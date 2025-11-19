Amazon Prime Video lance des résumés vidéo par IA pour les séries

Amazon vient d’annoncer une évolution pour son service de streaming Prime Video : l’ajout de résumés vidéo générés par intelligence artificielle conçus pour aider les spectateurs à se remettre à jour entre deux saisons. Contrairement aux simples textes, cette fonctionnalité promet une expérience visuelle complète.

Des résumés vidéo sans intervention humaine

Amazon promet des récapitulatifs de « qualité cinéma ». L’IA générative ne se contente pas d’assembler des images, elle synchronise narration, dialogues et musique pour créer un résumé cohérent. Le déploiement débute dès aujourd’hui en version bêta aux États-Unis sur une sélection de séries Amazon originales comme Fallout, Tom Clancy’s Jack Ryan et Upload.

Cette nouveauté s’inscrit dans la continuité de « X-Ray Recaps », lancé l’an dernier, qui proposait déjà des synthèses textuelles sécurisées contre les spoilers. Avec ce passage à la vidéo, Amazon franchit un cap technologique, espérant séduire les utilisateurs à la mémoire courte, même si le risque d’une intrusion technologique trop visible dans l’expérience de visionnage subsiste.

Si Amazon utilise l’IA pour améliorer l’interface utilisateur, son concurrent direct, Netflix, l’intègre directement dans la chaîne de production. Le géant du streaming a révélé avoir utilisé l’IA générative pour finaliser des plans de la série L’Éternaute (un effondrement d’immeuble en l’occurrence) ou pour rajeunir des personnages dans Happy Gilmore 2. La technologie sert également en pré-production, notamment pour visualiser costumes et décors sur le projet El refugio atómico.

Cette omniprésence croissante de l’IA dans l’industrie ravive inévitablement le débat éthique. Si certains y voient un moyen d’accélérer les tâches fastidieuses d’animation ou d’effets spéciaux, de nombreux artistes craignent que ces outils, souvent entraînés sur leurs œuvres sans permission, ne menacent leurs moyens de subsistance à long terme.