L’opportunité de prendre les commandes de cet univers cinématographique depuis sa création est un honneur et une responsabilité », a déclaré Henry Cavill dans un communiqué. Il semble que l’acteur aura son mot à dire dans l’orientation de la franchise, Games Workshop ayant déclaré qu’il « apportera son expertise en matière d’histoire au poste de producteur exécutif et son bras armé au rôle principal ».

L’acteur a également officialisé le projet avec une publication sur Instagram. « Pendant 30 ans, j’ai rêvé de voir un univers Warhammer en live action. Aujourd’hui, après 22 ans d’expérience dans ce secteur, je pense enfin avoir les compétences et l’expérience nécessaires pour donner vie à l’univers cinématographique de Warhammer ».

Cette annonce intervient après deux événements notables dans la carrière d’Henry Cavill. L’acteur avait d’abord annoncé quitter la série The Witcher sur Netflix, dans laquelle il tient le rôle principal avec le personnage de Geralt de Riv. Et cette semaine, les nouveaux responsables de DC lui ont annoncé qu’un nouveau film Superman était en préparation, mais qu’il ne n’incarnera plus le rôle-titre.

Concernant la série Warhammer 40,000 chez Amazon, il n’y a pour le moment aucune date de sortie annoncée.