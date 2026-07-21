TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Culture Geek Spider-Man : Brand New Day dévoile sa bande-annonce finale
Culture Geek

Spider-Man : Brand New Day dévoile sa bande-annonce finale

2 min.
21 Juil. 2026 • 18:41
0

Sony Pictures propose aujourd’hui la troisième et ultime bande-annonce pour Spider-Man : Brand New Day. Le film en collaboration avec Marvel sortira le 29 juillet au cinéma. Les précédentes bandes-annonces ont été diffusées en mars et en juin.

Bande-annonce finale pour Spider-Man : Brand New Day

Une bonne partie du trailer est l’occasion de montrer des scènes des précédents films Spider-Man avec Tom Holland. La raison est qu’à la fin de Spider-Man: No Way Home, Docteur Strange a effacé de la mémoire de tout le monde pour protéger le multivers. Du coup, Peter Parker (Tom Holland) n’est plus en couple avec MJ (Zendaya) et n’est plus ami avec Ned (Jacob Batalon). Il va falloir de nouveau faire connaissance avec eux, sachant que Peter Parker sait ce qu’il s’est passé.

Après Spider-Man : No Way Home sorti en 2021, ce nouvel opus réalisé par Destin Daniel Cretton reprend l’histoire quatre ans après la fin du film précédent. Après s’être effacé de la vie et de la mémoire de son entourage, Peter Parker vit seul et « lutte contre le crime dans un New York qui ne connaît plus son nom », selon le synopsis officiel du film. « Il se consacre entièrement à la protection de sa ville — en tant que Spider-Man à plein temps — mais alors que les exigences à son égard s’intensifient, la pression déclenche une évolution physique surprenante qui menace son existence, tandis qu’une nouvelle vague de crimes étranges donne naissance à l’une des menaces les plus puissantes auxquelles il n’ait jamais été confronté », poursuit le synopsis.

Spider-Man Brand New Day

Outre Tom Holland, le casting comprend Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal et Michael Mando. Il y aura également Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colon-Zayas et Marvin Jones II.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Spider-Man Brand New Day Geekeries

Spider-Man Brand New Day : la bande-annonce est là

Spider-Man Brand New Day Yeux Noirs Geekeries

Spider-Man: Brand New Day a le droit à une nouvelle bande-annonce

Spider-Man Brand New Day Geekeries

Spider-Man: Brand New Day établit un record de vues avec sa bande-annonce

Spider-Man Brand New Day Geekeries

Spider-Man: Brand New Day atteint 1 milliard de vues avec sa bande-annonce, un record

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Reseaux Sociaux TikTok YouTube X Twitter Instagram Facebook

La France adopte définitivement l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans

21 Juil. 2026 • 20:31
3 Internet

Le Parlement a définitivement adopté l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans en France, avec une entrée...

Google Gemini Logo

Google lance ses IA Gemini 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite et 3.5 Flash Cyber

21 Juil. 2026 • 20:12
0 Internet

Google lance trois nouveaux modèles d’intelligence artificielle : Gemini 3,6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite et Gemini 3.5 Flash Cyber, tous...

No to Digital ID 1

Royaume-Uni : face à la fronde, le gouvernement abandonne son projet de carte d’identité numérique

21 Juil. 2026 • 18:31
0 Internet

Le Royaume-Uni renonce à son programme national d’identité numérique. À peine installé à Downing Street,...

th_LHC-Cern

CERN : le collisionneur LHC s’arrête jusqu’en 2030 pour passer à la vitesse supérieure

21 Juil. 2026 • 17:28
0 Science

Le Grand collisionneur de hadrons entre dans une phase décisive. Après sa troisième campagne scientifique, le CERN a placé le...

Ballie robot Samsung

RX : Samsung crée une division dédiée aux robots humanoïdes et à l’IA « physique »

21 Juil. 2026 • 16:55
0 Science

Samsung Electronics posse ses pions dans la robotique avec la création de RX (pour Robotics eXperience). Placée directement sous...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple a corrigé la faille dans « Masquer mon adresse e-mail » révélant votre vraie adresse

Apple a corrigé la faille dans « Masquer mon adresse e-mail » révélant votre vraie adresse

21 Jul. 2026 • 19:02

image de l'article Apple va lancer « Apple Upgrade », un programme de location dans quelques jours

Apple va lancer « Apple Upgrade », un programme de location dans quelques jours

21 Jul. 2026 • 17:38

image de l'article Las Azules : Apple TV lâche le trailer de la saison 2 de sa série policière mexicaine

Las Azules : Apple TV lâche le trailer de la saison 2 de sa série policière mexicaine

21 Jul. 2026 • 17:25

image de l'article Apple fait rejeter la marque Eyefone en Europe

Apple fait rejeter la marque Eyefone en Europe

21 Jul. 2026 • 16:16

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site