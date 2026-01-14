Warhammer : Games Workshop interdit l’IA générative dans le processus créatif

Games Workshop, détenteur des franchises Warhammer et Warhammer 40,000, a officiellement tranché dans le débat sur l’intelligence artificielle générative. Le groupe britannique a en effet interdit à ses employés le recours à ces technologies pour la conception de figurines, d’illustrations et de récits, affirmant ainsi vouloir protéger l’identité créative et la valeur artisanale de ses licences.

Une ligne rouge clairement assumée

Dans un secteur où de nombreux studios hésitent entre adoption massive, usage encadré ou rejet frontal de l’IA, Games Workshop adopte une position sans aucune ambiguïté. La direction du groupe estime que l’automatisation créative représente un risque majeur pour la propriété intellectuelle et la singularité de ses univers. En interne, le message est clair : la création doit rester le fruit du travail humain.

Protéger la valeur des licences Warhammer

Le CEO Kevin Rountree a justifié cette politique par une analyse coûts-bénéfices défavorable à l’IA générative: « Nous avons mis en place une politique interne pour nous guider, laquelle se veut actuellement très prudente : par exemple, nous n’autorisons pas les contenus générés par IA, ni l’usage de l’IA dans nos processus de création, ni son utilisation non autorisée en dehors de Games Workshop, y compris dans le cadre de nos concours ». Si l’entreprise compte des spécialistes du sujet, l’intérêt jugé limité de ces outils ne compense pas, selon elle, le danger de voir ses œuvres absorbées par des modèles entraînés sans consentement explicite. Le savoir-faire des sculpteurs, illustrateurs et auteurs demeure l’argument central du positionnement premium de la marque.

L’usage de l’IA n’est toutefois pas totalement banni : des applications marginales, cantonnées à l’analyse ou à la logistique, restent envisageables, mais le cœur créatif demeure sanctuarisé.

Ce choix résonne avec l’ADN même de Warhammer 40,000, où l’« Abominable Intelligence » est considérée comme une hérésie. En misant sur la création traditionnelle, Games Workshop se distingue dans l’industrie et renforce son image de bastion de l’artisanat, à contre-courant d’une automatisation galopante.