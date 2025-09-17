Firefox 143 supporte les Progressive Web Apps, Copilot et d’autres nouveautés

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 143. Il y a plusieurs nouveautés disponibles avec cette mise à jour du navigateur, c’est l’occasion de les découvrir.
Mozilla met en avant le fait que Firefox 143 supporte désormais les Progressive Web Apps (PWA). Il s’agit de sites que vous pouvez épingler et exécuter sous forme de fenêtres simplifiées directement à partir de la barre des tâches sans perdre l’accès à vos extensions installées. En l’état, c’est uniquement disponible sur Windows. De plus, cela ne fonctionne pas pour ceux qui ont Firefox installé depuis le Microsoft Store.
En outre, Copilot de Microsoft peut désormais être sélectionné comme chatbot IA à utiliser dans la barre latérale pour un accès rapide sans quitter votre vue principale. Aussi, les onglets peuvent être épinglés en les faisant glisser vers le début de la barre d’onglets, ce qui permet de garder plus facilement les sites importants à portée de main.
Une autre nouveauté au rendez-vous : lorsqu’un site demande l’accès à la webcam, il est désormais possible d’en obtenir un aperçu dans la boîte de dialogue d’autorisation. Cela s’avère particulièrement utile lorsque l’on passe d’une caméra à l’autre.
Parmi les autres nouveautés, on retrouve :
Firefox 143 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.
