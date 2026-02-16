TENDANCES
Logiciels

OpenAI recrute le créateur d’OpenClaw pour accélérer la cadence sur les agents IA

2 min.
16 Fév. 2026 • 11:15
0

OpenAI renforce ses équipes en charge des agents intelligents. Sam Altman en personne a annoncé le recrutement de Peter Steinberger, le développeur à l’origine d’OpenClaw, une plateforme qui permet de créer des agents capables d’interagir avec des applications du quotidien comme Spotify, Slack ou encore des services domotiques.

Sur X, le dirigeant d’OpenAI a indiqué que Steinberger rejoignait l’entreprise « pour piloter la prochaine génération d’agents personnels ». De son côté, le développeur a confirmé vouloir « apporter les agents au plus grand nombre ». Steinberger précise qu’OpenClaw sera transféré au sein d’une fondation afin de rester un projet open source indépendant, soutenu par OpenAI.

Une technologie très convoitée

Selon plusieurs sources, Meta aurait également tenté d’attirer Steinberger avec des offres se chiffrant en milliards de dollars ! L’intérêt ne portait pas seulement sur la technologie, mais aussi sur la forte communauté du projet (près de 200 000 étoiles sur GitHub et plusieurs millions de visiteurs hebdomadaires).

OpenClaw

OpenClaw s’est récemment distingué par sa capacité à automatiser des tâches variées : rédaction de code, tri d’e-mails, achats en ligne ou gestion d’outils collaboratifs. Initialement baptisé Clawdbot, le projet a changé de nom après des discussions liées à la marque Claude d’Anthropic.

Vers un futur multi-agents

Pour Sam Altman, « l’avenir sera profondément multi-agents » et devra s’appuyer en partie sur l’open source. En intégrant Steinberger, OpenAI affiche clairement son ambition : structurer un écosystème d’agents capables d’agir de manière autonome dans les environnements numériques du quotidien.

Ce débauchage spectaculaire pourrait marquer une nouvelle étape dans la course aux assistants intelligents, alors que les géants de la tech multiplient les investissements pour façonner l’interface homme-machine de demain.

