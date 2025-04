Firefox 138 améliore le gestionnaire de profils et gagne d’autres nouveautés

Mozilla propose au téléchargement la version stable de Firefox 138. Le navigateur a le droit à quelques nouveautés avec cette mise à jour disponible dès maintenant.

Du mieux pour le gestionnaire de profils

La gestion des profils vous aide à protéger votre vie privée et à rester concentré en séparant votre vie en ligne en profils distincts – pour le travail, les études, la planification des vacances ou tout ce que vous voulez. Avec Firefox 138, vous pouvez désormais nommer vos profils et les personnaliser à l’aide d’avatars et de thèmes de couleurs pour les reconnaître facilement, puis passer rapidement de l’un à l’autre, tout en conservant les favoris, les onglets et l’historique de navigation de manière totalement distincte.

D’autres nouveautés pour Firefox 138

D’autre part, la fonction permettant de grouper les onglets, qui a fait ses débuts avec Firefox 137, est maintenant disponible pour la quasi-totalité des utilisateurs. Vous pouvez créer un groupe en faisant glisser un onglet sur un autre, en marquant une pause, puis en le déposant. Vous pouvez également repositionner un groupe d’onglets sur la barre d’onglets en le faisant glisser.

La mise à jour d’aujourd’hui propose aussi les éléments suivants :

Les utilisateurs des États-Unis peuvent désormais déclencher des suggestions météorologiques dans la barre d’adresse. Il suffit de taper un terme lié à la météo ou le nom d’une ville pour que le résultat s’affiche directement dans le menu déroulant de la barre d’adresse.

Firefox sur Windows 11 utilise maintenant des menus de style acrylique pour les fenêtres contextuelles, ce qui correspond mieux à l’esthétique du système d’exploitation.

Vous pouvez désormais copier des liens à partir d’onglets en arrière-plan à l’aide du menu contextuel de la barre d’onglets sur macOS et Linux.

Amélioration de l’expérience de remplissage automatique de l’adresse et de la carte bancaire afin de mieux gérer les formulaires qui se mettent à jour de manière dynamique au fur et à mesure que les utilisateurs saisissent des informations. Le remplissage automatique remplit désormais correctement les champs nouvellement révélés, tels que ceux qui s’affichent après la sélection d’un pays.

Firefox 138 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.