Spider-Man: Brand New Day explose le box-office avec 927 millions de dollars dès son lancement

Spider-Man: Brand New Day signe un démarrage spectaculaire et confirme que le public n’a pas tourné le dos aux super-héros. Le nouveau film avec Tom Holland a récolté 927 millions de dollars dans le monde lors de son premier week-end, soit environ 806 millions d’euros.

Le deuxième meilleur démarrage mondial de l’histoire

En Amérique du Nord, le long-métrage a généré 355 millions de dollars, environ 309 millions d’euros. Un résultat presque deux fois supérieur aux projections initiales, situées entre 180 et 190 millions de dollars. Seul Avengers: Endgame avait fait mieux en 2019 avec 357,1 millions de dollars sur le marché nord-américain.

À l’international, Brand New Day ajoute 572 millions de dollars, soit près de 497 millions d’euros. Son lancement mondial devient ainsi le deuxième plus important de l’histoire derrière Endgame et ses 1,2 milliard de dollars. L’engouement était déjà perceptible lorsque la première bande-annonce avait été dévoilée, avant qu’un second trailer n’établisse plusieurs records d’audience.

Tom Holland confirme la puissance de Spider-Man

Le succès intervient après plusieurs contre-performances de films de super-héros. Sony Pictures estime que l’attachement du public à ce Peter Parker reste déterminant. « Tout le monde a besoin de liens et d’amis, et c’est précisément ce dont parle le film », explique Tom Rothman, patron de Sony Pictures.

Réalisé par Destin Daniel Cretton, le film marque aussi le retour du Punisher incarné par Jon Bernthal et reprend l’histoire après No Way Home. Ce dernier avait dépassé le milliard de dollars au box-office avant d’approcher les 2 milliards.

Brand New Day devrait franchir à son tour le milliard de dollars très rapidement. Reste désormais à savoir s’il conservera suffisamment d’élan pour menacer le record de No Way Home.