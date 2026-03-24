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Firefox 149 est disponible avec un VPN gratuit et d’autres nouveautés

4 min.
24 Mar. 2026 • 21:37
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Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement Firefox 149 dans sa version stable. Cette version intègre quelques nouveautés, dont un VPN gratuit comme cela a été récemment annoncé.

Firefox 149 VPN

Un VPN gratuit disponible

Le VPN gratuit de Firefox 149 est disponible au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Allemagne. Mozilla fait savoir qu’il est en cours de déploiement, signifiant que certains l’ont dès aujourd’hui, mais d’autres devront encore patienter.

Il y a toutefois un élément important à prendre en compte : le VPN gratuit n’est pas illimité. En effet, Mozilla fait savoir que chaque utilisateur a le droit à un quota de 50 Go par mois. Cela devrait suffire pour certaines personnes qui ont un usage léger du Web et téléchargent rarement de lourds fichiers. En revanche, la limite va vite être atteinte par d’autres internautes qui ont des usages plus poussés.

Les autres nouveautés de Firefox 149

Parmi les autres nouveautés, il y a une vue partagée (Split View) native permettant d’afficher deux onglets (et donc deux pages Web) côte à côte dans une seule fenêtre.

149 Split View

Mozilla liste également les éléments suivants :

  • De nombreux fichiers PDF s’afficheront désormais beaucoup plus rapidement grâce à l’accélération matérielle.
  • Firefox bloque désormais automatiquement les notifications et révoque définitivement les autorisations de tout site web signalé comme malveillant par SafeBrowsing. Cela empêche les sites dangereux d’envoyer des notifications en arrière-plan aux utilisateurs, généralement utilisées à des fins publicitaires, de spam ou de phishing.
  • Vous pouvez désormais ajouter un bouton Partager à votre barre d’outils via l’option Personnaliser de la barre d’outils, ce qui facilite le partage de l’onglet actuel à l’aide des options de partage de votre système Windows ou macOS.
  • La fonctionnalité « Notes » qui vous permet d’ajouter une brève note à une page Web est désormais disponible dans Firefox Labs. Vous pouvez utiliser ces notes pour vous rappeler pourquoi vous avez ouvert une page, ce que vous aviez prévu de faire ensuite ou tout autre détail que vous souhaitez consulter ultérieurement.

149 Tab Notes

  • Amélioration de la robustesse des performances de l’envoi via HTTP/3 dans des conditions réseau instables.
  • Le TrustPanel regroupe les panneaux de confidentialité et de sécurité accessibles depuis la barre d’adresse afin de permettre à l’utilisateur de vérifier en un seul endroit les paramètres de confidentialité et de sécurité de la page en cours.
  • La sécurité a été renforcée grâce à un durcissement des exigences relatives aux fichiers JavaScript pouvant être chargés dans le processus parent, offrant ainsi une défense en profondeur supplémentaire contre les menaces potentielles.
  • Sous Linux, Firefox utilisera désormais par défaut le sélecteur de fichiers XDG, s’il est disponible, plutôt que celui de GTK3 qui est généralement mieux intégré à l’environnement de bureau de l’utilisateur et plus performant.
  • Les pages d’erreur de Firefox ont fait peau neuve, avec un graphisme actualisé qui s’harmonise mieux avec l’esprit général du navigateur. Ces pages repensées offrent une expérience plus cohérente tout en indiquant plus clairement la nature du problème.

Firefox 149 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.

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