Spider-Man : Brand New Day dévoile sa bande-annonce finale

Sony Pictures propose aujourd’hui la troisième et ultime bande-annonce pour Spider-Man : Brand New Day. Le film en collaboration avec Marvel sortira le 29 juillet au cinéma. Les précédentes bandes-annonces ont été diffusées en mars et en juin.

Bande-annonce finale pour Spider-Man : Brand New Day

Une bonne partie du trailer est l’occasion de montrer des scènes des précédents films Spider-Man avec Tom Holland. La raison est qu’à la fin de Spider-Man: No Way Home, Docteur Strange a effacé de la mémoire de tout le monde pour protéger le multivers. Du coup, Peter Parker (Tom Holland) n’est plus en couple avec MJ (Zendaya) et n’est plus ami avec Ned (Jacob Batalon). Il va falloir de nouveau faire connaissance avec eux, sachant que Peter Parker sait ce qu’il s’est passé.

Après Spider-Man : No Way Home sorti en 2021, ce nouvel opus réalisé par Destin Daniel Cretton reprend l’histoire quatre ans après la fin du film précédent. Après s’être effacé de la vie et de la mémoire de son entourage, Peter Parker vit seul et « lutte contre le crime dans un New York qui ne connaît plus son nom », selon le synopsis officiel du film. « Il se consacre entièrement à la protection de sa ville — en tant que Spider-Man à plein temps — mais alors que les exigences à son égard s’intensifient, la pression déclenche une évolution physique surprenante qui menace son existence, tandis qu’une nouvelle vague de crimes étranges donne naissance à l’une des menaces les plus puissantes auxquelles il n’ait jamais été confronté », poursuit le synopsis.

Outre Tom Holland, le casting comprend Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal et Michael Mando. Il y aura également Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colon-Zayas et Marvin Jones II.