TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Warhammer : Games Workshop interdit l’IA générative dans le processus créatif
Logiciels

Warhammer : Games Workshop interdit l’IA générative dans le processus créatif

14 Jan. 2026 • 11:15
0

Games Workshop, détenteur des franchises Warhammer et Warhammer 40,000, a officiellement tranché dans le débat sur l’intelligence artificielle générative. Le groupe britannique a en effet interdit à ses employés le recours à ces technologies pour la conception de figurines, d’illustrations et de récits, affirmant ainsi vouloir protéger l’identité créative et la valeur artisanale de ses licences.

Une ligne rouge clairement assumée

Dans un secteur où de nombreux studios hésitent entre adoption massive, usage encadré ou rejet frontal de l’IA, Games Workshop adopte une position sans aucune ambiguïté. La direction du groupe estime que l’automatisation créative représente un risque majeur pour la propriété intellectuelle et la singularité de ses univers. En interne, le message est clair : la création doit rester le fruit du travail humain. 

Games Workshop

Protéger la valeur des licences Warhammer

Le CEO Kevin Rountree a justifié cette politique par une analyse coûts-bénéfices défavorable à l’IA générative: « Nous avons mis en place une politique interne pour nous guider, laquelle se veut actuellement très prudente : par exemple, nous n’autorisons pas les contenus générés par IA, ni l’usage de l’IA dans nos processus de création, ni son utilisation non autorisée en dehors de Games Workshop, y compris dans le cadre de nos concours ». Si l’entreprise compte des spécialistes du sujet, l’intérêt jugé limité de ces outils ne compense pas, selon elle, le danger de voir ses œuvres absorbées par des modèles entraînés sans consentement explicite. Le savoir-faire des sculpteurs, illustrateurs et auteurs demeure l’argument central du positionnement premium de la marque.

Warhammer 40000 Space Marine 2

L’usage de l’IA n’est toutefois pas totalement banni : des applications marginales, cantonnées à l’analyse ou à la logistique, restent envisageables, mais le cœur créatif demeure sanctuarisé.

Ce choix résonne avec l’ADN même de Warhammer 40,000, où l’« Abominable Intelligence » est considérée comme une hérésie. En misant sur la création traditionnelle, Games Workshop se distingue dans l’industrie et renforce son image de bastion de l’artisanat, à contre-courant d’une automatisation galopante.

SOURCEGamekult

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Asgard Wrath 2

Meta ferme trois de ses studios VR, dont Twisted Pixel (Deadpool VR) et Sanzaru Games (Asgard’s Wrath)

14 Jan. 2026 • 9:45
0 Hors-Sujet

La stratégie de Meta autour de la réalité virtuelle continue d’évoluer, au prix de décisions...

Samsung Galaxy S25

Samsung se met à vendre des smartphones reconditionnés en France

14 Jan. 2026 • 8:33
0 Mobiles / Tablettes

Samsung annonce le lancement en France de son programme « Reconditionné Premium » qui permet d’avoir des smartphones Galaxy...

Claude Cowork

Anthropic lance Claude Cowork pour l’automatisation de tâches avec l’IA

13 Jan. 2026 • 22:26
0 Logiciels

Anthropic lance Cowork, une déclinaison simplifiée de Claude Code intégrée à l’application Claude sur ordinateur,...

Firefox Logo

Firefox 147 améliore la lecture vidéo et apporte d’autres nouveautés

13 Jan. 2026 • 19:31
0 Logiciels

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement Firefox 147 dans sa version stable. Il y a quelques nouveautés disponibles avec...

Free Logo

Free Mobile confirme ne pas augmenter ses prix et mise sur la 5G+

13 Jan. 2026 • 18:03
1 Mobiles / Tablettes

Free Mobile fête aujourd’hui ses 14 ans et l’opérateur en profite pour parler des prix, ainsi que de son...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Monarch: Legacy of Monsters : une date de sortie pour la saison 2, un premier trailer… et un nouveau titan

Monarch: Legacy of Monsters : une date de sortie pour la saison 2, un premier trailer… et un nouveau titan

14 Jan. 2026 • 10:36

image de l'article Apple prévoit ses propres puces pour les serveurs IA en 2026

Apple prévoit ses propres puces pour les serveurs IA en 2026

14 Jan. 2026 • 9:10

image de l'article Apple passe par Google Gemini pour Siri IA afin de gagner du temps

Apple passe par Google Gemini pour Siri IA afin de gagner du temps

14 Jan. 2026 • 8:03

image de l'article Voici ce que pourra faire le nouveau Siri IA avec Gemini

Voici ce que pourra faire le nouveau Siri IA avec Gemini

14 Jan. 2026 • 7:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site