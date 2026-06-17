Spider-Man: Brand New Day a le droit à une nouvelle bande-annonce

Sony Pictures propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour Spider-Man : Brand New Day, qui sortira au cinéma le 29 juillet prochain, toujours avec Tom Holland dans le rôle de l’Homme-araignée. Les nouvelles images montrent les différents personnages, dont Hulk.

Nouveau trailer pour Spider-Man: Brand New Day

Après Spider-Man : No Way Home sorti en 2021, ce nouvel opus réalisé par Destin Daniel Cretton reprend l’histoire quatre ans après la fin du film précédent. Après s’être effacé de la vie et de la mémoire de son entourage, Peter Parker vit seul et « lutte contre le crime dans un New York qui ne connaît plus son nom », selon le synopsis officiel du film. « Il se consacre entièrement à la protection de sa ville — en tant que Spider-Man à plein temps — mais alors que les exigences à son égard s’intensifient, la pression déclenche une évolution physique surprenante qui menace son existence, tandis qu’une nouvelle vague de crimes étranges donne naissance à l’une des menaces les plus puissantes auxquelles il n’ait jamais été confronté », poursuit le synopsis.

Outre Tom Holland, le casting comprend Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal et Michael Mando. Il y aura également Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colon-Zayas et Marvin Jones II.

Le premier trailer avait été diffusé le 18 mars. Il avait atteint un record de vues en 24 heures, avec 718,6 millions de visionnages. Un autre record a été atteint pour le film Sony/Marvel quelques jours plus tard : 1 milliard de vues pour la bande-annonce en quatre jours. Jamais une bande-annonce de film n’avait atteint un tel niveau. Autant dire que la demande est là, avec les fans du MCU qui répondent présents.