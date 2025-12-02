Amazon Prime Video retire un doublage généré par IA après les critiques

TENDANCES
2 Déc. 2025 • 22:23
0

Amazon Prime Video a décidé de supprimer un doublage généré par intelligence artificielle pour l’anime Banana Fish après de nombreuses critiques de spectateurs. Le résultat était globalement mauvais, d’où les mauvais retours.

Banana Fish

Le doublage par IA n’a pas été apprécié

Tout est parti d’une découverte dans les options de langue sur Amazon Prime Video : une piste intitulée « AI beta » proposait un doublage anglais généré par intelligence artificielle. Une vidéo démontrant la mauvaise qualité et la nature synthétique des voix a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant une levée de boucliers immédiate.

Fans, influenceurs et comédiens de doublage ont unanimement condamné cette expérimentation. Face à l’ampleur du bad buzz, Amazon a fait marche arrière en retirant purement et simplement le doublage par IA pour Banana Fish. Conséquence directe de ce retrait : l’anime se retrouve désormais sans aucun doublage anglais sur la plateforme, laissant les spectateurs avec la seule version originale sous-titrée.

L’industrie de l’anime sous surveillance

Ce n’est pas la première fois que le secteur est secoué par des débats éthiques liés à l’automatisation. Récemment, la série Sekiro: No Defeat a été accusée d’utiliser de l’art généré par IA, obligeant Crunchyroll à démentir formellement et à garantir que le projet, prévu pour 2026, serait « une animation 2D entièrement dessinée à la main ».

Crunchyroll, leader du marché spécialisé, a d’ailleurs tenu à clarifier sa position sur le sujet, prenant le contre-pied des tentatives d’Amazon. La plateforme s’est engagée publiquement à ne pas utiliser d’IA dans son processus créatif, réaffirmant son soutien aux vrais acteurs. Shams Purini, PDG de Crunchyroll, a défendu cette approche artisanale lors d’une interview accordée à Forbes en avril : « Nous les considérons comme des créateurs parce qu’ils contribuent à l’histoire et à l’intrigue avec leur voix ».

Cette déclaration sonne aujourd’hui comme un avertissement pour les géants du streaming : la performance humaine reste une composante non négociable de l’œuvre pour beaucoup de fans d’anime.

