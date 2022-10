The Witcher : Liam Hemsworth va remplacer Henry Cavill en tant que Geralt de Riv

La saison 4 de la série The Witcher sur Netflix aura un changement notable : Henry Cavill n’incarnera plus Geralt de Riv, c’est Liam Hemsworth qui le remplacera. Henry Cavill tiendra toujours le rôle dans la saison 3, mais ce sera terminé après cela.

Voici ce que Henry Cavill déclare suite à son départ en tant que Geralt de Riv dans The Witcher :

Mon voyage en tant que Geralt de Riv a été rempli de monstres et d’aventures, et hélas, je vais déposer mon médaillon et mes épées pour la saison 4. À ma place, le fantastique monsieur Liam Hemsworth reprendra le manteau du loup blanc. Comme pour les plus grands personnages littéraires, je passe le flambeau avec révérence pour le temps passé à incarner Geralt et avec enthousiasme pour voir la façon dont Liam s’empare de cet homme des plus fascinants et des plus nuancés. Liam, mon bon monsieur, ce personnage a une telle profondeur merveilleuse, amuse toi à plonger dedans et à voir ce que tu peux trouver.