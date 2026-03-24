Firefox 149 est disponible avec un VPN gratuit et d’autres nouveautés

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement Firefox 149 dans sa version stable. Cette version intègre quelques nouveautés, dont un VPN gratuit comme cela a été récemment annoncé.
Le VPN gratuit de Firefox 149 est disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Allemagne. Mozilla fait savoir qu’il est en cours de déploiement, signifiant que certains l’ont dès aujourd’hui, mais d’autres devront encore patienter.
Il y a toutefois un élément important à prendre en compte : le VPN gratuit n’est pas illimité. En effet, Mozilla fait savoir que chaque utilisateur a le droit à un quota de 50 Go par mois. Cela devrait suffire pour certaines personnes qui ont un usage léger du Web et téléchargent rarement de lourds fichiers. En revanche, la limite va vite être atteinte par d’autres internautes qui ont des usages plus poussés.
Parmi les autres nouveautés, il y a une vue partagée (Split View) native permettant d’afficher deux onglets (et donc deux pages Web) côte à côte dans une seule fenêtre.
Mozilla liste également les éléments suivants :
Firefox 149 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.
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