L’Europe accuse Temu d’entrave dans l’enquête anti-subventions

Temu affirme avoir « pleinement coopéré » à toutes les demandes formulées par la Commission européenne. Ce démenti catégorique répond à une accusation portée par Bruxelles : celle d’avoir entravé une enquête visant à établir si la plateforme chinoise a bénéficié de subventions illégales de la Chine.

Temu est encore dans le viseur de l’Europe

L’affaire remonte à des inspections menées en décembre dans les locaux de Temu et de sa filiale irlandaise Whaleco, dans le cadre d’une enquête ouverte au titre du règlement européen de 2023 sur les subventions étrangères. La Commission reproche à l’entreprise de ne pas avoir répondu à des demandes d’informations qualifiées de « basiques » et d’avoir refusé de fournir plusieurs documents et registres relatifs à ses activités au sein de l’Union.

Temu conteste fermement cette version des faits. La plateforme affirme n’avoir reçu « aucune subvention étrangère ayant faussé la concurrence » en Europe et assure générer, grâce à ses propres activités opérationnelles, des flux de trésorerie suffisants pour financer son fonctionnement sans le moindre soutien public. L’entreprise revendique ainsi son attachement à des règles du jeu équitables, rejetant toute idée d’avantage concurrentiel obtenu de manière déloyale.

Les enjeux financiers de ce dossier restent considérables pour Temu, présent sur le marché européen depuis 2023 et revendiquant environ 130 millions d’utilisateurs dans l’UE. Si l’accusation d’entrave venait à être confirmée, l’entreprise s’exposerait à une sanction distincte de celle prévue pour les subventions elles-mêmes, cette dernière pouvant atteindre jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires mondial.

Cette procédure s’ajoute à une longue liste de contentieux entre Temu et les autorités européennes. La Commission européenne avait déjà infligé à l’entreprise une amende de 200 millions d’euros en mai pour avoir laissé circuler sur sa plateforme des produits jugés illégaux ou dangereux, une sanction qui illustre la surveillance croissante exercée par l’Europe sur le géant chinois du commerce en ligne.