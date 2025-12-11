TENDANCES
Perquisition chez Temu à Dublin : Bruxelles intensifie la surveillance des plateformes chinoises

11 Déc. 2025 • 18:07
0

Les autorités européennes ont mené une perquisition surprise la semaine dernière dans les locaux de Temu à Dublin, dans le cadre d’une enquête sur d’éventuelles subventions d’État accordées à la plateforme. L’intervention s’inscrit dans l’application du Foreign Subsidies Regulation (FSR), un nouveau cadre juridique de l’Union européenne visant à détecter et sanctionner les avantages publics jugés déloyaux lorsque des entreprises non européennes opèrent sur le marché unique.

Un cadre juridique inédit pour encadrer les aides étrangères

Entré en vigueur en 2023, le FSR donne à la Commission européenne des pouvoirs étendus pour effectuer des perquisitions, exiger des documents et imposer des mesures de transparence. Si des financements jugés illégitimes sont confirmés, la réglementation prévoit potentiellement des sanctions financières, des restrictions sur les acquisitions ou d’autres mesures correctives.

Temu

Temu dans le collimateur : des prix défiant toute concurrence

Avec son mantra consumériste « Shop like a billionaire » et des prix extrêmement bas, Temu a conquis des millions de consommateurs européens. Ce succès spectaculaire a fini par attirer l’attention des régulateurs, ces derniers s’interrogeant sur la viabilité de prix supposément dus à l’efficacité logistique. L’enquête européenne examine le dossier pour savoir notamment si des subventions chinoises permettraient à Temu de proposer des tarifs impossibles à atteindre par des acteurs locaux.

Contexte réglementaire plus large

Cette perquisition intervient alors que la Commission prépare la suppression de l’exonération douanière pour les colis de moins de 150 euros, une mesure qui pourrait considérablement alourdir les coûts pour les plateformes étrangères comme Temu et ses rivales. L’Union européenne multiplie les actions pour rééquilibrer la concurrence face aux entreprises soutenues par des États tiers, après des enquêtes similaires concernant Shein, TikTok ou bien encore Huawei.

