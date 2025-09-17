Firefox 143 supporte les Progressive Web Apps, Copilot et d’autres nouveautés

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 143. Il y a plusieurs nouveautés disponibles avec cette mise à jour du navigateur, c’est l’occasion de les découvrir.

Les nouveautés de Firefox 143

Mozilla met en avant le fait que Firefox 143 supporte désormais les Progressive Web Apps (PWA). Il s’agit de sites que vous pouvez épingler et exécuter sous forme de fenêtres simplifiées directement à partir de la barre des tâches sans perdre l’accès à vos extensions installées. En l’état, c’est uniquement disponible sur Windows. De plus, cela ne fonctionne pas pour ceux qui ont Firefox installé depuis le Microsoft Store.

En outre, Copilot de Microsoft peut désormais être sélectionné comme chatbot IA à utiliser dans la barre latérale pour un accès rapide sans quitter votre vue principale. Aussi, les onglets peuvent être épinglés en les faisant glisser vers le début de la barre d’onglets, ce qui permet de garder plus facilement les sites importants à portée de main.

Une autre nouveauté au rendez-vous : lorsqu’un site demande l’accès à la webcam, il est désormais possible d’en obtenir un aperçu dans la boîte de dialogue d’autorisation. Cela s’avère particulièrement utile lorsque l’on passe d’une caméra à l’autre.

Quelques améliorations supplémentaires

Parmi les autres nouveautés, on retrouve :

La barre d’adresse Firefox peut désormais afficher les dates et événements importants. Cette fonctionnalité prend en charge l’affichage des événements (par exemple, la fête des Mères) aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Italie.

Firefox 143 étend sa protection contre l’empreinte digitale (fingerprint) en signalant des valeurs constantes pour plusieurs autres attributs des ordinateurs des utilisateurs.

Lorsque vous téléchargez un fichier en navigation privée, Firefox vous demande désormais si vous souhaitez le conserver ou le supprimer à la fin de la session. Vous pouvez modifier ce comportement dans les paramètres.

Prise en charge de Windows UI Automation, ce qui améliore la prise en charge des outils d’accessibilité tels que l’accès vocal, le curseur de texte et le narrateur.

Prise en charge de la lecture audio xHE-AAC sur Windows 11 22H2 et plus récent, macOS et Android 9 et plus récent.

Firefox 143 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.