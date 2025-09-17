TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Firefox 143 supporte les Progressive Web Apps, Copilot et d’autres nouveautés
Logiciels

Firefox 143 supporte les Progressive Web Apps, Copilot et d’autres nouveautés

17 Sep. 2025 • 21:04
0

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 143. Il y a plusieurs nouveautés disponibles avec cette mise à jour du navigateur, c’est l’occasion de les découvrir.

Firefox Logo

Les nouveautés de Firefox 143

Mozilla met en avant le fait que Firefox 143 supporte désormais les Progressive Web Apps (PWA). Il s’agit de sites que vous pouvez épingler et exécuter sous forme de fenêtres simplifiées directement à partir de la barre des tâches sans perdre l’accès à vos extensions installées. En l’état, c’est uniquement disponible sur Windows. De plus, cela ne fonctionne pas pour ceux qui ont Firefox installé depuis le Microsoft Store.

En outre, Copilot de Microsoft peut désormais être sélectionné comme chatbot IA à utiliser dans la barre latérale pour un accès rapide sans quitter votre vue principale. Aussi, les onglets peuvent être épinglés en les faisant glisser vers le début de la barre d’onglets, ce qui permet de garder plus facilement les sites importants à portée de main.

Une autre nouveauté au rendez-vous : lorsqu’un site demande l’accès à la webcam, il est désormais possible d’en obtenir un aperçu dans la boîte de dialogue d’autorisation. Cela s’avère particulièrement utile lorsque l’on passe d’une caméra à l’autre.

143 Camera Preview

Quelques améliorations supplémentaires

Parmi les autres nouveautés, on retrouve :

  • La barre d’adresse Firefox peut désormais afficher les dates et événements importants. Cette fonctionnalité prend en charge l’affichage des événements (par exemple, la fête des Mères) aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Italie.
  • Firefox 143 étend sa protection contre l’empreinte digitale (fingerprint) en signalant des valeurs constantes pour plusieurs autres attributs des ordinateurs des utilisateurs.
  • Lorsque vous téléchargez un fichier en navigation privée, Firefox vous demande désormais si vous souhaitez le conserver ou le supprimer à la fin de la session. Vous pouvez modifier ce comportement dans les paramètres.
  • Prise en charge de Windows UI Automation, ce qui améliore la prise en charge des outils d’accessibilité tels que l’accès vocal, le curseur de texte et le narrateur.
  • Prise en charge de la lecture audio xHE-AAC sur Windows 11 22H2 et plus récent, macOS et Android 9 et plus récent.

Firefox 143 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Firefox Logo Logiciels

Firefox 135 est disponible avec quelques nouveautés

Firefox 136 Onglets Verticaux Logiciels

Firefox 136 est disponible avec les onglets verticaux et d’autres nouveautés

Firefox Logo Logiciels

Firefox 138 améliore le gestionnaire de profils et gagne d’autres nouveautés

Firefox Logo Logiciels

Firefox 142 ajoute un aperçu des liens avec de l’IA et d’autres nouveautés

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

OpenAI Logo ChatGPT

ChatGPT : une étude d’OpenAI dévoile les usages de l’IA par les utilisateurs

17 Sep. 2025 • 20:18
0 Internet

Une nouvelle étude pilotée par OpenAI et le chercheur David Deming de l’université Harvard dresse le premier panorama à...

Trou noir inversion magnétique

M87* : le premier trou noir « photographié » sujet à d’étranges inversions magnétiques

17 Sep. 2025 • 20:00
0 Science

La surprise est totale : des images récentes du projet Event Horizon Telescope (EHT) dévoilent que le trou noir supermassif M87*, premier...

anaconda film

Anaconda : Jack Black et Paul Rudd revisitent le nanar culte en une comédie parodique explosive (bande-annonce)

17 Sep. 2025 • 19:10
0 Geekeries

Sony Pictures a levé le voile sur la bande-annonce officielle d’Anaconda, une parodie du nanar culte des années 90 attendue dans les...

YouTube Icone Logo

YouTube dévoile des outils d’IA générative pour les Shorts

17 Sep. 2025 • 18:59
0 Internet

YouTube dévoile une suite d’outils d’intelligence artificielle générative destinés aux créateurs de Shorts....

Nvidia Logo

La Chine bannit les puces de Nvidia

17 Sep. 2025 • 17:45
0 Hors-Sujet

Les nuages sombres s’accumulent pour Nvidia :  dans la foulée de l’accusation antitrust, les autorités chinoises par...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Les AirPods Pro 3 proposent un test d’étanchéité acoustique pour le son

Les AirPods Pro 3 proposent un test d’étanchéité acoustique pour le son

17 Sep. 2025 • 20:46

image de l'article Un bug empêche d’installer macOS Tahoe sur le Mac Studio M3 Ultra

Un bug empêche d’installer macOS Tahoe sur le Mac Studio M3 Ultra

17 Sep. 2025 • 19:51

image de l'article Les Apple Watch pour enfants ont une meilleure autonomie avec watchOS 26

Les Apple Watch pour enfants ont une meilleure autonomie avec watchOS 26

17 Sep. 2025 • 19:41

image de l'article iOS 26 : des utilisateurs critiquent les icônes avec l’interface Liquid Glass

iOS 26 : des utilisateurs critiquent les icônes avec l’interface Liquid Glass

17 Sep. 2025 • 18:16

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site