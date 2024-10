Secret Level : un casting de folie pour l’anthologie animée sur le Jeu Vidéo (Keanu Reeves, Schwarzenegger, Emily Swallow, etc.)

Secret Level, l’anthologie animée sur le jeu vidéo à venir sur Amazon Prime Video, affiche son casting, et c’est peu dire que Blur Studio (Love, Death & Robots) voit les choses en grand. Au casting donc de ces 15 épisodes portant chacun sur un jeu vidéo emblématique (pas toujours dans le bon sens) : Arnold Schwarzenegger (Terminator, Conan le Barbare), Patrick Schwarzenegger (Gen V, Daniel Isn’t Real), Kevin Hart (Jumanji, Borderlands), Keanu Reeves (Matrix, John Wick, Cyberpunk 2077), Temuera Morrison (Jango et Boba Fett dans Star Wars), Ariana Greenblatt (Barbie, Borderlands), Emily Swallow (Supernatural, The Mandalorian), Gabriel Luna (Terminator : Dark Fate), Ricky Whittle (American Gods), Merle Dandridge (Alyx dans Half-Life 2, Marlene dans The Last of Us), Claudia Doumit (The Boys, Farah dans Call of Duty : Modern Warfare), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Suicide Squad, His Dark Materials : À la croisée des mondes), Clive Standen (Vikings), Laura Bailey (The Last of Us Part II, World of Warcraft, Uncharted 4…) et Michael Beach (Sons of Anarchy).



Les 15 jeux traités dans cette anthologie sont déjà connus, et l’on note que ces derniers font la part (très) belle aux PlayStation Studios. En effet, trois titres (un court-métrage sur cinq dans l’anthologie) sont issus de ces studios, soit God of War, Ghost of Tsushima, et, roulement de tambours…Concord. L’ironie est ici mordante et fait largement douter du côté « anthologie » de cette série, Concord étant principalement connu pour être le plus gros flop de Sony depuis que l’entreprise s’est lancée dans le jeu vidéo, la firme japonaise ayant même préféré retirer le jeu de sa boutique à peine quelques jours après son lancement ! D’autres jeux de l' »anthologie » sont aisément rattachés à l’univers PlayStation : ainsi, hormis le PC, Spelunky n’est sorti que sur les consoles PlayStation, tandis que Sifu a été une exclusivité temporaire de deux ans sur PS5. On note en outre l’absence totale d’exclusivités Nintendo ou Xbox.

La liste des jeux revisités dans l' »anthologie » :

God of War

Exodus

Spelunky

New World: Aeternum

Dungeons & Dragons

The Outer Worlds 2

Pac-Man

Crossfire

Concord

Sifu

Warhammer 40K

Unreal Tournament

Honor of Kings

Armored Core

Mega Man

Ghost of Tsushima

Les 15 épisodes de Secret Level seront disponibles sur Amazon Prime Video le 15 décembre prochain