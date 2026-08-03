TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet L’Europe accuse Temu d’entrave dans l’enquête anti-subventions
Internet

L’Europe accuse Temu d’entrave dans l’enquête anti-subventions

2 min.
3 Août. 2026 • 17:09
0

Temu affirme avoir « pleinement coopéré » à toutes les demandes formulées par la Commission européenne. Ce démenti catégorique répond à une accusation portée par Bruxelles : celle d’avoir entravé une enquête visant à établir si la plateforme chinoise a bénéficié de subventions illégales de la Chine.

Temu Logo

Temu est encore dans le viseur de l’Europe

L’affaire remonte à des inspections menées en décembre dans les locaux de Temu et de sa filiale irlandaise Whaleco, dans le cadre d’une enquête ouverte au titre du règlement européen de 2023 sur les subventions étrangères. La Commission reproche à l’entreprise de ne pas avoir répondu à des demandes d’informations qualifiées de « basiques » et d’avoir refusé de fournir plusieurs documents et registres relatifs à ses activités au sein de l’Union.

Temu conteste fermement cette version des faits. La plateforme affirme n’avoir reçu « aucune subvention étrangère ayant faussé la concurrence » en Europe et assure générer, grâce à ses propres activités opérationnelles, des flux de trésorerie suffisants pour financer son fonctionnement sans le moindre soutien public. L’entreprise revendique ainsi son attachement à des règles du jeu équitables, rejetant toute idée d’avantage concurrentiel obtenu de manière déloyale.

Les enjeux financiers de ce dossier restent considérables pour Temu, présent sur le marché européen depuis 2023 et revendiquant environ 130 millions d’utilisateurs dans l’UE. Si l’accusation d’entrave venait à être confirmée, l’entreprise s’exposerait à une sanction distincte de celle prévue pour les subventions elles-mêmes, cette dernière pouvant atteindre jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires mondial.

Cette procédure s’ajoute à une longue liste de contentieux entre Temu et les autorités européennes. La Commission européenne avait déjà infligé à l’entreprise une amende de 200 millions d’euros en mai pour avoir laissé circuler sur sa plateforme des produits jugés illégaux ou dangereux, une sanction qui illustre la surveillance croissante exercée par l’Europe sur le géant chinois du commerce en ligne.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Temu Logo Internet

Temu : une amende de 200 millions d’euros en Europe pour des produits illégaux

Temu Hors-Sujet

Perquisition chez Temu à Dublin : Bruxelles intensifie la surveillance des plateformes chinoises

Amazon Logo Internet

Après Shein, le gouvernement signale Amazon, AliExpress, eBay, Temu et d’autres plateformes

Plusieurs Chargeurs Matériel

Les chargeurs USB vendus sur Shein et Temu sont dangereux, alerte UFC-Que Choisir

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

robot Qualcomm Panne

Un robot humanoïde s’effondre en pleine démonstration de la plateforme Qualcomm Dragonwing IQ10

3 Août. 2026 • 15:21
0 Science

Qualcomm et Neura Robotics ont vécu une démonstration particulièrement délicate au Computex 2026. Le robot humanoïde...

Free Logo

Incendies en France : au tour de Free Mobile d’offrir 200 Go

3 Août. 2026 • 14:10
0 Mobiles / Tablettes

Après Orange, Bouygues Telecom et SFR, c’est au tour de Free Mobile d’offrir 200 Go d’Internet supplémentaire pour tous...

Freddy

Les Griffes de la Nuit : Warner Bros et Paramount préparent chacun un film de leur côté

3 Août. 2026 • 12:40
0 Geekeries

Freddy Krueger pourrait bientôt hanter simultanément deux studios. Alors que Paramount développe un nouveau film Les Griffes de la...

openai

OpenAI dévoile Astra, son prochain grand modèle d’IA, au détour d’une publication scientifique

3 Août. 2026 • 11:15
0 Internet

OpenAI vient de révéler discrètement le nom de son prochain modèle majeur : Astra. L’annonce n’a pas eu droit...

Hacker Ordinateur Smartphone

L’Éducation nationale a été piratée pour la 3e fois en 2026 avec vol de données

3 Août. 2026 • 9:46
1 Internet

L’Éducation nationale a fait une nouvelle fois l’objet d’un piratage, son troisième depuis le début de 2026. Un...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple rachète PlasmaSolve, spécialiste de la simulation plasma

Apple rachète PlasmaSolve, spécialiste de la simulation plasma

3 Aug. 2026 • 16:25

image de l'article Apple Photos : une plainte à 32,5 milliards de dollars pour la reconnaissance faciale

Apple Photos : une plainte à 32,5 milliards de dollars pour la reconnaissance faciale

3 Aug. 2026 • 15:00

image de l'article Apple TV publie toutes ses interventions lors du Comic-Con (Silo, Dark Matter, Widow’s Bay, etc…)

Apple TV publie toutes ses interventions lors du Comic-Con (Silo, Dark Matter, Widow’s Bay, etc…)

3 Aug. 2026 • 13:20

image de l'article AAPL : JP Morgan abaisse son objectif de cours face à la crise des composants

AAPL : JP Morgan abaisse son objectif de cours face à la crise des composants

3 Aug. 2026 • 11:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site