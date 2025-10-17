Firefox teste un VPN gratuit et intégré

Mozilla teste en ce moment une nouvelle fonctionnalité dans son navigateur Firefox, à savoir un VPN gratuit et directement intégré. Cette initiative vise à rendre la protection de la vie privée encore plus accessible à ses utilisateurs.

Bientôt un VPN gratuit dans Firefox

Cette nouvelle fonctionnalité, actuellement en phase de test bêta, se matérialisera par une icône à côté de la barre de recherche. Contrairement au service Mozilla VPN déjà existant, cette version sera entièrement gratuite. La principale différence réside dans son périmètre d’action : le VPN intégré ne protégera que le trafic transitant par le navigateur Firefox, tandis que l’offre payante peut sécuriser jusqu’à cinq appareils différents.

Mozilla a opté pour un développement progressif. La version initiale sera basique, avec une fonctionnalité notable : le VPN se connectera par défaut au serveur offrant les meilleures performances. Cela signifie que, dans un premier temps, il ne sera pas toujours possible de l’utiliser pour contourner les restrictions géographiques. La fonctionnalité sera d’abord déployée sur la version de bureau de Firefox, avant d’arriver sur mobile.

Pour cette phase de test, Mozilla invitera aléatoirement des utilisateurs via des notifications, qui auront la possibilité de refuser ou d’accepter de participer. L’entreprise a précisé qu’elle collecterait certaines données de performance durant la bêta, tout en s’engageant à ne conserver que le strict nécessaire, à anonymiser les informations et à les supprimer au bout de trois mois.